USA warnen, der Iran könnte Handelsschiffe angreifen, und der Aufbau des US-Militärs geht weiter Die USA ziehen weiterhin Kräfte in der Region rund um den Iran zusammen Jason Ditz Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass der Iran auch nur überhaupt darüber nachdenkt, eine solche Maßnahme zu ergreifen, aber die US-Seeverkehrsbehörde gab am Freitag eine Erklärung heraus, in der sie behauptete, dass es möglich sei, dass der Iran Handelsschiffe, vielleicht sogar Öltanker, in den Gewässern um sein Land angreifen würde. Dies ist eine Fortsetzung der Behauptungen der Vereinigten Staaten von Amerika über einen iranischen Angriff, die dazu dienen würde, die anhaltende militärische Aufrüstung der USA in diesem Gebiet zu rechtfertigen. US-Schiffe, Kampfflugzeuge und andere militärische Mittel kommen weiterhin in der Region an, und auch die Ausreden werden weiterhin propagiert. Zuvor wurde die US-amerikanische Erzählung um die Behauptung herum aufgebaut, dass der Iran militärische Ziele der USA angreift. Jene Ansprüche sind ernsthaft in Frage gestellt worden, wobei Regierungsvertreter sagten, dass die Verwaltung absichtlich Geheimdienstinformationen übertrieben hat. Stattdessen lassen die Verantwortlichen diese Behauptungen auf sich beruhen und stellen neue Behauptungen über Dinge auf, die der Iran möglicherweise tun könnte. Immer mehr US-Streitkräfte werden in die Region geworfen, was das Risiko erhöht, dass die USA sich selbst in einen Krieg verstricken werden.