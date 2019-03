Große Träume über das US-Militär

William J. Astore

Bauen wir gleichzeitig zwei neue defekte Flugzeugträger, noch ehe die Fehler bei dem ersten behoben sind! Man kann sagen, dass ich ein Träumer bin, aber ich bin nicht der einzige.

Da das US-Militär über enorme Budgets verfügt (718 Milliarden Dollar in diesem Jahr, möglicherweise bis zu 750 Milliarden Dollar für 2020), wird den Amerikanern gesagt, sie sollen nicht groß träumen. Hier gibt es wohl eine Verbindung.

Aufgrund von Haushaltsdefiziten (verschärft durch Trumps Steuersenkung für die Reichen) werden die Amerikaner vor großen Projekten gewarnt. Gesundheitsversorgung mit einem einzigen Kostenträger? Vergiss es einfach! (Auch wenn das in Zukunft zu niedrigeren Gesundheitskosten führen würde.) Mehr staatliche Unterstützung für die Hochschulbildung? Zu teuer! Verbesserungen der Infrastruktur? Ebenso. Jedes ehrgeizige Regierungsprojekt, das dazu beiträgt, die Not der arbeitenden Amerikaner zu verbessern, wird schnell als verwerflich und verschwenderisch abgetan, es sei denn, Sie sprechen von der nationalen Sicherheit. Dann ist kein Preis zu hoch, um ihn zu bezahlen.

Kurz gesagt, man kann in Amerika nur dann groß träumen, wenn man sich auf das Militär, die Waffen und den Krieg konzentriert. Ist das für eine Demokratie nicht die eigentliche Definition von Wahnsinn?

Denken Sie an die Worte von Dorothy Day, der Gründerin der katholischen Arbeiterbewegung. Sie schrieb in den frühen 1950er Jahren über Armut als eine Form der Gnade, dass sie "überzeugt" sei, dass Amerika diese Gnade brauche, besonders in einer Zeit, "in der die Ausgaben in die Milliarden gehen, um unseren 'American Way of Life' zu verteidigen. Vielleicht wird uns diese Verteidigung die Armut bescheren, für die wir Angst haben zu beten", schloss sie.

Apropos "Verteidigung" - der Titel eines kürzlich erschienenen Artikels bei The Guardian hat es gut ausgedrückt: Trump will 62 Cent von jedem Dollar dem Militär geben. Das ist unmoralisch. Joe Biden sagte einmal: zeig mir dein Budget und ich sage dir, was dir wichtig ist. Die US-Regierung hat das deutlich gemacht: mehr Waffen und mehr Kriege. Indem wir die Ausgaben für das Militär wild überschreiten und Defizite hochfahren, können wir leicht die Gnade der Armut finden, von der Dorothy Day sprach. Sie wird in der Tat einen sehr hohen Preis haben, der vor allem von den ohnehin schon Armen und Schwachen getragen wird.

Wie kann man das kolossale Budget des Pentagons kürzen? Es ist nicht schwer. Die Luftwaffe braucht keine neuen Bomber und Jäger. Die Navy braucht keine zwei neuen Flugzeugträger. Die Armee braucht keine neuen Panzer und ähnliche "schwere" konventionelle Waffen. Werde die "Weltraum"-Streitkräfte los. Kein Dienst benötigt neue "modernisierte" Atomwaffen. Amerika sollte einen viel kleineren militärischen "Fußabdruck" im Ausland haben. Und um zu sagen, was offensichtlich sein sollte: Amerika muss die Streitkräfte aus Afghanistan, Irak, Syrien und anderen Ländern abziehen und gleichzeitig die derzeit in sieben Ländern stattfindenden Bombenangriffe beenden.

Eine vernünftige nationale Verteidigung ist wahrscheinlich mit etwa der Hälfte der derzeitigen Ausgaben möglich. Denken Sie nur daran, was die USA mit zusätzlichen 350 Milliarden Dollar oder so jedes Jahr machen könnten: Ein Gesundheitssystem mit einem einzigen Kostenträger, das alle Bevölkerungsschichten abdeckt. Bessere Bildung. Verbesserte Infrastruktur. Ein Übergang zu umweltfreundlicheren Kraftstoffen. Sauberes Wasser und eine sauberere Umwelt.