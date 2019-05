Der Befehlshaber betonte die defensiven Vorbereitungen des Iran und sagte, sie seien bestens vorbereitet, wenn die Amerikaner gegen sie "einen Zug machen". Er fügte hinzu, dass die Anwesenheit von mehr US-Schiffen in unmittelbarer Nähe, wenn überhaupt, die Fähigkeit des Iran zur Vergeltung eines amerikanischen Angriffs erhöhen würde.

Nach einer Klausursitzung mit Abgeordneten sagte der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses Heshmatollah Falahatpisheh den staatlichen Medien, dass die Analysten trotz der jüngsten US-Aufmärsche in der Region keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika erwarten.