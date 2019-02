Der Krieg gegen Drogen ist ein Misserfolg Laurence M. Vance Laut dem neuesten Wochenbericht über Morbidität und Mortalität (MMWR) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gab es 2017 in den USA 70.237 Todesfälle durch Drogenüberdosis. Von 2013 bis 2017 stieg die Sterblichkeitsrate durch Überdosis in 35 Staaten und im District of Columbia. Von diesen Todesfällen waren bei 47.600 (67,8 Prozent) Opioide involviert, "mit einem Anstieg über Altersgruppen, rassische/ethnische Gruppen, Urbanisierungsgrad der Landkreise und in mehreren Staaten". Im Zeitraum von 1999 bis 2017 führten Drogenüberdosierungen zu 702.568 Todesfällen, davon 399.230 (56,8 Prozent) mit Opioiden (Morphium, Oxycodon, Methadon, Heroin, Tramadol, Fentanyl). Die Epidemie der Opioidüberdosis "verschlimmert und entwickelt sich weiter, da die Zahl der Todesfälle bei synthetischen Opioiden weiter zunimmt". Politiker, Bürokraten, Wissenschaftler, Ärzte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe werden die Details dieser Daten analysieren und politische Empfehlungen abgeben, wie der Krieg gegen Drogen am besten optimiert werden kann. Aber für uns normale Leute gibt es eine wichtige Schlussfolgerung, die aus diesen Daten gezogen werden sollte: Der Krieg gegen Drogen ist ein Misserfolg. Der Krieg gegen Drogen hat es nicht geschafft, Menschen daran zu hindern, an Drogenkonsum zu sterben. Es ist nicht gelungen, Drogenmissbrauch zu verhindern. Es ist nicht gelungen, Überdosen von Medikamenten zu verhindern. Es ist nicht gelungen, die Nachfrage nach Medikamenten zu senken. Es ist nicht gelungen, Drogenabhängigen zu helfen, eine Behandlung zu erhalten. Er ist als Abschreckungsmittel für den Drogenkonsum gescheitert. Es ist ihm nicht gelungen, Drogen aus den Händen von Teenagern fernzuhalten. Und er hat es nicht geschafft, die mit dem Drogenhandel verbundene Gewalt zu beenden. Und es ist ihm nicht gelungen, die Verbrechen zu stoppen, die von Menschen begangen werden, die verzweifelt auf Geld für den Kauf von Drogen aus sind. Aber der Krieg gegen Drogen ist auch auf andere Weise gescheitert. Er hat keine verfassungsmäßige Rechtfertigung gefunden. Es ist ihm misslungen, eine angemessene Rolle in der Regierung zu übernehmen. Es ist ihm nicht gelungen, ein notwendiges Element einer freien Gesellschaft zu sein. Und es ist ihm nicht gelungen, kosteneffizient zu sein. Die Folgen des Kriegs gegen Drogen sind alle negativ: Verletzung der persönlichen Freiheit, Korruption der Strafverfolgung, Militarisierung der Polizei, zunehmende Verwirkung von Vermögenswerten, Zerstörung der persönlichen und finanziellen Privatsphäre, ein überlastetes Justizsystem, überbordende Gefängnispopulationen, Behinderung der legitimen Schmerzbekämpfung, Erosion der Bürgerrechte, zerstörte Leben, die Behandlung von lähmenden Krankheiten, aufdringlichere Regierungsbehörden, Massenverhaftungen, Strafregister für Nichtverbrechen, Trennung von Familien, Verletzung von Eigentumsrechten, Ausrottung des Vierten Verfassungszusatzes, Einmischung in den freien Markt und Milliarden von Dollars der Steuerzahler, für die es nichts vorzuweisen gibt. Warum also hat der Krieg gegen Drogen weiterhin praktisch einstimmige überparteiliche Unterstützung im Kongress; dieselbe Unterstützung von beiden großen politischen Parteien ist nie ein Thema bei Kongresswahlen; wird von der Mehrheit der Amerikaner unterstützt; wird von der Mehrheit der Strafverfolgungsbehörden befürwortet; wird von den meisten religiösen Menschen angefeuert; wird von den meisten Eltern mit kleinen Kindern unterstützt; wird von Liberalen, Konservativen und Populisten gleichermaßen verfochten; und wird sogar von denen verteidigt, die sagen, dass sie "die Verfassung", "den freien Markt", "die individuelle Freiheit", "die bürgerlichen Freiheiten" oder "die eingeschränkte Regierung" bevorzugen? Aber was ist mit all den Staaten, in denen Cannabiskonsum legal ist? Es gibt dreiunddreißig