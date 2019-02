Westliche Medien im Schulterschluss für billigen Trump/Rubio PR-Stunt gegen Venezuela Adam Johnson Die jetzt völlig offenkundigen Bemühungen der Trump-Administration, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, hatten diese Woche Erfolg mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit, da die großen westlichen Medien einheitlich ihre vereinfachte, vorgefertigte Behauptung widerhallen ließen, dass die venezolanische Regierung herzlos ausländische Hilfe zurückhält: Spannungen steigen, da Venezuela die Grenzbrücke in Pattsituation über die Hilfe blockiert (CNN, 7/2/19).

Maduro blockiert kritische Hilfe nach Venezuela (CNN, 7.2.19)

Hilfsgüter kommen an der Grenze zu Venezuela an, während die USA verlangen, dass Maduro sie ins Land lässt (ABC News, 7/2/19).

Venezuela-Krise: Pompeo fordert die Eröffnung eines Hilfskorridors (BBC, 7/2/19)

Die USA sagen, dass Maduro die Hilfe für hungernde Menschen blockiert. Der Venezolaner sagt, sein Volk sind keine Bettler. (Washington Post, 8.2.19)

Humanitäre Hilfe für Venezuela angekommen - aber Maduro blockiert sie (NPR, 8.2.19) Alle der oben genannten Artikel - und Reihen mehr von dieser Art wiederholten das gleiche Skript: Maduro blockierte die Hilfe der USA "aus Weigerung, die Macht aufzugeben" und zog es vor, "sein eigenes Volk" hungern zu lassen, anstatt es zu ernähren. Es ist ein einfacher Fall von Gut und Böse - ein tyrannischer, paranoider Diktator, der keine Hilfe zur Ernährung einer hungernden Bevölkerung zulässt. Es fehlen nur drei Teile des Schlüsselkontextes. Kontext, der, wenn er einem neutralen Beobachter präsentiert wird, die karikaturhafte Erzählung, die von den US-Medien vorangetrieben wird, ernsthaft untergraben würde. 1. Sowohl das Rote Kreuz als auch die UNO warnten die USA davor, sich an diesem PR-Trick zu beteiligen. 2. Bei der fraglichen Brücke handelt es sich um eine virtuelle Metapher, die von der Trump-Administration entworfen wurde und in der Realität nicht existiert. 3. Die Person, die für die US-Operationen in Venezuela verantwortlich ist, hat eine Vergangenheit, in der sie Hilfelieferungen als Deckmantel benutzt hat, um Waffen an rechtsgerichtete Söldner zu liefern. (1) Nicht nur hat die internationale Hilfsgemeinschaft Anfang dieser Woche nicht um die "Hilfe" gebeten, sondern sowohl das Internationale Rote Kreuz als auch die Vereinten Nationen warnten die Vereinigten Staaten von Amerika ausdrücklich davor, sich an dieser Art von PR-Stunts zu beteiligen. Wie der Autor der Washington Post Vincent Bevins betonte, wurde präventiv vor dem durchsichtigen Zynismus dieser Bemühungen durch die Gruppen gewarnt, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, hungernde Menschen zu ernähren: Das Rote Kreuz warnt die USA vor den Risiken einer Hilfslieferung nach Venezuela (PBS NewsHour, 1.2.19): Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat die Vereinigten Staaten vor den Risiken gewarnt, humanitäre Hilfe für Venezuela ohne die Zustimmung der Sicherheitskräfte zu liefern, die loyal zu Präsident Nicolas Maduro stehen. *** UNO warnt vor einer Politisierung der humanitären Hilfe in Venezuela (Reuters, 6.2.19): VEREINTE NATIONEN - Die Vereinten Nationen warnten am Mittwoch davor, Hilfe als Schachfigur in Venezuela zu verwenden, nachdem die Vereinigten Staaten Lebensmittel und Medikamente an die Grenze des Landes geschickt und Präsident Nicolas Maduro beschuldigt hatten, ihre Lieferung mit Lastwagen und Schiffscontainern blockiert zu haben. Wie Bevins auch feststellte, arbeitet das Rote Kreuz seit langem mit den lokalen Behörden in Venezuela zusammen, um Hilfe zu leisten, und erst letzte Woche hat es sein Budget dafür verdoppelt. Wir haben reichlich Beweise dafür, dass die Regierung Maduro mehr als bereit ist, mit internationaler Hilfe zu arbeiten, wenn sie in gutem Glauben angeboten wird, nicht wenn es sich um einen dünn verschleierten Mechanismus handelt, um Bürgerkrieg anzuregen und PR-Siege für diejenigen zu erzielen, die versuchen, die Regierung zu stürzen. Es ist nicht nur Maduro - wie es die westlichen Medien präsentieren -, der sich dem US-Hilfskonvoi widersetzt, es sind die UNO und das Rote Kreuz. Warum bringt keiner der oben genannten Berichte diese eher wichtige Information und vermittelt dem Leser den Eindruck, dass es sich nur um die Haltung eines