Massenproduzenten von Verleumdungen und Lügen

Glen Ford

Die USA haben Afrika nichts zu bieten außer Waffen, Drohnen und einer verlängerten Halbwertszeit für die neokoloniale Ordnung.

"Obwohl Donald Trump von Mueller eine Pause bekommen hat, wird die orchestrierte Verteufelung von Russland, China, Venezuela, Syrien und dem Sozialismus bestehen bleiben."

Zurechtgestutzt durch den lang erwarteten Mueller-Bericht - oder zumindest das, was wir von Justizminister William Barr über die zweijährige Untersuchung von "Russiagate" erfahren haben - waren die US-amerikanischen Konzernmedien gezwungen, ihren lächerlichen Anspruch auf ein "geheimes Einverständnis" zwischen Donald Trump und Vladimir Putin teilweise aufzugeben. Oder vielleicht waren die Hysterie-Macher endlich erschöpft von ihrem Lügenmarathon. Aber der Bürgerkrieg innerhalb der herrschenden Klasse der USA wird weiter brodeln, weil er in realen Widersprüchen verwurzelt ist - in erster Linie in der Befürchtung, dass man sich nicht auf Trump verlassen kann, um die Dynamik der globalen Militäroffensive von Präsident Obama aufrechtzuerhalten und so den Aufstieg Chinas und seines strategischen Verbündeten Russland zu unterbrechen.

Die Herren des Kapitals sind sich schmerzhaft bewusst, dass dem US-Imperialismus jede "weiche" Macht entzogen wurde, die er einst in der Welt hatte, was ihm nur zwei Karten zum Spielen übrig ließ: Multi-Theater, unermüdliche militärische Aggression und Einsatz des Dollars als Waffe im vollen Spektrum. "Regime Change" ist die lokalisierte Manifestation von Washingtons verzweifeltem Versuch, die entstehende neue Weltordnung zu stürzen und zu stören, während China an seinen historischen Platz im Zentrum der Welt zurückkehrt - die Position, die es einnahm, als Kolumbus mit seinen Plünderungen begann. Obwohl Donald Trump eine Pause von Mueller bekommen hat, wird die orchestrierte Dämonisierung Russlands, Chinas, Venezuelas, Syriens und des "Sozialismus" weiterhin das tägliche Geschäft der US-amerikanischen Propagandamaschine bleiben, die sich als Journalismus ausgibt. Mit anderen Worten, ein Schritt zurück zu "normal".

"Der US-Imperialismus ist von jeder 'weichen' Macht, die er einst in der Welt hatte, entleert worden."

Die New York Times kann so ihre Hysterie des Neuen Kalten Krieges weiterhin mit Putin-Schlägen personalisieren - und dabei Trump aus dem Spiel lassen. Zum Beispiel in einem Artikel in dieser Woche mit dem Titel "Die schleichende Erweiterung des russischen Militärs rückt an eine neue Front vor: Afrika" behauptet die Times, dass "die Ausweitung der militärischen Macht Moskaus auf dem Kontinent die umfassendere Vision von Putin widerspiegelt, Russland zu seinem früheren Glanz zurückzuführen". Das Stück ist eine als Journalismus getarnte schiere Polemik, die die jüngste russische militärische "Zusammenarbeit mit Guinea, Burkina Faso, Burundi und Madagaskar" und die russischen "großen Öl- und Gasinteressen in Algerien, Angola, Ägypten, Libyen, Senegal, Südafrika, Uganda und Nigeria" als ernsthafte Bedrohung für die Stabilität in Afrika bezeichnet. Doch in einem 1.500 Wörter umfassenden Artikel erwähnt die Times nicht einmal AFRICOM, das US-Militärkommando, das seit seiner Gründung im Jahr 2008 den gesamten Kontinent praktisch besetzt hat und mit dem Angriff von Präsident Obama auf Libyen im Jahr 2011 gipfelt, der den gesamten Norden der Region in Flammen aufgelöst hat. Bis 2017, so der Journalist Nick Turse, "führte AFRICOM 3.500 Übungen, Programme und Einsätze pro Jahr durch, durchschnittlich fast 10 Einsätze pro Tag auf dem afrikanischen Kontinent..." ein "Signal der vertieften und komplizierten Beziehungen Amerikas" in Afrika.

