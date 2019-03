Warum der Gipfel von Hanoi gescheitert ist Michael Haas Der Gipfel von Hanoi zwischen dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un und Präsident Donald Trump hat die nationale Sicherheit keines der Länder in Ostasien, der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Welt gefördert. Das Rätsel ist, warum zwei Führer so weit reisen und mit leeren Händen gehen sollten. Eine Theorie ist, dass es nicht genügend Zeit gab, sich auf den Gipfel vorzubereiten. Aber der Sonderbeauftragte des Außenministeriums, Stephen Biegun, hat sich intensiv vorbereitet, um einen schrittweise Vorgangsweise zu entwickeln. Eine Vereinbarung wurde zur Unterzeichnung vorbereitet, die es offenbar amerikanischen Inspektoren ermöglicht hätte, den Abbau der Plutoniumanlage in Yongbyon zu überwachen und zu überprüfen, mit der ursprünglich das nordkoreanische Atomprogramm gestartet wurde. Eine gemeinsame Erklärung zur Beendigung des Koreakrieges sollte den Fehler beider Länder beheben, den Waffenstillstand von 1953 zu unterzeichnen. Kim Jong Un war offensichtlich bereit, sich schriftlich zu verpflichten, Raketen- und Atomtests dauerhaft zu beenden. Die Frage eines Reporters ergab, dass beide Seiten offen für die Idee waren, Verbindungsbüros in ihren jeweiligen Hauptstädten einzurichten. Eine zweite Theorie ist, dass in der amerikanischen Delegation extreme Vorsicht vorherrschte, weil viele Experten der Ostküste Warnungen herausgaben, dass ein unberechenbarer Trump etwas zustimmen könnte, ohne über die Folgen nachzudenken. Einige befürchteten sogar, dass er zustimmen würde, die amerikanischen Streitkräfte aus Südkorea abzuziehen. Der Direktor des nationalen Geheimdienstes sagte voraus, dass Kim Jong Un niemals auf Atomwaffen verzichten würde, um die Kontrolle in Nordkorea zu behalten. Trump hatte vorgeschlagen, dass er den Druck auf Nordkorea vor der vollständigen Entnuklearisierung etwas verringern würde, im Gegensatz zu den Ansichten innerhalb verschiedener Viertel in Washington. Es wurde jedoch keine "Roadmap" vorgelegt, welche Entnuklearisierungsschritte zeitlich mit der Aufhebung der Sanktionen zusammenfallen würden. Trump artikulierte eine dritte Erklärung - dass Nordkorea eine vollständige Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen forderte, die sich seit 1992 in mehreren Runden angesammelt haben. Der Chefunterhändler von Pjöngjang bestritt jedoch schnell eine solche Forderung und wies darauf hin, dass eine begrenzte Sanktionsentlastung nur angestrebt wurde, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen - also insbesondere die seit März 2016 verhängten Sanktionen, die Kohleexporte, Metalle, Rohstoffe, raffinierte Erdölimporte, Rohölimporte und Meeresfrüchte betreffen. Im Gegenzug war Pjöngjang bereit, die Anlage in Yongbyon und andere Standorte unter Aufsicht amerikanischer Inspektoren zu zerstören. Während des Gipfels von Hanoi fand im Kongress eine außerordentliche Anhörung des ehemaligen persönlichen Anwalts Trumps statt, die sein Treffen mit Kim Jong Un in den Schatten stellte, so dass Trump möglicherweise so niedergeschlagen war, dass er die Begeisterung für einen monumentalen Deal verlor. Der wahrscheinlichste Grund für mangelnde Fortschritte war, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Hanoi neue Forderungen stellten. Obwohl der Vorschlag Nordkoreas für eine begrenzte, wenn auch robuste Sanktionslösung Wochen vor dem Treffen diskutiert worden war, forderten amerikanische Verhandlungsführer in Hanoi plötzlich die Zerstörung einer zweiten Anlage zur nuklearen Anreicherung, die Pjöngjang zuvor nicht anerkannt hatte. Auch wenn Nordkorea dieser Forderung offenbar zugestimmt hat, verlangte ein weiterer unerwarteter Antrag nicht nur die vollständige Offenlegung aller Atom- und Raketenstandorte, sondern auch eine vollständige Auflistung aller biologischen und chemischen Waffen. Mit anderen Worten, die amerikanischen Verhandlungsführer bewegten die Torpfosten in Bezug auf den Schwerpunkt des potenziellen Abkommens und überraschten ihre nordkoreanischen Kollegen, die daraufhin feststellten, dass ein solcher Schritt die Aufhebung aller Sanktionen erfordern könnte. Die Erhöhung des Einsatzes auf der einen Seite wurde von der anderen Seite entgegnet und gab Trump einen Vorwand, um wegzugehen. Nach Angaben des stellvertretenden nordkoreanischen Außenministers trafen die unerwarteten amerikanischen Forderungen in Kim einen Nerv. Sie berichten, dass er das Interesse am Abschluss eines Abkommens verloren hat, offensichtlich in dem Glauben, dass die Verhandlungsführer in böswilliger Absicht gehandelt haben, indem sie die Fortschritte auf dem Gipfel bewusst torpediert haben. Wenn Kim erwartete, dass Trump sich über die Hindernisse hinwegsetzen