sadistischen, machthungrigen Verrückten handelt? (2) Obwohl Dutzende von Medien den Eindruck erwecken (und manchmal ausdrücklich sagen), dass die venezolanische Regierung einen ansonsten funktionierenden Weg in das Land geschlossen hat, ist die fragliche Brücke seit Jahren nicht geöffnet. Es ist wahr, dass die venezolanische Regierung anscheinend einen Tanklastzug und Frachtcontainer auf die Brücke gesetzt hat, um ein Eindringen von kolumbianischer Seite zu verhindern, aber die anderen Hindernisse, wie der Schriftsteller und Softwareentwickler Jason Emery bemerkte, sind seit mindestens 2016 vorhanden. Laut La Opinion (5/2/16) war die Brücke nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2015 noch nie für den Verkehr freigegeben. Wie kann Maduro, wie die BBC vorschlug, eine Brücke, die nie geöffnet war, "wieder öffnen"? Die Realität ist, dass die BBC und andere westliche Medien einfach die Erzählung von Senator Marco Rubio und Trump-Außenminister Mike Pompeo übernommen haben, ohne sich die Mühe zu machen, zu überprüfen, ob ihre primäre visuelle Erzählung auf einem in böser Absicht durchgeführten kontextfreien PR-Stunt beruht. Dieser Punkt ist zwar relativ oberflächlich, aber in einem langfristig angelegten PR-Kampf, um westliche Liberale für eine weitere militärische Eskalation zu gewinnen, zählt das Oberflächliche sehr viel. Rubio und die Trump-Administration haben eine ausgeklügelte visuelle Metapher erfunden, und fast jedes Outlet hat sie unkritisch weitergegeben und oft sachlich ungenaue Annahmen getroffen - Annahmen, von denen das Trump State Department und die CIA, die die Bemühungen koordinieren, wussten, dass sie sehr wohl treffen würden. (3) Die venezolanische Regierung hat einen durchaus vernünftigen Grund zu der Annahme, dass die USA die humanitäre Hilfe als Deckmantel für den Waffenschmuggel zur Auslösung eines bewaffneten Konflikts verwenden würden: Die Person, die Trump als Quarterback für die aktuelle Venezuela-Operation laufen lässt, Elliot Abrams, tat buchstäblich gerade das vor 30 Jahren. Aus den ersten beiden Absätzen (Hervorhebung hinzugefügt) eines 1987 AP/New York Times-Artikels über Elliott Abrams, "Abrams bestreitet Fehlverhalten beim Versand von Waffen an Kontras" (17/8/87-h/t Kevin Gosztola): Der stellvertretende Außenminister Elliott Abrams hat seine Rolle bei der Genehmigung der Lieferung von Waffen auf einem Flug mit humanitärer Hilfe für nicaraguanische Rebellen verteidigt und erklärt, dass die Operation "strikt nach Vorschrift" durchgeführt wurde. Herr Abrams sprach auf einer Pressekonferenz am Samstag als Reaktion auf Erklärungen von Robert Duemling, dem ehemaligen Leiter des Amtes des Außenministeriums für humanitäre Hilfe für Nicaragua, der sagte, er habe zweimal Flugzeuge bestellt, um Waffen für die Contras in Hilfsflugzeugen auf Anweisung von Herrn Abrams Anfang 1986 zu transportieren. Es ist buchstäblich die gleiche Person. Es ist nicht so, dass Maduro in gewisser Weise paranoide Vorstellungen hat, dass die USA im Allgemeinen das Drehbuch zur Unterstützung der Contras aus dem Kalten Krieg der 1980er Jahre entstauben würden, oder eine nicht näher spezifizierte Annahme über ein oder zwei höhere Führungspositionen im Außenministerium. Es ist buchstäblich genau die gleiche Person, die für die Operation verantwortlich ist, die wir kennen - mit 100-prozentiger Sicherheit, denn er hat zugegeben, dass er in der Vergangenheit Hilfstransporte als Tarnung benutzt hat, um Waffen zu rechtsgerichteten Milizen zu schleusen. Es spielt sich gerade alles ab, in Echtzeit. Die gleichen Akteure, die gleichen Tricks, die gleiche offensichtlich unaufrichtige Sorge um die hungernden Armen. Und die US-Medien entziehen dem allen diesen wichtigen Kontext und präsentieren diese radikalen Regime-Change-Operatoren als Humanisten mit blutenden Herzen. Dieselben US-Medien, die ausdrücklich Geld gesammelt und Werbekampagnen über ihr Image als Anti-Trump-Wahrheitssager durchgeführt haben, haben auf mysteriöse Weise alles, was das Weiße Haus Trumps und seine neokonservativen Verbündeten in ihrer Kampagne zum Sturz der Regierung von Venezuela gesagt haben, für bare Münze genommen. Die selbstverherrlichende "factchecking" brigade, die sich der Trump-Administration entgegenstellte, ist plötzlich nicht mehr existent und entwickelt eine durchsichtige zynische PR-Strategie, um eine lateinamerikanische Regierung zu delegitimieren, die sie zu stürzen versucht.