"In einem 1.500 Wörter umfassenden Artikel erwähnt die Times nicht einmal AFRICOM, das US-Militärkommando, das den ganzen Kontinent praktisch besetzt hat."

Nichts, was Russland in Afrika getan hat, kommt Washingtons tiefer Durchdringung des Kontinents nahe, aber die Times schreibt, dass "das Militär der Vereinigten Staaten einen relativ geringen Fußabdruck in Afrika hat". Die USA und Europa finanzieren und beaufsichtigen jede afrikanische "friedenserhaltende" Mission, einschließlich des Konflikts in Somalia, wo die CIA einen umfassenden Drohnenkrieg leitet, der unter Präsident Trump dramatisch eskaliert worden ist. In den acht Jahren, in denen Barack Obama Präsident war, "wuchs AFRICOM von drei Militärbasen auf 84 Basen" auf dem Kontinent, sagte Paul Pumphrey, Mitbegründer von Friends of Congo. Sechs Millionen Kongolesen sind an den Folgen von Interventionen benachbarter, von den USA unterstützter Regime im benachbarten Ruanda und Uganda unter voller Mitwirkung Washingtons getötet worden. Unter US-amerikanischer und israelischer Vormundschaft wurde Afrikas größte Nation, der Sudan, 2011 in zwei Teile gespalten, nur um zwei Jahre später das Aufgehen des Südsudan in einem Bürgerkrieg zu erleben, der fast 400.000 Menschenleben gefordert hat. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich haben ihre imperiale Rivalität in Afrika überwunden und sind eine Partnerschaft eingegangen, um Mali und Niger zu besetzen, wo 2017 vier Angehörige von US-Spezialeinheiten getötet wurden und wo die USA eine riesige Drohnenbasis bauen, die von mindestens 800 amerikanischen Soldaten besetzt werden soll.

"Sechs Millionen Kongolesen sind an den Folgen von Interventionen benachbarter, von den USA unterstützter Regime im benachbarten Ruanda und Uganda um ihr Leben gekommen."

Der militärische Fußabdruck der USA ist bei weitem schwerer und breiter als der jedes anderen Landes, aber Timesreporter Eric Schmitt ist offenbar zuversichtlich, dass die USA in Afrika einen "Light Footprint" haben, denn genau das behauptet AFRICOMs Chefetage seit 2012. Deshalb muss es wahr sein, trotz der Zahlen, die anders lauten. Nick Turse, dessen Berichterstattung ihn 2018 beim AFRICOM-Kommando in Ungnade brachte, schrieb, dass die USA "34 über den Kontinent verteilte Standorte mit hohen Konzentrationen im Norden und Westen sowie am Horn von Afrika" unterhielten. Die größte militärische Einrichtung befindet sich in Dschibuti, einem verzweifelt armen Land, das zu einer Farm ausländischer Militärstützpunkte für die USA, Frankreich, Italien, Saudi-Arabien, Japan und China geworden ist - Peking und Tokios einzige Basen in Afrika, die angeblich gegen Piraterie an der somalischen Küste patrouillieren sollen.

Russland hat keine Stützpunkte in Afrika, soll aber die Gründung eines solchen in der Zentralafrikanischen Republik untersuchen, der ehemaligen französischen Kolonie, in der die USA den haitianischen Präsidenten Jean Bertrand Aristide kurzzeitig inhaftierten, nachdem sie 2004 seine gewählte Regierung gestürzt hatten. Die Gespräche zwischen Moskau und Bangui haben in Washington und Paris für Bestürzung gesorgt, Ängste, die der New York Times in dem vollem Vertrauen übermittelt wurden, dass die Propagandisten der Zeitung bessere Lügner sind als jeder militärische Pressesprecher. Die Times schreibt pflichtbewusst, dass die französische Armeeministerin unzufrieden ist. "Wir sind sehr besorgt über den wachsenden russischen Einfluss in einem Land, das wir gut kennen, nämlich der Zentralafrikanischen Republik", sagte Florence Parly gegenüber Reportern während eines kürzlichen Besuchs in Washington.

