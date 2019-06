US-Kommandant: der Iran bleibt "unmittelbare Bedrohung" für die US-Streitkräfte im Nahen Osten Sagt, der Iran und seine Proxies könnten jeden Moment angreifen Jason Ditz Der oberste US-Kommandant im Nahen Osten, General Frank McKenzie, sagte Interviewern am Donnerstag, dass er glaubt, dass der Iran eine "unmittelbare" Bedrohung für die US-Streitkräfte bleibt. Er wies die Vorstellung zurück, dass die militärische Aufrüstung der Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Gebiet die wahrgenommene Bedrohung in irgendeiner Weise verringert habe. "Ich glaube nicht wirklich, dass die Bedrohung abgenommen hat", sagte McKenzie den Interviewern und fügte hinzu, dass sie sich "wahrscheinlich in gewisser Weise entwickelt" hat. Diese Kommentare stehen im krassen Gegensatz zu Patrick Shanahan, dem amtierenden Verteidigungsminister, der kürzlich erklärt hatte, dass der Iran durch den Aufmarsch der Vereinigten Staaten von Amerika "abgeschreckt" sei. Pentagon-Beamte waren bei der Einschätzung von Bedrohungen nicht sehr transparent, so dass es schwierig ist, die Unterschiede in den Bewertungen oder deren Gültigkeit zu beurteilen. General McKenzie meinte jedoch, der Iran oder seine Vertreter könnten "jeden Moment" angreifen. Diese Behauptungen scheinen unrealistisch angesichts all dessen, was im Nahen Osten im Gange ist, und schauen eher aus nach Eigennutz für hochrangige Militärbeamte, die im Auge haben, wie ein weiterer großer Militärhaushalt seinen Weg durch den Kongress findet und wissen, dass das Gerede von einem großen, "bevorstehenden" Krieg den Durchgang dieses Budgetgesetzes erleichtern würde. Präsident Trump hat wiederholt betont, dass er keinen Krieg mit dem Iran will, und während er einen nicht völlig ausschließen kann, sagt er, dass es "keinen Hinweis" darauf gibt, dass überhaupt etwas passieren könnte, und untergräbt damit stark das Argument, das von den Generälen und den Kriegstreibern der Regierung ins Spiel gebracht wird. Rätselhaft ist auch, warum General McKenzie sich entschieden hat, die irakische Regierung für Maßnahmen zum Schutz der US-Truppen zu loben, da das Kernstück seines Arguments darin besteht, dass die Bedrohung nicht reduziert wird, und offizielle Verweise auf iranische Proxies sich fast immer auf Elemente innerhalb der irakischen Volksmobilisierungskräfte beziehen, die Teil der Sicherheitskräfte der Regierung sind.