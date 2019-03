Das Furnier der Zivilisation ging ab Jeffrey A. Tucker "They Shall Not Grow Old" ("Sie werden nicht alt werden") ist ein Film, der extrem schmerzhaft anzuschauen ist. Ich habe die meisten der großen Kriegsfilme gesehen, aber ich kann mich nicht an einen erinnern, der insgesamt mächtiger ist - mächtig in dem Sinne, dass er einen bis in den spirituellen Kern erschüttert. Dieser Film bringt Sie als bürgerlichen Briten mitten im Ersten Weltkrieg Schritt für Schritt vom regulären Zivilisten zu den Tötungsfeldern der Westfront, vom Beginn des Patriotismus am Anfang bis zu den zerschlagenen Hoffnungen und Leben am Ende. Es bleibt Ihnen eine zutiefst beunruhigende Anzahl von Fragen, auf die es keine offensichtlichen Antworten gibt, Fragen wie die, woher der Krieg kommt und warum er nicht gestoppt werden kann und warum die Menschheit nach dieser Erfahrung jemals zugelassen hat, dass er sich wiederholt? Die ganze Sache scheint zu unglaublich, um wahr zu sein. Und doch macht dieser Film sie irgendwie zu wahr, als dass man sie ignorieren könnte, wie sehr man es auch versuchen mag. Das Publikum ist wild nach dem Film (99% auf Rotten Tomatoes). Er strahlt Integrität in jedem Detail aus. Der große Aufhänger des Films ist die Technologie, die ihn ermöglicht hat. Die Produzenten nahmen altes schwarz-weißes, fleckiges Filmmaterial und färbten es ein, fügten Ton hinzu und entfernten die rauen Kanten, wodurch die Toten scheinbar wieder zum Leben erwachten. Das allein ist schon atemberaubend und Grund genug, weiterhin zuzusehen. Wenn Sie jemals Bedenken in Bezug auf die Wirkung von CGI auf die moderne Filmographie gehabt haben, könnte dieser Film Ihre Meinung ändern. Aber das ist bei weitem nicht alles, was der Film bietet. Seine Erzählung ist geniales Geschichtenerzählen, indem er diese grässliche, komplexe, ignorierte Serie von Ereignissen mit seltsamen Anfängen irgendwie in ein zutiefst fesselndes menschliches Drama über das mystisch böse Ereignis verwandelt, das wir Krieg nennen und das Massenmord und Tod im reinigenden Wasser patriotischer Leidenschaft tauft. Warum entscheiden sich die Menschen dafür, ihr normales, glückliches Leben aufzugeben, um lähmende Verletzungen und den Tod in den dampfenden Sümpfen des Kriegsgebiets zu riskieren, ein Leben, in dem sie stehend in schrecklichen Gräben schlafen, während sie unter Wundbrand und Ruhr leiden, mit der einzigen Hoffnung auf ein Entkommen durch die Vernichtung von Menschen wie sie selbst, die nach einem Unfall der Geographie auf die gleiche Weise wie sie direkt auf der anderen Seite des Hügels leben? Es stimmt, Großbritannien hatte die Wehrpflicht. Sie wurde im Januar 1916 eingeführt. Aus der Erzählung, die wir hier erhalten, ist jedoch nicht ersichtlich, dass sie notwendig war. Die Nation rief, und das war genug. Propagandaposter waren überall. Der Druck muss unerträglich gewesen sein. Du zweifelst doch nicht an der Überlegenheit deiner Nation oder misstraust den Ansprüchen ihrer Führung? Deine Freunde und Kollegen waren unterwegs. Würdest du einfach zulassen, dass sie ihr Leben für die große Sache von ... riskieren, während du zu Hause als feiger Ladenbesitzer dahindämmerst? Ich habe mich gefragt, was ich getan hätte, aber es scheint angesichts der Zeiten ziemlich offensichtlich zu sein. Auch ich hätte mich gemeldet. Ich bin sicher, jeder Zuschauer hat das Gleiche gedacht. Von diesem Moment der mentalen Entscheidungsfindung an spürt man tiefes Einfühlungsvermögen in alle folgenden Ereignisse: die Krankheit, den Terror, die seelische Qual, das Gefühl des Verrats nach dem Krieg. Die Welt hatte noch nie zuvor einen totalen Krieg erlebt, aber es waren auch Zeiten des Aufkommens des totalen Staates, der keine Grenzen für seine Macht kannte. Es wurde behauptet, dass das Zeitalter des Laissez-faire vorbei sei und dass die wissenschaftliche Planung an seine Stelle treten würde. Wir hatten die Informationen. Wir hatten moderne Technologie. Wir hatten Zentralbanken, um die notwendigen Mittel aus dem Nichts zu generieren. Warum bei der Innenpolitik aufhören? Das Ganze winkte, um auf dem Schlachtfeld errungen zu werden. Vom Mittelalter über die napoleonischen und die Kolonialkriege wurden die Konflikte zwischen Völkern zwischen Staaten und denen, die für sie arbeiteten, ausgetragen. Aber mit dem Großen Krieg war es anders. Ganze Nationen befanden sich nun im Krieg, nicht nur Regierungen. Niemand blieb von der