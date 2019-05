Welche 50 Länder unterstützen Guaidó?

Wer weiß? Wen kümmert es schon? Wenn die Medien behaupten, dass 50 Länder den gewählten Präsidenten Venezuelas ablehnen und es oft genug wiederholen, muss es wahr sein

Dave Lindorff

Wer ist der Präsident von Venezuela? Der gewählte Nicolas Maduro oder der selbsternannte nicht gewählte Juan Guaido?

Amerikanische Medien bezeichnen Juan Guaidó, Amerikas handverlesenen "legitimen Führer" oder "legitimen Präsidenten" von Venezuela, der eine "Regierung" führt.

Die Wahrheit ist, dass seine "Regierung" - bestehend aus Beratern und anderen Oppositionsführern - entweder verhaftet und von der Regierung festgehalten wird, sich versteckt, in verschiedenen ausländischen Botschaften (Spanien, Italien, Brasilien und Argentinien) in der Hauptstadt Caracas Asyl sucht oder in andere Länder wie Brasilien und Kolumbien geflohen ist.

Guaidó, anscheinend eine Ein-Mann-Regierung, ist der Verhaftung wahrscheinlich entgangen, weil der gewählte venezolanische Präsident Maduro den Vereinigten Staaten von Amerika keinen Vorwand geben will, um ihn zu retten oder militärische Aktionen jeglicher Art gegen Venezuela einzuleiten, wie es das Weiße Haus immer wieder zu tun droht.

Mit der Forderung nach einer militärischen Intervention der Vereinigten Staaten von Amerika hat Guaidó sowohl seinen völligen Mangel an Unterstützung unter den Massen des venezolanischen Volkes als auch seine Verzweiflung unter Beweis gestellt, wenn man bedenkt, dass Lateinamerika die US-Interventionen in seinem Land von innen heraus ablehnt, die alle darauf ausgerichtet sind, Autokraten oder sogar Militärjuntas an die Macht zu bringen, und von denen viele offen die im Volk gewählten Regierungen gestürzt haben, wie in Guatemala, Chile, Brasilien, Nicaragua, Haiti, der Dominikanischen Republik und anderswo.

Über nichts davon wird in den USA berichtet. Erst kürzlich hat die New York Times, immer ein zuverlässiger Unterstützer der US-Imperialpolitik in Lateinamerika, zumindest die Möglichkeit angedeutet, dass der Grund, warum Maduro Präsident bleibt und dass Guaidós Bemühungen, ihn zu verdrängen, so abgrundtief scheitern, darin bestehen könnte, dass das venezolanische Volk will, dass er Präsident bleibt und nicht will, dass ein von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützter Putsch oder eine US-Militärintervention ihn ersetzt.

An diesem Punkt sieht es ziemlich erbärmlich aus, wenn der Außenminister Mike Pompeo und vor allem der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses und militaristische Chef-Aufschneider John Bolton sich echauffieren, wobei Bolton versucht, Zwietracht und Misstrauen zu säen, indem er darauf hinweist, dass Maduro der Loyalität seiner eigenen Generäle "besser nicht vertraut", und indem er den Generälen, die bereit sind, Maduro aufzugeben, Belohnungen anbietet.

Es ist ein Zeichen für die abnehmende Macht und den abnehmenden Einfluss der Vereinigten Staaten in Lateinamerika, dass nur wenige außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren engstirnigen Massenmedien glauben, dass die USA erfolgreich in Venezuela einmarschieren oder sogar diesem Land mit 32 Millionen Einwohnern eine Regierung aufzwingen könnten (eine Zahl, die immer kleiner wird, da die obere Mittelschicht und die Reichen fliehen).

