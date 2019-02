Studenten protestieren gegen Raytheons Präsenz auf der Jobbörse des College Raytheon-Angestellter hat keine Ahnung vom Krieg im Jemen Marcelo Guadiana "Raytheon go home!" rief eine Gruppe von Demonstranten. Während Raytheon leise eine Karrieremesse an der Northeastern University veranstaltete, um Studenten zu rekrutieren, die für sie arbeiten sollten, stießen sie auch auf einige Widerstände. Um Studenten zu erreichen, die versucht sein könnten, bei Raytheon zu arbeiten, stellten sich Einzelpersonen der Koalition zur Beendigung des Völkermords im Jemen und der Massachusetts Peace Action vor dem Schulgebäude auf, in dem die Jobmesse stattfand, und machten auf den US-saudischen Krieg im Jemen aufmerksam, insbesondere auf die Beteiligung von Raytheon - wobei ihre Bomben immer wieder gegen Zivilisten eingesetzt wurden. "Seid ihr zur Schule gegangen, um Babys auszuhungern und zu bombardieren?", stand auf Susan McLucas' Tafel. "Raytheon genau hier, sie haben die Absicht, Geld zu verdienen und Menschen zu töten und sie wissen, was sie tun", sagte Lauren, eine der Demonstranten. "Ich bin ein stolzer Student an der Northeastern, aber das lässt mich wirklich viele Dinge in Frage stellen", sagte Shaun, ein Jurastudent an der Northeastern University. "Wenn Raytheon es wagt, sich irgendwo zu zeigen, sollten sich die Studenten erheben und sagen, dass wir das nicht hinnehmen werden", schrie ein anderer Demonstrant. "Wenn diese Universitäten ihre Arme öffnen, Raytheon akzeptieren, Amphitheater nach ihnen benennen, ihre Ausstattung und ihren Bestand investieren, zeigt das, dass sie sich nicht um Bildung kümmern, sondern um eine Sache, und das ist kaltes hartes Geld, aber was für ein Geld ist das? Das ist Geld, das mit dem Blut der Menschen dieser Welt bezahlt wird." Alle zehn Minuten stirbt im Jemen ein Kind. Seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 sind 85.000 jemenitische Kinder an Unterernährung gestorben. Laut Oxfam International wird alle drei Stunden ein Zivilist getötet. "Um weiterhin Waffen an Saudi-Arabien zu verkaufen, mussten die USA bestätigen, dass die Saudis nicht absichtlich gezielt gegen Zivilisten vorgingen; das scheint irgendwie seltsam, weil Schulbusse voller Kinder bombardiert werden, weil Krankenhäuser und Wasseraufbereitungsanlagen bombardiert werden, weil, nachdem Menschen getötet wurden und ihre Familienmitglieder tot sind und sie zu einer Beerdigung gehen, die Beerdigungen bombardiert werden", rief Ryan, einer der Hauptorganisatoren der Coalition to Stop Genocide in Yemen (Koalition gegen Völkermord im Jemen). Mindestens 40 jemenitische Kinder wurden getötet, nachdem ein saudi-arabisches Flugzeug einen zivilen Schulbus in Dahyan bombardiert hatte. Die verwendeten Raketen waren 227 kg lasergesteuerte Bomben, die sowohl von Raytheon als auch von Lockheed Martin hergestellt wurden. Um das Leben und die Erinnerung an die Kinder dieser Anschläge zu ehren, trug Dan McLaughlin, einer der Demonstranten, einen blauen UNICEF-Rucksack mit dem Namen und Alter eines der verstorbenen Kinder - "Yousef Hussein Hussein Hussein Tayeb, 15 Jahre alt", stand auf seinem Rucksack. "Viele der Kinder trugen Unicef-Rucksäcke und sie wurden überall auf der Anlage gefunden", sagte Dan. "Ich denke, es ist wichtig, dass die Kinder, die getötet wurden, in Erinnerung bleiben, wer sie waren - sie hatten echte Namen, welches Alter sie hatten." "Kleine Kinder im Jemen klauben Bombenstücke auf, die die Seriennummer der Bomben tragen, sie werden täglich daran erinnert, wie die Vereinigten Staaten sie buchstäblich hassen," sagte Lauren. "Es gibt einen Grund, warum diese Leute radikalisiert werden, es liegt daran, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diese Verteidigungsunternehmen engagieren und beauftragen - tut mir leid, nicht Verteidigungsunternehmen, Kriegsgewinnler! Sie beauftragen diese Leute, ihre Drecksarbeit weltweit zu erledigen ... es gibt Leute hier draußen, die einen Hauch von Bewusstsein, einen Hauch von Moral haben und sagen: Fick Raytheon!" Die Demonstranten hoben auch die Beteiligung der Vereinigten Arabischen Emirate am Krieg und die engen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den Saudis und den VAE hervor. "Wir leben in dem Land, das direkt dafür verantwortlich ist", sagte Alice, Mitglied der Koalition zur Beendigung des Völkermords im Jemen. "Es würde nicht ohne US-Unterstützung, US-Geheimdienst, US-Regie, US-Bomben, US-Mechaniker, die Flugzeuge reparieren, US-Piloten, die die VAE und die saudischen Piloten trainieren, die US-Grünen Barette, die sich an der Grenze zwischen Saudi-Arabien und Jemen befinden, passieren, ich meine, das ist ein US-Krieg, aber wenn wir uns jetzt in den USA umsehen, sehen wir nicht viel Gegenwehr, wir sollten das ändern." Es ist