Frankreich kennt das Land gut, weil es das zentralafrikanische Volk seit Generationen unterdrückt und ausgebeutet hat - eine Expertise, die weiße Amerikaner eher respektieren.

"Dschibuti, ein verzweifelt armes Land, das in eine Farm ausländischer Militärbasen verwandelt wurde."

So wimmelt es in Afrika von US-Soldaten, die auf Stützpunkten auf dem ganzen Kontinent stationiert sind, die zweitgrößte Präsenz in der Region nach der französischen, aber die Times kann mit einem ehrlichen Gesicht sagen, dass das U.S. Africa Command einen "leichten Fußabdruck" hat, während der stützpunktlose Wladimir Putin davon träumt, "Russland durch "einen militaristischeren Ansatz in Afrika" wieder in seinen früheren Glanz zurückzubringen", wie es ein amerikanischer General ausdrückt. Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass Russland, der zweitgrößte Waffenhändler der Welt hinter den USA, aktiv nach afrikanischen Märkten für seine Waffen sucht. Was die USA erschreckt, ist, dass afrikanische Nationen wie Guinea, Burkina Faso, Burundi und Madagaskar mit Russland Waffen- und Ausbildungsgeschäfte abschließen wollen, um ihre Verteidigungslieferanten zu diversifizieren und eine "multipolare" Umgebung in Afrika zu schaffen.

Der US-Imperialismus toleriert nur einen Pol - seinen eigenen - und weist seine Propagandamedien an, alle Konkurrenten zu verleumden. Doch die USA können wirtschaftlich nicht mit dem russischen Partner China konkurrieren, dessen Handel mit Afrika 2009 die Vereinigten Staaten überholt hat. Afrikanische Staaten sind bestrebt, Teil von Chinas New Silk Road oder Belt and Road Initiative zu werden, dem weltweit größten Projekt für öffentliche Arbeiten, Transport und Handel, das Afrika eine beispiellose "Konnektivität" zum Wirtschaftszentrum des Planeten im Osten bietet. Die USA haben Afrika nichts zu bieten außer Waffen, Drohnen und einer verlängerten Halbwertszeit für die neokoloniale Ordnung - und Russland kann ein besseres Geschäft mit seinen Waffen anbieten.

"Inmitten der imperialen Fäulnis gehen die Oligarchen gegeneinander los, wie sie es 2016 in einem panischen Anfall namens Russiagate taten."

Die New York Times und der Rest der Konzernmedien erzählen Geschichten, die nur Amerikaner glauben, im Dienste einer zerfallenden imperialen, rassistischen Ordnung. Die US-Medienblase ist ein beängstigender Ort, bevölkert von Dämonen und Schurken, die entschlossen sind, einen "American Way of Life" zu stehlen oder zu zerstören, den die meisten Amerikaner - insbesondere die Schwarzen - nie gelebt haben.

Die Herren des Kapitals haben dem Volk nichts zu bieten außer endlosen Krieg und Sparprogramme und erfinden Feinde, komplett mit ausgewachsenen fiktiven Pathologien, aus der Luft gegriffenen Geschichten und gefälschten Motiven. Inmitten der imperialen Fäulnis gehen die Oligarchen gegeneinander los, wie sie es 2016 in einem panischen Anfall namens Russiagate taten. Ein Schiedsrichter des Tiefen Staats namens Mueller hat eine Pause im Brudermord unter den Konzernbrüdern gefordert, aber das kann nur eine Intensivierung der Lügen signalisieren, die die Konzernmedien gegen externe "Feinde" und tatsächliche Dissidenten an der Heimatfront verbreiten.