würde, die von untergeordneten Mitarbeitern seines Teams errichtet wurden, dann lag er falsch. Viele werden die eine oder andere Seite dafür verantwortlich machen, dass sie den Schwung in Richtung des Ziels einer eventuellen Entnuklearisierung zerstört hat, die schätzungsweise zehn Jahre dauern wird. Verhandlungen zwischen militärischen Rivalen verlaufen fast nie reibungslos. Die verbleibende Sackgasse ist, dass Nordkoreas Position beim Verlassen Hanois war, dass ihr ursprüngliches Angebot unverändert bleiben würde, während Trump sich weigerte, einen "schlechten Deal" zu akzeptieren, in der Hoffnung, dass Pjöngjang seine Forderungen reduzieren oder seine Konzessionen zu gegebener Zeit erhöhen wird. Obwohl Trump dazu beglückwünscht wurde, dass er kein Abkommen statt eines schlechten abgeschlossen hat, ist die Situation jetzt gefährlich unsicher. Ein kleiner Deal, vage, aber nicht endgültig, der sich mit Entnuklearisierungsschritten und Sanktionserleichterungen befasst, wäre besser gewesen, um zukünftige Fortschritte zu sichern. Zumindest hätten sie einer Erklärung zur Beendigung des Krieges zustimmen können, die das einzige von der großen Mehrheit erwartete Ergebnis war. Die Beobachter haben den Eindruck, dass die Verhandlungsführer von Pjöngjang und Washington die Aufhebung der Sanktionen verfeinert haben könnten, um eine Einigung zu erzielen. Nordkorea wollte 5 von 11 Runden gelockert haben, also hätten sie sich vielleicht auf 3 oder 4 geeinigt. Aber den Verhandlungsführern fehlte die Zeit und der Wille dazu, so dass es zu einer Verzögerung kam. Eine wahrscheinliche Erklärung für die verhärtete amerikanische Position ist die Tatsache, dass John Bolton, der Papierabkommen misstraut, unerwartet Teil der amerikanischen Delegation in Hanoi war und neben Außenminister Mike Pompeo am Verhandlungstisch saß. Bolton stellte die zusätzlichen Forderungen auf, möglicherweise wegen all der Warnungen von Ostküstenexperten über Trumps Unvorhersehbarkeit. Stephen Biegun saß unterdessen eine Reihe hinter Bolton und Pompeo und drückte damit aus, dass seine sorgfältigen Vorbereitungen für eine Vereinbarung, die auf die Unterzeichnung wartet, ins Abseits gedrängt wurden. Das Scheitern des Gipfels von Hanoi ist nicht das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Probleme bei Verhandlungen mit Nordkorea haben. Die Entnuklearisierung erfolgte systematisch in Übereinstimmung mit dem vereinbarten Rahmenabkommen von 1994, das während der Präsidentschaft von Bill Clinton ausgehandelt wurde. Dann kam die Achse des Bösen-Rede von 2002 und die Abkehr von der Vereinbarung aus dem Jahr 1994 durch die Regierung von George W. Bush. Infolgedessen fühlte sich Nordkorea hintergangen und ging zügig voran, um erhebliche Raketen- und nukleare Kapazitäten zu entwickeln. John Bolton wurde als der Urheber eines oder beider negativer Züge identifiziert. Obwohl sowohl Kim als auch Trump Gesicht verloren, war Seoul der größte Verlierer in Hanoi. Präsident Moon Jae In wünschte sich eine Lockerung der Sanktionen, um die südkoreanischen Unternehmen zu ermutigen, im Norden tätig zu werden und die Prosperität in beiden Hälften der koreanischen Halbinsel zu fördern, was für die Bevölkerung Nordkoreas von erheblicher Bedeutung ist, wo 2019 ein Defizit von 1,4 Millionen Tonnen Lebensmitteln zu erwarten ist. Beide Koreas hatten bereits Friedenserklärungen abgegeben und Entmilitarisierungsmaßnahmen an ihrer gemeinsamen Grenze durchgeführt. Sie warteten darauf, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika der Deeskalation anschließen, dem ersten Schritt zur Entwicklung eines umfassenden Friedensvertrags, der endlich das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges beenden würde. Jetzt wird Präsident Moon die vermittelnde Aufgabe haben, den Kompromiss weiterzuverfolgen, der den Gipfel von Hanoi zu einem Erfolg gemacht haben könnte. Russland ist ein möglicher Nutznießer der Unsicherheit: Moskau hat angeboten, beim Rückbau der Kern- und Plutoniumstandorte in Nordkorea zu helfen und gleichzeitig Brennstoff zum Ausgleich des daraus resultierenden Verlustes an Energiekapazitäten in Kernkraftwerken zu liefern. China wird nun Grund haben, die Sanktionen zu lockern, da Nordkorea offenbar in gutem Glauben verhandelt hat. Der japanische Premierminister Shinzo Abe, der angekündigt hat, dass er mit Kim Jong Un zusammentreffen wird, um die Probleme zwischen den beiden Ländern zu lösen, wird erfahren, was wirklich in Hanoi passiert ist. Dennoch will Präsident Trump kein totales Scheitern, und er lobte Kim in seinen Ausführungen, bevor er die Stadt verließ. Er wird versuchen, die Hoffnung am Leben zu erhalten, damit die Friedensstiftung zu seinem wichtigsten Vermächtnis wird. Wie er das tun und gleichzeitig einen Kriegstreiber als nationalen Sicherheitsberater behalten kann, bleibt abzuwarten.