ein völkermörderischer Krieg, in dem Journalisten, wo Leute, die sogar nur Dinge über den Krieg auf Twitter veröffentlichen, routinemäßig hingerichtet und getötet werden", sagte Ryan. Die Studenten wiesen auch auf Raytheons Lobbyarbeit hin, die zur nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Saudi-Arabien beiträgt. "Die USA liefern oft gezielte Informationen für diese Angriffe; der stellvertretende Außenminister Charles Faulkner, der sie genehmigt hat, derjenige, der sie unterzeichnet hat ... Sie wissen, was er tat, bevor er in der Regierung arbeitete? Er war ein Lobbyist für Raytheon", sagte Ryan. "Die Ebene der direkten und offenen Korruption und der Zusammenarbeit zwischen Kriegsgewinnlern und US-Militär und Regierung - es ist traurig anzuschauen." Die Demonstranten forderten die Northeastern University auf, ihre Beziehungen zu Raytheon zu beenden, und die USA sollten den Waffenverkauf an Saudi-Arabien einstellen. "Diese Kriegsgewinnler werden von der Northeastern University mit offenen Armen eingeladen, hierher zu kommen und Studenten zu rekrutieren, um Bomben zu bauen, die Menschen auf der ganzen Welt töten, und so sagen wir, dass Northeastern ihre Verbindungen zu diesen Waffenherstellern abbrechen sollte - sie nicht auf den Campus zu Rekrutierungsmessen einladen sollte, dieses Raytheon-Amphitheater schließen, es umbenennen und alle finanziellen Beziehungen zu ihnen beenden sollte", sagte Ryan. Ryan meinte auch, Raytheon solle Reparationen zahlen - "überall dort, wo ihre Bomben gefallen sind", sagte er. Die Rolle der Wissenschaft im militärisch-industriellen Komplex wurde während des gesamten Protestes immer wieder betont. Viele wissen immer noch nicht, dass Eisenhower in den Entwurf seiner Abschiedsrede ursprünglich "akademisch" aufgenommen hatte. Eisenhower sah den korrupten Einfluss, den Militär und Rüstungshersteller auf die Universitäten haben würden, indem sie einen Großteil des Wissenschafts- und Ingenieurbereichs durch Beschäftigung und Projektzuweisungen dominierten. Die Jobmesse von Raytheon an der Northeastern University veranschaulicht die integrale Rolle der Wissenschaft im militärischen Industriekomplex. "Wir werden nicht zulassen, dass Universitäten versuchen, das Image von Kriegsgewinnlern wie Raytheon und General Dynamics und Lockheed Martin zu übertünchen", sagte Ryan. "Es sind nicht nur die Universitäten, die mit den Kriegsgewinnlern verbunden sind, es sind auch Länder wie Saudi-Arabien und die VAE, die Hunderte von Millionen Dollar an diese Universitäten spenden, um Papiere zu veröffentlichen, die ihre Rolle in der Welt aufpolieren". Als die Veranstaltung zu Ende ging, drehten sich die Demonstranten um und stellten sich vor das Raytheon Amphitheater, um Raytheon und den Studenten innerhalb der Jobmesse direkt eine Abschiedsbotschaft zu geben. Ryan hielt das Megaphon und schrie leidenschaftlich: "Hey ihr alle im Gebäude, das ist für alle Kriegsgewinnler und Studenten, die hoffen, einen schnellen Dollar zu machen, indem sie Waffen für Tod und Zerstörung herstellen, sie werden euch sagen, dass sie helfen, Präzisions-Lenkraketen herzustellen, dass diese genauer sind, das Problem ist, wenn diese Präzisions-Lenkraketen absichtlich auf Zivilisten gerichtet sind, wie sie es jeden Tag sind, macht sie das Führungssystem zu effektiveren Waffen für Völkermord, also werdet ihr gehen und bei einer Firma arbeiten, die Völkermord im Jemen begeht? Oder werdet ihr mit den Menschen auf der ganzen Welt gegen diese Bullenscheiße kämpfen?" Als ich mich dem Gebäude näherte, kam Billy Calphas, ein Raytheon-Mitarbeiter und derjenige, der die Veranstaltung leitete, nach draußen. Als ich ihn fragte, was er von den Demonstranten hielt, "die darauf aufmerksam machten, dass Raytheons Bomben benutzt wurden, um Zivilisten und Kinder im Jemen zu töten", antwortete er: "Hmmm, nun, ich sollte erwähnen, dass ich ein wenig voreingenommen bin, ich bin selbst Raytheon-Mitarbeiter ... ich sollte Sie das wissen lassen, wenn Sie mir eine Frage ehrlich stellen. Aber meine ehrliche persönliche Meinung darüber ist, dass die Meinungsfreiheit etwas ist, das dieses Land großartig macht, also wissen Sie was? Wenn sie völlig frei sind, ihre Meinung so oft zu äußern, wie sie wollen, und so lange niemand verletzt wird, hält sie niemand davon ab, das zu tun, was sie tun müssen, dann können sie schreien, was immer sie wollen." "Glauben Sie, es gibt ein moralisches Dilemma, bei Raytheon mit all diesen Kriegsverbrechen im Jemen zu arbeiten, die von Saudi-Arabien mit Raytheons Bomben begangen wurden?" fragte ich. Er wurde sofort nervös: "Ich glaube nicht, dass ich genug über die Situation weiß, um das ehrlich zu beantworten", antwortete er. "Nun, es gibt Hunderte von Kindern, die mit Raytheon-Bomben getötet wurden, was halten Sie davon?" sagte ich. "Ich verstehe, ich muss zurück zur Veranstaltung", sagte er.