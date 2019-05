Anti-Iran-Falken wollen Bayern einbeziehen, um einen Kriegsfall zu schaffen Beschuldigen den Iran, versucht zu haben, Geschäftsbeziehungen mit High-Tech-Ländern aufzubauen Jason Ditz Es gibt eine ganze Reihe von US-Beamten, die darauf angesetzt sind, Argumente für einen Krieg gegen den Iran zu liefern, und sie sind immer begierig darauf, jede Quelle für jedes Argument zu nutzen. Es muss keine große Quelle oder ein sehr überzeugendes Argument sein. Heute heißt das etwa, dass das bayerische Sportministerium einen 340-seitigen Bericht veröffentlicht hat, der sich nur am Rande auf den Iran bezieht. Der Iran wird jedoch einige Male erwähnt, und wenn dies der Fall ist, ist der Bericht ziemlich anklagend. Die große Schuldzuweisung des Berichts liegt darin, dass der Iran versucht, Geschäftsbeziehungen zu mehreren High-Tech-Ländern, zu denen Deutschland gehört, zu knüpfen und diese Kontakte möglicherweise zu nutzen, um nicht näher spezifizierte Massenvernichtungswaffen zu entwickeln. Im Großen und Ganzen werden nur alte Geschichten über den Iran wiederholt, die in den letzten Jahren jederzeit hätten geschrieben werden können, wobei der Schwerpunkt auf der Idee liegt, dass der Iran beabsichtigt, seine Revolution zu exportieren, und iranische Musiker bedroht hat, die in Bayern aktiv sind. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der zuletzt am Aufbau des Konflikts gegen den Iran im Rahmen des Auftakts einer Kampagne zur Beendigung der Kriminalisierung der Homosexualität beteiligt war, hat den Bayerischen Bericht schnell begrüßt. Grenell forderte Europa auf, mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenzuarbeiten und dem Iran Geld zu verweigern, und beschuldigte den Iran, dieses "zur Finanzierung seiner bösartigen Aktivitäten" zu verwenden.