Die Zeit ist gekommen für patriotischen Dissens: es ist entscheidend, den Krieg mit dem Iran aufzuhalten Danny Sjursen Was wäre, wenn sie einen Krieg ausrufen und niemand kommt? Nun, jetzt ist die Zeit, Leute. Der scheinbare Marsch zum Krieg mit dem Iran stellt einen entscheidenden Moment im historischen Bogen - Aufstieg und Fall - unserer Republik zum Imperium dar. Dieser potenzielle Krieg ist so unnötig, so irrational, dass er an das Absurde grenzt. Dennoch, da die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt ein professionelles, freiwilliges Militär einsetzen, haben nur wenige Bürger "Haut im Spiel". Deshalb könnten sie sich kaum weniger darum kümmern. Im Gegensatz zu früheren Kriegen - denken Sie an Vietnam - gibt es keine eingeführte, etablierte Antikriegsbewegung mehr. Das ist bedauerlich und gefährlich für eine Demokratie. Sehen Sie, wie die US-Regierung in der Außenpolitik nahezu ungestraft agiert, ohne die Zustimmung des Volkes einen globalen Krieg führt und im Wesentlichen kein Interesse daran hat, was die Menschen überhaupt zu sagen haben. So sollte es in einer gesunden Republik nicht sein. Die Menschen sollten ihre Regierung nicht fürchten; die Regierungen sollten ihre Bevölkerung fürchten. Lassen Sie mich also etwas scheinbar Lächerliches vorschlagen. Es ist dieses: da Amerikaner unter den verschiedenen Zweigen der Regierung nur dem Militär vertrauen, und da dieses Militär sowohl übermäßig verherrlicht wird als auch letztendlich für die Führung dieser wahnsinnigen Kriege verantwortlich ist, muss eine aktive Ablehnung innerhalb des Militärs beginnen. Das ist richtig, um den Krieg zu stoppen, braucht Amerika einen klaren Schnitt, scheinbar konservativ, indem alle amerikanische Soldaten und Offiziere sich weigern zu kämpfen. Die Leute werden sie unterstützen; vertrau mir. Diese Typen sind doch Helden, oder? Ich denke, dass wenige auf irgendeinen alternden Hippie-Protestler achten werden - selbst wenn er oder sie recht hat - aber sogar Republikaner könnten sich in das einklinken, was ein Kampfveteran zu sagen hat. Denken Sie daran, dass wir Soldaten nicht einem bestimmten Präsidenten oder einer bestimmten Regierung Treue schwören, sondern der Verfassung. Und diese Verfassung wird seit etwa 75 Jahren immer wieder verletzt, wenn US-Präsidenten Kaiser spielen und einseitige Kriege führen, ohne die erforderliche und klar festgelegte Zustimmung des Kongresses, d.h. der Volksvertreter. Man könnte also argumentieren - und ich mache genau das -, dass ein massiver militärischer "Sitzstreik" sowohl legal als auch moralisch wäre. Sicher, es ist ein langer Weg. Aber es gibt einen historischen Präzedenzfall für Dissens innerhalb des US-Militärs. Es ist eine unbekannte, aber lebendige Geschichte, die es wert ist, kurz erzählt zu werden. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Offiziere der US-Armee so entsetzt über die Sinnlosigkeit und Brutalität der drei amerikanischen Versuche, den Stamm der Seminole in Florida zu unterwerfen, dass ein überwältigender Teil der jungen Subalternen einfach aufgab. Auch während des mexikanisch-amerikanischen Eroberungskriegs gab es Dissens in den Rängen. Obwohl sie ihre Pflicht taten, waren viele Offiziere entsetzt über die unverhohlene Aggression ihres Landes. Ein junger Leutnant - und zukünftiger General/Präsident - namens Ulysses S. Grant sagte, er kenne "den Kampf mit meinem Gewissen während des Mexikokrieges. Ich habe mir nie ganz vergeben, dass ich darauf eingegangen bin. Ich hatte sehr starke Meinungen zu diesem Thema. Ich glaube nicht, dass es jemals einen bösartigeren Krieg gegeben hat als den, den die Vereinigten Staaten gegen Mexiko geführt haben. Das dachte ich damals, als ich jung war, nur hatte ich nicht die nötige Zivilcourage, um aufzugeben." Es ist unwahrscheinlich, dass sehr viele Amerikaner überhaupt wissen, dass auch prominente Staatsmänner oft gegen Kriege waren. Die Liste geht weiter. Während