Das Schweigen der Lämmer: der Fall Marzieh Hashemi Rannie Amiri Nach dem Aufschrei nach der Entführung und Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi - im Ausland und unter der Anweisung eines schurkischen Kronprinzen - sollte man meinen, die Schwelle zur Verurteilung der Inhaftierung eines amerikanischen Journalisten in den Vereinigten Staaten ohne Anklage oder Prozess wäre recht niedrig. Leider hat sich herausgestellt, dass sie nahezu unüberwindbar ist. Es ist nun eine Woche her, dass Marzieh Hashemi, eine US-Bürgerin und Moderatorin des iranischen englischsprachigen Nachrichtensenders PressTV, unter diesen Umständen festgenommen wurde, kurz nach ihrer Ankunft am St. Louis Lambert International Airport am 12. Januar, um an einem Dokumentarfilm über die Bewegung Black Lives Matter zu arbeiten. Hashemi ist angeblich eine vermeintlich wichtige Zeugin in einer noch nicht spezifizierten Untersuchung. Berichten zufolge wurde sie gezwungen, ihr Kopftuch zu entfernen und ihr wurde Schweinefleisch zum Essen angeboten, beides gegen die Grundsätze ihrer Religion, bevor sie nach Washington, D.C. an einen unbekannten Ort gebracht wurde. Daher ist die verhaltene Reaktion derjenigen Organisationen, deren Hauptzweck es ist, für die Pressefreiheit und für die Menschenrechte sowie gegen religiöse Intoleranz einzutreten, recht bemerkenswert. Das Komitee zum Schutz von Journalisten "äußerte sich besorgt" in seiner Erklärung zur Situation, hielt es aber gleichzeitig für notwendig hinzuzufügen, dass "der Iran routinemäßig Journalisten inhaftiert", als ob dies ein Vorwand für die Vereinigten Staaten von Amerika wäre, dasselbe zu tun. Der Council on American-Islamic Relations (CAIR), die selbsternannte größte muslimische Bürgerrechtsorganisation der USA, forderte das Justizministerium lediglich auf zu "erklären", warum einer im Iran lebenden amerikanischen Staatsbürgerin ihre religiösen und ordentlichen Prozessrechte entzogen wurden. Tatsächlich hat der nationale Exekutivdirektor von CAIR die Strafverfolgungsbehörden höflich gebeten, die Angelegenheit einfach "zu klären". Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Inhaftierung von Hashemi nirgendwo auf der Aktionsseite von Reporter ohne Grenzen zu finden. Selbst die American Civil Liberties Union (ACLU) scheint trotz ihres hervorragenden Artikels "Keine Anklagen? Keine Gerichtsverhandlungen? Kein Rechtsstaat" in diesem Fall nichts zu sagen zu haben. Die neuesten Informationen, die von Bundesstellen veröffentlicht wurden, besagen, dass Hasehemi nicht wegen eines Verbrechens angeklagt oder angeklagt ist, weitere Informationen sind spärlich. Die Zulässigkeit, einen Zeuge auf diese Weise festzuhalten, wenn er als Fluchtrisiko eingestuft wird, nicht bereit ist, auf eine Vorladung zu reagieren oder in einem Strafverfahren von entscheidender Bedeutung auszusagen, wird in Rechtskreisen sachgemäßer diskutiert (die unzähligen Rechtsexperten, die routinemäßig auf den verschiedenen US-Nachrichtenkanälen auftreten, haben zwar nichts über Hashemi gesagt, hatten aber die Zeit, ausführlich über den Ausschluss von CNNs Jim Acosta vom Pressebriefing im Weißen Haus zu sprechen). Wie auch immer, die Umstände der Verhaftung Hashemis, dass sie bei einem iranischen Fernsehsender angestellt ist, und das im Zusammenhang mit der kriegerischen Rhetorik Außenminister Mike Pompeos und des National Security Advisory John Bolton gegen den Iran machen ihre Gefangenschaft mehr als verdächtig. Unabhängig von den rechtlichen Auswirkungen und des Präzedenzfalles stellen das Stillschweigen von Gruppen und Organisationen über Hashemis Misshandlung und ihre Inhaftierung gleichermaßen einen gefährlichen Präzedenzfall dar. Sie verdeutlichen, wie wenig Mut es braucht, Gräueltaten ausländischer Regierungen im Ausland zu verurteilen, während die rechtswidrige Behandlung eines amerikanischen Journalisten auf heimischem Boden durch die US-Behörden einfach hingenommen wird. Es ist diese doppelzüngige, ängstliche, halbherzige bis fehlende Reaktion, die in unser aller Interesse "Erklärung" und "Klärung" erfordert.