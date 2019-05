Assange stehen 170 Jahren Gefängnis bevor, da die USA Strafen nach dem Spionagegesetz addieren Justizministerium: Assange war mitschuldig an der Offenlegung von geheimen Dokumenten Jason Ditz Während sich die Vereinigten Staaten von Amerika darauf vorbereiten, WikiLeaks-Gründer Julian Assange durch Auslieferung in die Hände zu bekommen, hat das Justizministerium eine neue Reihe von Anklagen gegen ihn offengelegt. Assange würde im Falle einer Verurteilung 170 Jahre im US-Gefängnis verbringen müssen. Die neuen Vorwürfe beinhalten 17 separate Anklagen nach dem Spionagegesetz. Nach Angaben des Justizministeriums stehen die Anklagen alle im Zusammenhang mit undichten Verschlusssachen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit, die Teil der weitergegebenen Informationen von Chelsea Manning waren, die die Vereinigten Staaten von Amerika bereits auf unbestimmte Zeit eingesperrt haben, weil sie sich geweigert hat, gegen Assange auszusagen. Dies schafft einen potenziell sehr umstrittenen Fall. Obwohl es auch zur Verfolgung richtiger Spione für ausländische Regierungen verwendet wird, wurde das Spionagegesetz von 1917 wiederholt eingesetzt, um Journalisten und diejenigen, die Journalisten Informationen zur Verfügung gestellt haben, zu treffen. Sein Einsatz gegen die Presse wurde in der Vergangenheit heftig kritisiert. Die Trump-Administration hat versucht, eine Erzählung zu propagieren, in der WikiLeaks, obwohl es sich wie ein journalistisches Unternehmen verhält, etwas Besonderes ist, mit ziemlicher Sicherheit ein Argument, das davon ausgeht, einen solchen Fall als etwas anderes als Zensur von Medien klassifizieren zu können. Wenn die Verurteilung von Assange durchgeht, hätte sie eine abschreckende Wirkung auf die amerikanische Presse und in der Tat auf die internationale Presse, da Assange während der fraglichen "Verbrechen" weder Amerikaner noch in Amerika war, was bedeutet, dass die US-Regierung Journalisten inhaftieren kann, wenn sie über ihre peinlichen Geheimnisse berichten.