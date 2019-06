USA: Sicherheitsüberprüfung des nordkoreanischen Luftraums verstößt gegen UN-Sanktionen Die Zivilluftfahrtorganisation sieht in der Öffnung des Luftraums eine Verringerung des Risikos von Raketentests Jason Ditz Die Entschlossenheit der Trump-Administration, UN-Sanktionen gegen Nordkorea mit einer Strenge, die an Boshaftigkeit grenzt, durchzusetzen, steht wieder einmal im Widerspruch zu einer UN-Agentur, die versucht, etwas relativ routinemäßiges zu tun. In diesem Fall hatte sich die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation der Vereinten Nationen (ICAO) mit Nordkorea getroffen, um über die Wiederöffnung des Luftraums für den zivilen Flugverkehr zu beraten. Dies würde ein Sicherheitsaudit erfordern, wäre aber sinnvoll, da Nordkorea keine großen Mengen an unangekündigten Raketentests mehr durchführt, die solche Flugzeuge gefährden würden. Also begann die ICAO mit der Planung des Audits, und dann tauchten die Vereinigten Staaten von Amerika auf, um gegen die Idee Einspruch zu erheben, indem sie argumentierten, dass die Technologie zur Auditierung der Luftraumsicherheit militärische Anwendungen haben könnte, und deshalb durfte Nordkorea diese nicht haben. Die ICAO versuchte, die Angelegenheit herunterzuspielen, indem sie sagte, dass es oft "Verhandlungen und Vorabkonsultationen" gäbe, bevor sie mit einem Audit beginnen. Wie beim Zusammenschluss einer Straße zwischen Nord- und Südkorea scheinen die Vereinigten Staaten von Amerika einfach gegen alles zu protestieren, was Nordkorea nützen könnte und damit zwangsläufig gegen ihre Auslegung der Sanktionen verstößt.