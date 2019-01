James North

Wir hier bei Mondoweiss freuen uns, dass Michelle Alexanders exzellente lange New York Times-Kolumne (> LINK zu englischprachiger Website ) große Aufmerksamkeit erfährt - und wir sind auch ein wenig verwirrt. Die Times hat zuvor gelegentlich Meinungsartikel veröffentlicht, die Israel kritisieren und Palästinensern gegenüber sympathisch sind, aber keiner von ihnen hatte die nachhallende Wirkung von Professor Alexanders Beitrag vom 20. Januar. Ihr Artikel stellt bereits eindeutig einen Wendepunkt dar, mit wohl noch größeren Auswirkungen auf die allgemeine US-Meinung als Israels Angriff im letzten Frühjahr gegen Gazas Great March of Return, bei dem mehr als 150 Palästinenser getötet und weitere 5.800 durch scharfe Munition verletzt wurden.

Israels Hasbara-Zentrale hat die Gefahr bereits erkannt. Die üblichen Verdächtigen der israelischen Lobby schlugen sofort zurück und bezeichneten Alexanders maßvollen Artikel als "ein Geschimpfe", mit "unzähligen Ausschreitungen", das sogar eine "strategische Bedrohung" für Israel darstellt.

Warum hat Alexander eine so große Reaktion ausgelöst? Ich habe einige vorläufige Erklärungen.

* Zuerst enthüllt Alexander ein offenes Geheimnis - dass viele amerikanische Progressive Angst hatten, sich gegen Israel auszusprechen, weil sie befürchten, Mittel für ihre anderen wichtigen Anliegen zu verlieren, oder weil sie befürchten, von den Pro-Israel-Kräften verleumdet zu werden. Alexander rechnet sich tapfer zu dieser Kategorie und deutet an, dass sie befürchtete, dass ihre wegweisende Forschung und ihre Schriften über systemische Rassendiskriminierung in Amerika gefährdet sein könnten, wenn sie sich entschieden für Palästina einsetzt. Ihre Schlagzeile erzählte die Geschichte: "Zeit, das Schweigen über Palästina zu brechen."

* Das politische Klima in den USA verändert sich und zeigt immer mehr Verständnis für die Palästinenser. Junge Menschen, Juden und andere, akzeptieren die Propaganda der israelischen Lobby nicht mehr unkritisch. Zum ersten Mal befürworten zwei Mitglieder des US-Kongresses, Rashida Tlaib und Ilhan Omar, ausdrücklich das gewaltfreie Programm der Boykott Divestment Sanktionen (BDS).

* Michelle Alexander ist eine angesehene und erfahrene Wissenschaftlerin, die auf ihrem Gebiet genügend Anerkennung fand, um eine regelmäßige Kolumne der New York Times zu erhalten. (Die Hasbara-Zentrale muss in Panik sein, dass sie weiterhin regelmäßig ihre Stimme erheben wird, jetzt, da sie das Eis gebrochen hat.)

* Wir in der alternativen Presse vergessen, wie erfolgreich sich die Times und andere Mainstream-Medien in einer pro-israelischen Propagandafestung geschützt haben. Sie müssen den gelegentlichen pro-palästinensischen Meinungsartikel in der Times neben der chronisch verzerrten Berichterstattung der Zeitung bringen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Wenn Michelle Alexander also direkt sagt, dass Israel "einige Praktiken übernommen hat, die an die Apartheid in Südafrika und die Segregation von Jim Crow in den Vereinigten Staaten erinnern", wird ihre Sichtweise für regelmäßige Besucher von Mondoweiss keine Überraschung sein, aber diejenigen, die die Times im 7:17 Uhr Zug von Westchester nach New York City lesen, werden vielleicht von ihren Sitzen aufspringen.

* Dass Michelle Alexander eine angesehene afroamerikanische Wissenschaftlerin ist, kann ebenfalls ein Faktor sein. Viele schwarze Amerikaner sehen seit Jahrzehnten gewisse Parallelen zwischen ihrer Situation und der Unterdrückung, mit der die Palästinenser konfrontiert sind, ein Vergleich, der den israelischen Lobbyisten sicherlich Alpträume bereitet.