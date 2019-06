Wer wen terrorisiert Klaus Madersbacher Der Ösifunk ist weiterhin auf der transatlantischen Propagandalinie und verbreitet die Washingtoner Sicht der Dinge. Hier wieder einmal ein Beispiel aus den sogenannnten "Nachrichten" heute um 9.00 Uhr: "Im Atomstreit bleiben die Fronten zwischen den USA und dem Iran verhärtet. Washington zeigt sich unbeindruckt von den jüngsten verbalen Drohungen aus Teheran, berichtet aus den USA Sebastian Schreiber: Von Entspannung ist im Konflikt zwischen den USA und dem Iran keine Spur. Die iranische Regierung warf den USA vor, einen Wirtschaftskrieg zu führen, und wer diesen Krieg unterstütze, könne nicht sicher sein. Eine Sprecherin von Außenminister Pompeo sagte, man lasse sich von dieser Drohung nicht beeindrucken. Der Iran habe die Wahl, sich wie ein - Zitat - "normales Land" zu verhalten oder zuzusehen, wie die Wirtschaft zugrunde geht. Andere Länder zu terrorisieren sei typisches Verhalten des Regimes in Teheran, so die US-Regierung. Es geht vor allem darum, ob das Atomabkommen mit dem Iran noch zu retten ist oder nicht. Die USA waren im vergangenen Jahr einseitig ausgetreten und hatten Sanktionen verhängt. Der Iran hat das Abkommen seinerseits in Frage gestellt - das Land verlangt von den bleibenden Vertragspartnern, wirtschaftliche Verpflichtungen einzuhalten." Kultursender Österreich 1, 11. Juni 2019, 9.00 Uhr (wortwörtliches Transkript von mir)