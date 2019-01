Amerikas schändlicher Krieg

Eric Margolis

Ein altes Hindu-Gebet lautet: "Herr Shiva, rette uns vor der Klaue des Tigers, dem Zahn der Kobra und der Rache des Afghanen."

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Verfechter von Freiheit und Selbstbestimmung, befinden sich nun im 18. Jahr des Kolonialkriegs in Afghanistan. Dieser erbärmliche, festgefahrene Konflikt ist Amerikas längster und beschämendster Krieg. Bisher hat er über 1 Billion Dollar gekostet und niemand weiß wieviele Afghanen getötet.

Dieser Konflikt begann 2001 mit einer Lüge: nämlich, dass Afghanistan irgendwie für die Anschläge vom 11. September auf die Vereinigten Staaten von Amerika verantwortlich war. Diese Angriffe wurden in Europa und den USA, nicht in Afghanistan, geplant und offenbar von antiamerikanischen saudischen Extremisten durchgeführt (offizielle Version). Dieser Autor ist von den offiziellen Versionen noch nicht überzeugt.

Wir wissen immer noch nicht, ob Osama bin Laden die Angriffe ausgelöst hat. Er wurde ermordet und nicht vor Gericht gestellt. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Mullah Omar, Führer der afghanischen Taliban-Bewegung, sagte jedoch meinem verstorbenen Freund, dem Journalisten Arnaud de Borchgrave, dass bin Laden am 9/11 nicht beteiligt war. Wer hat davon profitiert? Sicherlich nicht die Afghanen. Sie befinden sich seit 40 Jahren im Krieg.

Wie ich in meinem ersten Buch "War at the Top of the World" schrieb, war die Mehrheit des Stammes der Paschtunen in Afghanistan wilde Kämpfer und war unglaublich mutig. Ihre Taliban-Bewegung war eine indigene nationalistisch-islamistische Kraft, die sich der Bekämpfung des Kommunismus, des Drogenhandels und des ausländischen Einflusses widmete. Die Taliban rotteten den afghanischen Opiumhandel aus und hatten die mit Drogen handelnde, von Russland unterstützte tadschikische Nordallianz fast zerschlagen - bis die USA 2001 einmarschierten. Die afghanischen Drogenbarone wurden schnell zu Verbündeten der USA und sind es auch heute noch.

Die Taliban waren keine "terroristische Bewegung", wie die westliche Kriegspropaganda fälschlicherweise behauptete. Zwanzig Jahre zuvor wurden ihre Väter von Präsident Ronald Reagan als "Freiheitskämpfer" begrüßt, als sie gegen die sowjetische Besatzung kämpften. Die paschtunischen Krieger der Taliban wollten alle Ausländer aus ihrem Land draußen und das Recht haben, ihre eigenen Angelegenheiten nach islamischen Prinzipien zu führen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Afghanistan, eines der ärmsten Länder der Welt, verwüstet. US B-52 und B-1 schwere Bomber zerstören Stammesdörfer, mörderische Drohnen greifen meistens Bewegungen auf den Straßen an, von den USA bezahlte afghanische Marionettentruppen, viele davon ehemalige Kommunisten, foltern und töten routinemäßig. All dies, während das von den USA eingesetzte Jasager-Regime in Kabul nichts unternimmt, um den massiven Drogenhandel und die Verletzung der Menschenrechte zu stoppen.

Tatsächlich ist der Handel mit Opium und Morphium das Hauptgeschäft Afghanistans. Diese geldbringende Ressource könnte ohne die Zustimmung des Kabuler Regimes und seiner amerikanischen Militärprotektoren nicht nach Pakistan, Indien, Iran und Russland exportiert werden. Wenn endlich die volle Wahrheit über den Krieg geschrieben wird, werden die USA über die Beteiligung am Drogenhandel zutiefst beschämt sein.

Washington, das so viel getan hat wie die ehemaligen sowjetischen Invasoren, um Afghanistan zu zerstören, hat keine klare Vorstellung davon, was als nächstes zu tun ist. Präsident Trump kündigte den Abzug eines Teils der 14.000 US-Soldaten (und einer großen Anzahl von Söldnern) aus Afghanistan an. Aber dann versuchten die Pro-Kriegs-Neokonservativen im Staat und im Pentagon die Aussage des Präsidenten zu hintertreiben. Unterdessen laufen in Doha, Katar, zwischen den USA und den Taliban unter der Leitung des US-Sonderbeauftragten (sprich des Prokonsuls) Zalmay Khalilzad, einem Neokonservativen, der eine wichtige Rolle bei der Förderung der Invasion im Irak spielte, planlose Gespräche.

Warum befinden sich die USA nach 18 Jahren immer noch im Krieg in Afghanistan? Erstens, weil die beteiligten Politiker und Generäle keine Verantwortung für eine Niederlage und ihre enormen Kosten übernehmen werden. Es gibt nichts Verschwenderischeres als einen verlorenen Krieg. Zweitens, weil imperial orientierte Kreise Stützpunkte in Afghanistan halten wollen, um China, den Iran und Pakistan zu bedrohen. Es gibt riesige Gewinne aus diesem endlosen Krieg mit seinen 400 Dollar pro Gallone teuren Benzin, der aus Karatschi angeliefert wird, und 24-Stunden-Luftunterstützung auf Abruf. Plus der Stützpunkte und der Flotte, die den Krieg und die Beförderung der beteiligten höheren Offiziere unterstützen.

Um diesen sinnlosen Krieg gegen leicht bewaffnete paschtunische Stammesangehörige fortzusetzen, müssen die USA Pakistan massiv bestechen, um die Versorgungswege des Militärs in diese isolierte Nation aufrechtzuerhalten. Die absurde Verschwendung von US-Geldern in Afghanistan und Pakistan wurde von den Rechnungsprüfungsbehörden der US-Regierung vollständig dokumentiert.

Präsident Trump hat Recht, wenn er über die Beendigung dieses unwürdigen Konflikts spricht. Aber die neokonservative fünfte Kolonne, an deren Installation er törichterweise mitgewirkt hat, vereitelt immer wieder seine Bestrebungen.