Wenn überhaupt etwas, dann werden die Sabotage und Drohungen der Vereinigten Staaten von Amerika und die Unterstützung der USA für eine Regierung der Reichen wahrscheinlich die Unterstützung für Maduro verstärken. Während die Menschen in den USA, wenn sie den Ereignissen in Venezuela überhaupt Aufmerksamkeit schenken, glauben mögen, dass Maduro ein korrupter Halunke ist, wissen die Menschen in Venezuela selbst und in den meisten Ländern Lateinamerikas sehr wohl, dass die Hauptprobleme in diesem ölreichen Land mit dem Zusammenbruch der Ölpreise seit den aufregenden Tagen von Hugo Chavez zu tun haben, als es um 100 Dollar pro Barrel ging, zu den US-amerikanischen Bemühungen, Venezuela daran zu hindern, sein Öl jetzt zu exportieren, und venezolanische Vermögenswerte und Öleinnahmen aus dem Öl einzufrieren oder sogar zu beschlagnahmen, das es zu exportieren vermag, und zu anderen Formen der wirtschaftlichen Kriegsführung, an denen die Vereinigten Staaten beteiligt sind. Wie in Kuba dient diese Art von Strategie der USA nur dazu, die bestehende Regierung des Landes zu unterstützen.

Irgendwann wird Guaidó gehen. Er wird entweder von den US-Medien - seinem wichtigsten Unterstützer - abgeschrieben oder verhaftet. Wahrscheinlich wird letzteres dem ersteren folgen, denn sobald er als impotenter Scharlatan anerkannt ist, wird seine Verhaftung ihn nicht zum Märtyrer für die Opposition machen. Bereits jetzt hat er die öffentliche Unterstützung verloren, die er hatte, da Venezuelas Reiche das Land in Richtung Florida verlassen. Auch die "50 Länder", von denen wir in den Vereinigten Staaten von Amerika immer wieder hören, die angeblich Guaidó als "legitimen Führer" Venezuelas unterstützen, erkennen, dass sie von den USA getäuscht wurden. Sie fordern nun vor allem eine ruhigere Reaktion auf die Krise in Venezuela und weigern sich, sich in die militärischen Drohungen der USA gegen die Regierung Maduro einzukaufen. Inzwischen erwähnt niemand in den US-Medien, dass über 140 Länder der Welt Maduro als Führer Venezuelas unterstützen.

In Wahrheit ist es unmöglich, diese "mehr als 50 Länder" zu finden, die einen selbsternannten und nicht gewählten Guaidó als Präsidenten Venezuelas unterstützen. Das naheste, was ich durch Google-Suche erreichen konnte, war eine Landkarte von Bloomberg News, die 13 Länder neben den USA als Unterstützer von Guaidó auflistete. Dazu gehörten Kanada, Großbritannien, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Ecuador, Kolumbien, Peru, Chile, Argentinien, Paraguay und Brasilien. Das sind 13 plus die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Unterstützer von Maduro als gewähltem Präsidenten stehen Russland, China, die Türkei, Bolivien und Kuba auf der Liste, wobei ich glaube, dass Bloomberg es versäumt hat, Nicaragua zu erwähnen, einen starken Maduro-Förderer, was sechs ergibt. Ganz Afrika und ein Großteil Asiens wurde unter "keine Meinung" geführt, was aber bedeutet, dass sie die gegenwärtige Maduro-Regierung weiterhin anerkennen.

Eine Zeit lang standen die meisten europäischen Länder hinter Guaidó Schlange, insbesondere nachdem Deutschland Ende Januar angekündigt hatte, ihn als neuen vorläufigen Führer Venezuelas anzuerkennen, und nachdem es den Botschafter des Landes vertrieben hatte. Ende März jedoch hatte Deutschland Zweifel und lehnte die von Guaidó dorthin entsandte Person ab, die die Position des venezolanischen Botschafters übernehmen sollte. Mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs fordern die europäischen Länder zusammen mit Mexiko und Uruguay einfach einen Dialog und eine Verhandlungslösung für die politische Krise Venezuelas, und abgesehen davon, dass sie jede Rede von Militäraktionen oder einem Staatsstreich ablehnen, streben sie nichts anderes als eine Neuwahl an (die Maduro wahrscheinlich gewinnen würde, wenn die Alternative in der Rückkehr einer Regierung der Reichen besteht). Die Europäer unterstützen Guaidó nicht mehr wirklich.