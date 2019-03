Jetzt ist es offiziell: Gott hat Trump gewählt, nicht die Russen

Philip Giraldi

Regierungen, die stolz darauf sind, von Natur aus entweder demokratisch oder republikanisch zu sein, behaupten, dass sie durch den Willen des Volkes befugt sind, aber die traurige Realität ist, dass die meisten Regime aufgrund von Versprechungen an die Macht kommen, die sie nach der Wahl nicht einhalten wollen. In den Vereinigten Staaten haben wir gesehen, wie Präsident Donald Trump ziemlich plausibel eine Siegesserie genoss, die auf seine Zusagen zurückzuführen war, Amerikas Beteiligung an sinnlosen Kriegen im Nahen Osten zu beenden und die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Beide sind nicht eingetreten, ganz im Gegenteil, es besteht eine ernste Gefahr, dass ein Krieg mit dem Iran im Namen Israels unmittelbar bevorsteht, und es besteht ein Verhältnis zu Moskau, das schlimmer ist als in den letzten Phasen des Kalten Krieges. Ob all das auf Trumps eigenen Charakter und intellektuelle Mängel zurückzuführen ist oder auf die Berater, die er sich ausgesucht hat, bleibt etwas unklar.

Selbst wenn etwas auftaucht, das Klarheit über bestimmte Themen schaffen könnte, tritt unvermeidlich ein führender Regierungsbeamter in Erscheinung und sagt etwas, das darauf hindeutet, dass die Politiker nicht in der Lage sind, mit etwas außerhalb der vorbereiteten Antworten umzugehen, auf die sich gewohnterweise verlassen.

Der kürzlich veröffentlichte lang erwartete Mueller-Bericht über die Wahlen 2016 fand keinen Beweis dafür, dass sich hochrangige Mitglieder der Trump-Kampagne mit der russischen Regierung zusammengetan haben, um das Ergebnis zu ändern, eine These, die weitgehend von Hillary Clinton und ihren Unterstützern propagiert worden ist. Der vollständige Bericht, wenn er jemals unbearbeitet auftaucht, kann oder kann nicht feststellen, dass es eine gewisse "beeinflussende" Aktivität Moskaus an den Rändern des Wahlprozesses gab, aber alle sind sich einig, dass das Ergebnis nicht wesentlich von einer ausländischen Regierung beeinflusst wurde. Dennoch bestätigte der gerissene, aber hirntote Anführer der Senatsmehrheit Mitch McConnell den Bericht mit "Ich begrüße die Ankündigung, dass der Sonderberater seine Untersuchung der Bemühungen Russlands, sich in die Wahlen 2016 einzumischen, endlich abgeschlossen hat. Viele Republikaner haben lange geglaubt, dass Russland eine erhebliche Bedrohung für die amerikanischen Interessen darstellt. Ich hoffe, der Bericht des Sonderbeauftragten wird zur Information und Verbesserung unserer Bemühungen zum Schutz unserer Demokratie beitragen."

Mitchs offensichtlicher Glaube, dass der Kreml das Ziel war, mag einige überraschen, die dachten, dass der Zweck der Untersuchung darin bestand, mögliche betrügerische Absprachen der Trumpsters aufzudecken, etwas, das offenbar im Falle Russlands nicht demonstriert wurde, aber in Bezug auf Israels Annäherungsversuche an den designierten Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn aufgedeckt wurde. Während es durchaus akzeptabel oder sogar erwartet ist, böse Dinge über Russland zu sagen, ist es ein Tabu, dasselbe in Bezug auf Israel zu tun, also war es für McConnell politisch klug, den Köder nicht zu schlucken.

Der Abschluss der Mueller-Untersuchung sollte jedoch von allen begrüßt werden, da er Ressourcen freisetzt, mit denen nun festgestellt werden kann, ob Gott bei der Wahl von Donald Trump mitgewirkt hat. In einer Geschichte, die von der BBC und anderswo berichtet wurde, antwortete der dispensationalistische Außenminister Mike Pompeo seltsam auf eine Frage bezüglich des jüdischen Purim-Feiertags, der an die angebliche Rettung des jüdischen Volkes vor den Persern durch Königin Esther erinnert. Als Pompeo, der zu der Zeit in Israel war, gefragt wurde, ob "Präsident Trump in gewisser Weise für einen solchen Zeitpunkt genau wie Königin Esther auserkoren wurde, um das jüdische Volk vor einer iranischen Bedrohung zu retten", antwortete er: "Als Christ glaube ich sicherlich, dass das möglich ist. Ich gehe davon aus, dass der Herr hier am Werk ist."

Pompeo geht also "davon aus", dass Gott Trump auserwählt hat, um die Juden vor dem Iran zu schützen. Es ist eine interessante Beobachtung, zumal nach der biblischen Purim-Esther-Geschichte die Juden 75.500 Perser getötet und dann ein Fest gefeiert haben, um das Ereignis zu feiern.

Man muss bedenken, dass die Theorie, dass es eine göttliche Intervention gab, um das Ergebnis der Wahl 2016 zur Rettung der Juden herbeizuführen, möglicherweise der erschreckendste Kommentar ist, der aus dem gesamten nutzlosen nationalen Sicherheitsteam Trumps kommt. Pompeo hat aufgrund seines Amtes große Macht, Gutes oder Schlechtes zu tun, und er hat sich eindeutig dafür entschieden, Entscheidungen über das Verhalten der Diplomatie der Vereinigten Staaten zu treffen, die nicht auf amerikanischen Interessen, sondern auf seiner eigenen persönlichen Religiosität beruhen, die sich in seiner Interpretation eines religiösen Textes widerspiegelt. Hat Pompeo noch nie von "Trennung von Kirche und Staat" gehört?

Darüber hinaus fördert Pompeo die amerikanische Einmischung in eine Wahl in Israel, die zu einer Ablehnung der rechtsextremen Philosophie geführt haben könnte, die die derzeitige Regierung leitet. Der jüngste Schritt des Weißen Hauses zur Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen war eindeutig Teil eines Plans zur Förderung von Premierminister Benjamin Netanyahu als dem Kandidaten, der am besten in der Lage wäre, sich unbegrenzte Unterstützung aus Washington zu sichern. Mehr könnte folgen in Form einer zusätzlichen Anerkennung der israelischen Souveränität über das palästinensische Westjordanland vor den Wahlen am 9. April oder sogar durch eine militärische Aktion gegen den Iran. Pompeo glaubt eindeutig, dass dies alles Teil eines göttlichen Plans ist.

Jeder, der weiterhin denkt, dass Nationen eine Politik verfolgen sollten, die verhältnismäßig und rational ist und auf echten Interessen basiert, sollte über die Kommentare Pompeos entsetzt sein und sich Sorgen machen, welche Auswirkungen diese haben könnte.