Venezuela unter Beschuss Washingtons Paul Craig Roberts Eine vollständige Gerichtsverhandlung findet heute (President´s Day) in Florida statt, mit Republikanern, Demokraten, Expatriates aus Kuba und Venezuela und dem faschistischen Kriegstreiber-Ministerium für Propaganda, das die US-Medien darstellen, die Maduro anprangern und ihn für die Härten verantwortlich machen, die den Venezolanern durch Washingtons Sanktionen und Angriffe auf die Währung Venezuelas auferlegt werden. Selbst der "liberale" ["Kultursender"] NPR betet das gleiche faschistische Kriegstreiber-Skript herunter. NPR gelang es, über Venezuela zu berichten, ohne die Sanktionen zu erwähnen, ohne den Diebstahl von Venezuelas Gold zu erwähnen, das dummerweise den US-amerikanischen und britischen Zentralbanken anvertraut wurde, oder die orchestrierten Proteste, die von US-geförderten NGOs finanziert wurden, die im Vergleich zu den Menschenmassen, die Maduro unterstützen, die in den US-Medien nie erwähnt werden, klein sind. Mit anderen Worten, NPR ist nur ein weiterer Teil der Hurenhausbrigade. Was die Amerikaner vergessen haben oder nie wussten, ist, dass die kubanischen Expatriates die Nachkommen des korrupten Haufens Batistas sind, der Kuba jahrelang geplündert hat und von Castro aus Kuba vertrieben wurde. Die venezolanischen Auswanderer stammen aus der reichen Elite, die sich nicht daran gewöhnen konnte, dass Chavez das Land für das Volk und nicht für sie regiert, und einige dieser Auswanderer waren an dem gescheiterten CIA-Coup gegen Chávez beteiligt. Alle diese Expatriates sind nichts anderes als Lockvögel für Washingtons Übernahme in der Hoffnung, dass sie wieder mitmachen können. Es ist entmutigend, Trump zu sehen, den die Demokraten, die Medien und der Militär-/Sicherheitskomplex versuchen, aus dem Amt zu jagen, wie er an dem Versuch teilnimmt, Maduro aus dem Amt zu jagen. Es ist entmutigend zu sehen, wie Washingtons Vasallen in Europa und in der Organisation Amerikanischer Staaten alle Wahrheit in den Wind schlagen und sich den Lügen Washingtons anpassen. Es ist entmutigend, dass innerhalb der westlichen Zivilisation Lügen alle Aspekte der Innen- und Außenpolitik dominieren. Die Wahrheit ist ausgelöscht worden.