der Indianerkriege in den Great Plains in den 1860-90er Jahren respektierten tatsächlich viele Offiziere der US-Armee ihre einheimischen Gegner und schützten die Stämme in einigen Fällen vor landgierigen zivilen Prospektoren und Siedlern. Während des philippinisch-amerikanischen Krieges schrieben viele junge Soldaten Briefe nach Hause - einige davon wurden in Zeitungen veröffentlicht -, in denen sie ihre skeptische Unsicherheit zum Ausdruck brachten und verschiedene Kriegsverbrechen aufdeckten. Nur wenige erinnern sich, dass während des Ersten Weltkriegs Zehntausende von Amerikanern sich einfach weigerten zu dienen, selbst wenn sie eingezogen wurden. Die meisten wurden bis zum Ende des Krieges in militärische Internierungslager gesperrt. Andere versuchten, die Einberufung zu bekämpfen, indem sie anderen abrieten, sich zu beteiligen oder sich der Einberufung zu unterwerfen. Der ehemalige Gewerkschaftsführer und Präsidentschaftskandidat der Sozialistischen Partei, Eugene V. Debs, wurde sogar zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, nur weil er eine Antikriegsrede außerhalb einer Rekrutierungsstation gehalten hatte. Bei seiner Verurteilung sagte er dem Richter in allzu christlicher Sprache, dass "solange es eine Unterschicht gibt, ich zu dieser gehöre, solange es ein kriminelles Element gibt, ich auch eines bin, und solange eine Seele im Gefängnis steckt, ich nicht frei bin". Schließlich, während des Vietnamkriegs, schlossen sich viele tausend Soldaten und Veteranen den Vietnam Veterans Against the War (VVAW) an und wurden zu aktiven und prominenten Mitgliedern der massiven Antikriegsbewegung. VVAW marschierte immer wieder nach Washington. Bei einigen Märschen warfen die Mitglieder ihre Medaillen weg, und einige Führer veranstalteten sogar "Wintersoldaten"-Anhörungen, um die Kriegsverbrechen aufzudecken, die sie miterlebt und an denen sie teilgenommen hatten. Ein besonders artikulierter junger Marineoffizier - der spätere Außenminister John Kerry - stellte während der Anhörungen die berühmte Frage: "Wer wird der Letzte sein, der für einen Fehler stirbt?" Vielleicht sollten wir diese Frage jetzt stellen! Heute gibt es allerdings eher wenige Dissidenten unter den Veteranen und aktiven Soldaten. Da das Militär selektiver und professioneller wurde, wurde es auch kulturell konservativer. Es stellte sich heraus, dass Präsident Nixon recht hatte und dass das Ende der Wehrpflicht den Wind aus den Segeln der Antikriegsbewegung nahm. Dennoch sind wir immer noch da. Ich gehöre zu einer kleinen, aber moralisch mächtigen Organisation namens About Face: Veteranen gegen den Krieg. Diese ist eine aufkeimende Bewegung und verfügt nicht über die Zahlen ihres Vorgängers, aber sie ist sicherlich dem VVAW nachempfunden. Wir brauchen mehr Mitglieder, die sich anschließen, authentischere, glaubwürdigere Veteranen, die sich zu Wort melden und es dieser Regierung sagen: nicht in meinem Namen! Mein Punkt ist Folgender: Es ist jetzt an der Zeit, dass die Drecksarbeit der Bürgerschaft beginnt. Das bedeutet Proteste, Märsche, zivilen Ungehorsam. Das muss in der Gesellschaft insgesamt, aber auch als Mikrokosmos im US-Militär geschehen. Die Generäle müssen aus Protest zurücktreten und sich dann äußern. Soldaten sollten ihre Befehle in Frage stellen und - wie es rechtlich gerechtfertigt ist - diejenigen nicht befolgen, die unmoralisch oder verfassungswidrig sind. Soldaten sollten sich kollektiv weigern zu kämpfen, es sei denn, der Kongress wird konsultiert und erklärt tatsächlich den Krieg gegen den Iran oder welches muslimische Land voller brauner Leute auch immer, welches Washington zum nächsten Kampf bestimmt. Ich hatte nie diesen Mut, als ich ein junger Mann war, obwohl ich wusste, dass das, was ich tat, letztendlich falsch war. Ich hoffe also, dass es mutigere Seelen gibt als mich, die heute die Uniform tragen - die bereit sind, Patriotismus als Dissens zu begreifen.