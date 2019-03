Während des Gipfels forderte Trump Kim auf, alle Atombomben zu übergeben Bei der Neudefinition der Entnuklearisierung haben Forderungen Befürchtungen vor Boltons "Modell Libyen" geweckt Jason Ditz In einer Enthüllung, die das Scheitern des Gipfels von Hanoi in ein völlig neues Licht rückt, sagen Beamte, dass Präsident Trump Kim Jong Un am Tag des Scheiterns der Gespräche ein Positionspapier vorgelegt hat. Über dieses wurde ursprünglich berichtet, dass es eine Liste geheimer nordkoreanischer Standorte enthielt, von denen Kim nicht dachte, dass die USA davon wüssten. In Wirklichkeit war das Papier eine Positionserklärung, in der die USA die Entnuklearisierung formell definiert oder vielmehr dramatisch neu definiert haben. Anstatt nur darauf zu bestehen, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüstet, wurde gefordert, dass Nordkorea sein gesamtes funktionierendes Atomwaffenarsenal sowie den gesamten Kernbrennstoff an die Vereinigten Staaten übergibt. Dieses Papier scheint ein Wendepunkt gewesen zu sein, und nicht nur das Treffen endete vorzeitig, da die Vereinigten Staaten von Amerika ohne einen Deal "weggingen", sondern auch das geplante Mittagessen zwischen Kim und Trump wurde abgesagt. Der Vorschlag scheint Nordkorea sehr schlecht bekommen zu haben, da er als das "Modell Libyen" angesehen wird, für das John Bolton seit langem eintritt. Davon ausgehend, wie das für Muammar Gaddafi geendet hat, gilt es für die Demokratische Volksrepublik Korea als völlig indiskutabel.