Staaten, die den medizinischen Gebrauch von Marihuana legalisiert haben, zehn Staaten, die den Freizeitgebrauch von Marihuana legalisiert haben, und mindestens zwanzig Staaten und mehr als fünfzig Orte in einem Dutzend Staaten, die entweder ganz oder teilweise den Besitz kleiner Mengen von Marihuana entkriminalisiert haben. Obwohl das alles gute Dinge sind, sind sie weit entfernt von der Freigabe von Marihuana. Es gibt noch eine Vielzahl von Regeln und Vorschriften für Marihuana in diesen Staaten. Und natürlich sprechen wir nur über Marihuana. Der Besitz, der Gebrauch, der Kauf und der Verkauf anderer Medikamente, einschließlich Opioide, unterliegt immer noch der vollen Härte des Drogenkriegs in jedem Staat. Warum also unterstützen so viele Menschen eine so gescheiterte Politik wie den Krieg gegen Drogen? Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen gefährlich ist. Dennoch sind Fallschirmspringen, Bungeejumping, das Benutzen einer Motorsäge und Klippenspringen sicherlich gefährlich, aber ich höre keine Anhänger des Drogenkriegs, die die Regierung auffordern, diese Aktivitäten zu verbieten. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen, um high zu werden, "anders" ist als der Konsum von Alkohol, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Dennoch birgt Alkoholmissbrauch schwerwiegende kurz- und langfristige Risiken und ist ein Faktor bei vielen Fällen von Ertrinken, Unfällen zu Hause, in der Fußgängerzone, im Auto und auf dem Boot; bei Gewalttaten; sexuellen Übergriffen und Bränden, aber ich höre keine Anhänger des Kriegs gegen Drogen, die die Regierung auffordern, die Prohibition wieder einzuführen. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen ungesund ist. Dennoch ist es sicher ungesund, Junk Food zu essen und Getränke zu trinken, die mit fruktosereichem Maissirup vollgestopft sind, aber ich höre keine Anhänger des Drogenkriegs, die fordern, dass die Regierung Twinkies oder Coca Cola verbietet. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen unmoralisch ist. Doch die Begehung von Unzucht und Ehebruch ist sicherlich unmoralisch, aber ich höre keine Anhänger des Drogenkriegs, die die Regierung auffordern, sie zu kriminalisieren. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen süchtig macht. Das Spielen von Videospielen und das Betrachten von Pornografie machen sicherlich süchtig, aber ich höre keine Anhänger des Kriegs gegen Drogen, die die Regierung auffordern, diese Aktivitäten zu verbieten. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen gegen die Religion ist. Doch obwohl es gegen die Grundsätze der meisten Religionen verstößt, wenn jemand seinen Geist oder seine Stimmung mit irgendeiner Substanz ändert, höre ich keine religiösen Anhänger des Drogenkriegs, die die Regierung auffordern, den Konsum von Alkohol zu verbieten, um seinen Geist oder seine Stimmung zu ändern. Für einige liegt der Grund darin, dass der Konsum illegaler Drogen keinen Wert hat. Offensichtlich tun diejenigen, die illegale Drogen benutzen das, um sich selbst zu schaden, sich zu vergnügen, sich selbst zu behandeln oder sich selbst aufzuklären, weil sie glauben, dass der Konsum illegaler Drogen einen gewissen Wert für sie hat. Nichtsdestotrotz ist eine Aktivität, die keinen Wert hat, kein Grund für die Regierung, sie zu verbieten. Aber für die meisten liegt der Grund einfach darin, dass Drogenmissbrauch schlecht ist, deshalb ist es die Aufgabe der Regierung, "etwas dagegen zu tun". Diese statische Denkweise infiziert die meisten Amerikaner, auch die in den oben genannten Gruppen. Trotz der niedrigen Zustimmung zum Kongress und Beschwerden über die Regierung haben die Amerikaner im Allgemeinen ein kurzsichtiges, irrationales und naives Vertrauen in die Regierung. Die Entscheidung, Drogen zu verwenden, sollte eine ethische, religiöse, medizinische oder moralische Entscheidung sein, nicht eine politische Entscheidung. Der Drogenkrieg ist nicht nur ein Misserfolg, er ist ein monströses Übel, das mehr Leben zerstört hat als die Drogen selbst.