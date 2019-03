Wie Macht funktioniert - ein Crashkurs Jonathan Cook Worüber die Linke reden will: - Wie wir unsere Gesellschaften verändern, um sie fairer, transparenter und fürsorglicher zu machen. - Wie wir mit der drohenden Klimakatastrophe durch eine Art grüner New Deal umgehen. - Wie wir eine wirklich ethische Außenpolitik betreiben, die mächtigen westlichen Staaten nicht das Recht gibt, in schwächere Staaten einzudringen oder ihre Ressourcen zu stehlen. - Wie wir den Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes beenden, endlose Kriege anzuheizen, in denen Millionen getötet oder obdachlos gemacht werden. Worüber die Linke dann letztendlich redet: - Ob der britische Labour-Parteichef Jeremy Corbyn ein geheimer Antisemit ist. - Ob Julian Assange von Wikileaks ein Vergewaltiger oder ein Kautionsflüchtiger ist. - Ob Bernie Sanders ein Misogynist ist. - Ob Nicolas Maduro aus Venezuela ein böser Diktator ist, der versucht, sein Volk auszuhungern, um sich an der Macht zu halten. - Ob Wladimir Putin aus Russland ein teuflischer Marionettenmeister ist, der den Westen kontrolliert. So funktioniert Macht.