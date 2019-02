Indien und Pakistan rasseln mit ihren nuklearen Säbeln

Eric Margolis

Während die Amerikaner von den gefälschten Behauptungen eines drittklassigen Schauspielers über einen Rassenangriff besessen waren, rasselten die alten Feinde Indien und Pakistan mit ihren Atomwaffen in einer sehr gefährlichen Krise über Kaschmir. Aber kaum jemand bemerkte, dass in Südasien ein Atomkrieg ausbrechen könnte.

Indien und Pakistan, beide nuklear bewaffnet, haben seit 1947 vier Kriege um das geteilte Kaschmir geführt, den schönen Bergstaat der Wälder und Seen, dessen Bevölkerung überwiegend muslimisch ist. Indien kontrolliert zwei Drittel von Kaschmir, Pakistan und China den Rest. Dieser bittere Streit, einer der ältesten Konflikte der Welt, hat sich allen Versuchen widersetzt, ihn zu lösen.

Die Vereinten Nationen forderten Indien auf, eine Volksabstimmung abzuhalten, um die Zukunft Kaschmirs zu bestimmen, aber Delhi ignorierte diese Forderung, da es wusste, dass es die Abstimmung wahrscheinlich verlieren würde.

Muslimische Kaschmiris befinden sich seit den 1980er Jahren in einer bewaffneten Revolte gegen die harte indische Besatzung. Rund 70.000 Zivilisten, meist Muslime, sind bisher dabei ums Leben gekommen. Heute stationiert Indien eine Million Soldaten und paramilitärische Kräfte in Kaschmir, um die Forderungen der muslimischen Kaschmiris nach einer Union mit dem benachbarten Pakistan oder nach einem unabhängigen kaschmirischen Staat zu unterdrücken.

Indiens Menschenrechtsgruppen werfen Delhi schwere Menschenrechtsverletzungen vor, einschließlich Folter, Mord, Vergewaltigung und Kollektivstrafen. Delhi sagt, dass es Kaschmirs Hindus und Sikhs vor muslimischen Repressalien schützt, und beschuldigt den Aufstand dessen, was es als "grenzüberschreitenden Terrorismus" bezeichnet, der vom alten Feind Pakistan initiiert wurde.

Letzte Woche rammte ein kaschmirischer Mudschahidin sein mit Sprengstoff beladenes Auto in einen Bus voller paramilitärischer indischer Soldaten in Pulwama, tötete über 40 von ihnen und löste Empörung in ganz Indien aus.

Indien ist nicht in der Lage, den Jahrzehnte alten Aufstand in Kaschmir zu zerschlagen, und droht mit massiven Vergeltungsangriffen auf Pakistan. Kaschmir ist jedoch gebirgig und bietet schlechtes Terrain für die überwältigende Überlegenheit Indiens bei Panzern und Artillerie. Indische Kommandanten haben Delhi lange Zeit unter Druck gesetzt, um es ihnen zu ermöglichen, weiter südlich auf den Flachlandgebieten des Punjab anzugreifen.

Mächtige indische gepanzerte Angriffskorps sind bereit, in das gefährdete Pakistan vorzustoßen und es in Stücke zu schneiden. Indien hat auch schwere Luftangriffe in den pakistanischen Punjab und sogar eine Marineblockade in Betracht gezogen, um die Ölimporte Pakistans zu unterbinden.

Pakistan, das Indien im Verhältnis sechs zu eins unterlegen ist, hat ein mächtiges Arsenal an Atomwaffen entwickelt, die mit Flugzeugen, Kurz- und Mittelstreckenraketen und Artillerie befördert werden können. Pakistan sagt, dass es einen Großangriff Indiens fast sofort mit taktischen Atomwaffen beantworten wird. Die Atomstreitkräfte beider Seiten befinden sich in Alarmbereitschaft, was die Gefahr eines unbeabsichtigten Atomaustausches erheblich erhöht.

Weitere Einzelheiten zu diesem Bedrohungsszenario finden Sie in meinem wegweisenden Buch über die vielen Gefahren der Region, "War at the Top of the World". Die Rand Corporation schätzte vor einem Jahrzehnt, dass ein gegenseitiger Atomschlag zwischen Indien und Pakistan zwei Millionen Menschen sofort und 100 Millionen in den folgenden Wochen töten würde. Die wichtigsten Wasserquellen Indiens und Pakistans wären verseucht. Wolken aus radioaktivem Staub würden um den Globus fliegen.

Indien ist zutiefst frustriert über seine Unfähigkeit, die Unabhängigkeitsbewegung in Kaschmir zu unterdrücken und bezeichnet sie als "Terrorismus". Stimmt schon, dass Pakistans Crack-Nachrichtendienst ISI Verbindungen zu den vielen kaschmirischen Mudschahidin-Gruppen hat. Aber der Aufstand ist auch auf die oft brutale, korrupte indische Herrschaft über Kaschmir und den Wunsch der Muslime nach Selbstbestimmung zurückzuführen. Wie ich oft geschrieben habe, hat jedes Volk ein gottgegebenes Recht darauf, von seinem eigenen Volk schlecht regiert zu werden.

Im Moment diskutiert Indien über einen großen Strafschlag gegen Pakistan. Die nationalen Wahlen in Indien stehen unmittelbar bevor. Die hinduistische nationalistische Regierung in Delhi befürchtet, dass ihr vorgeworfen wird, Pakistan gegenüber weich zu sein. Während einer ähnlichen Krise in den 1980er Jahren flog Pakistans starker Führer, General Zia ul-Haq, zu einem Überraschungsbesuch nach Delhi und verhinderte einen von Indien geplanten Krieg.

Wenn Indien Angriffe startet, werden sie wahrscheinlich von großem Umfang sein und den starken Einsatz von taktischer Luftwaffe erfordern. Wenn sich die Einheiten auf beiden Seiten im Kampf festgefahren haben, können die Kommandanten den Einsatz taktischer Atomwaffen fordern. Das weit unterlegene Pakistan hat sich über einen solchen Rückgriff klar geäußert. Der Drang, als Erster mit Atomwaffen zu kämpfen, wird groß sein.