massiven Mobilisierung ausgeschlossen. Ludwig von Mises schrieb: "Der erste Schritt, der vom Krieg der Soldaten zum totalen Krieg führte, war die Einführung der Wehrpflicht. Damit wurde der Unterschied zwischen Soldaten und Bürgern allmählich beseitigt. Der Krieg sollte nicht mehr nur eine Angelegenheit von Söldnern sein, sondern alle mit einbeziehen, die über die notwendigen körperlichen Fähigkeiten verfügten." Und so begann es, fast wie aus Versehen. Die edle und heroische Legende der vergangenen Kriege wurde zur Unterstützung einer neuen Art von Krieg beschworen, in dem, wie die Menschen bald feststellten, die individuelle Tapferkeit kaum eine Rolle spielte. Der Unterschied zwischen denen, die heil nach Hause kamen, und den vielen Millionen, die abgeschlachtet wurden, war rein zufällig. Wie kann man von einem Graben aus tapfer kämpfen? Dein Hauptziel war das Überleben und es gab sehr wenig, was du tun konntest, um dieses mehr oder weniger wahrscheinlich zu machen. Jeder Zuschauer wird anders betroffen sein, aber hier sind die Teile, die für mich herausragten. Ich hatte über Senfgas gelesen, aber nichts über die Auswirkungen gesehen geschweige denn vollständig verstanden. Ich hatte gewusst, dass die Soldaten im Krieg jung waren, aber dass die Jüngsten erst 15 Jahre alt waren? Bemerkenswert. Ich hatte nicht ganz verstanden, was für eine bemerkenswerte Erfindung der Panzer für den Krieg war. Ich habe Geschichten über die Tragödie gehört, die die zurückkehrenden Soldaten aus Vietnam heimsucht, hatte aber nicht gewusst, dass sie auch die Rückkehrer aus dem Ersten Weltkrieg betroffen hat. Es gibt einen Moment gegen Ende, in dem ein Soldat die Geschichte erzählt, wie es gelang, die deutsche Linie zu durchbrechen und in einen von deutschen Soldaten besetzten Graben einzudringen. Die feindlichen Kämpfer kamen mit erhobenen Händen heraus. Der ältere Soldat fuhr fort mit der Geschichte: "In diesem Moment mussten wir entscheiden, was wir tun sollten, natürlich ..." - und wenn der Ton dort aufgehört hätte, hätte ich keine Möglichkeit gehabt, vorherzusagen, was er gesagt hätte. Er fuhr fort: "... haben wir sie gefangen genommen und zurück ins Lager geführt." Uff: vier Morde weniger an diesem Tag, als man erwarten hätte können. Sie lesen jede Art von Spekulationen über das mysteriöse Auftreten des moralischen Nihilismus im 20. Jahrhundert. Selten wird der Große Krieg als Verursacher bezeichnet, aber dieser Film lässt keinen Zweifel daran. Hunderte, ja Tausende von Jahren des Kampfes um die Entwicklung und Pflege eines Gefühls von Anstand, Würde, Frieden, menschlichem Verständnis und, puff, in einem scheinbaren Moment ist alles weg. Das Furnier der Zivilisation ging ab, um eine Erinnerung zu zitieren. Du tötest oder wirst getötet, in einem Ausmaß, das seit dem Schwarzen Tod, der die Hälfte der europäischen Bevölkerung vernichtet hat, nicht mehr zu sehen ist. Es ist eine Sache, durch Krankheit getötet zu werden; eine andere, mit industriellen Geräten die Mittel herzustellen, um eine Bevölkerung absichtlich massenhaft zu töten. Es ist kein Wunder, dass nach diesem Krieg das Festhalten der Menschheit an der Idee fester moralischer Kategorien bestenfalls dürftig war. Die Behauptungen der herrschenden Klasse, dass dieser Krieg aus gerechten Gründen geführt wurde, verbunden mit obligatorischem Kirchenbesuch während der Ausbildung, stellten sich sehr deutlich als Lügengewebe heraus. "Jeder Häuptling der Mörder lässt seine Farben segnen", schrieb Voltaire, "und ruft Gott feierlich an, bevor er geht, um seine Nachbarn zu vernichten. Wenn ein Häuptling nur das Glück hat, zwei- oder dreitausend Menschen zu töten, dankt er Gott nicht dafür; aber wenn er etwa zehntausend durch Feuer und Schwert vernichtet hat und zur Vollendung des Werkes eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde, singen sie ein langes Lied in vier Teilen, das in einer Sprache komponiert wurde, die allen unbekannt ist, die gekämpft haben, und außerdem voll von Barbarei. Das gleiche Lied dient sowohl für Ehen und Geburten als auch für Morde." Jeder Idealist hofft, dass die Menschheit aus der Geschichte lernen kann. Es gibt viele Beweise dafür, dass wir es nicht tun. Voltaire konnte den Krieg trotz mutiger Bemühungen nicht stoppen. Dennoch müssen wir uns der Geschichte, selbst ihren brutalsten Kapiteln stellen, wenn es irgendeine Hoffnung geben soll, unseren Weg zurück zu Frieden und Zivilisation zu finden. "They Shall Not Grow Old" leistet einen mächtigen Beitrag zu diesem Ziel.