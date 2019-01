Die US-Bodentruppen verlassen den Mittleren Osten - ob es ihnen gefällt oder nicht

James W. McConnell

Die US-Bodentruppen scheinen Syrien trotz der Bemühungen derjenigen zu verlassen, die von der Region besessen sind und versuchen, ungeachtet der Kosten zu bleiben. Unerklärlicherweise nehmen einige, die wollen, dass wir bleiben, verantwortungsvolle Positionen in der Trump Administration ein.

Unsere Kriege im Nahen Osten waren in dem Moment verloren, als sie begannen. Diese Kriege haben sich als kostspielig erwiesen in Bezug auf Leben, Verwundete, Vertriebene und Zerstörte, Amerikas Allianzen und Position in der Welt, und Billionen von Dollar verschwendet. Die größten Kosten sind jedoch dadurch entstanden, dass wir unserer Besessenheit vom Mittleren Osten erlaubt haben, Russland den Ausbau seiner Führungsrolle in der Militärtechnologie zu ermöglichen.

Der Krieg in Syrien ist, wie der Rest der amerikanischen Übergriffe des 21. Jahrhunderts auf den Mittleren Osten, unwiederbringlich verloren gegangen. Diese Realität, obwohl in Washington abgelehnt, wird fast überall sonst anerkannt.

Denken Sie beispielsweise daran, dass die Arabische Liga in den letzten Tagen eine Abstimmung über die Wiederherstellung der Beziehungen zu Syrien und die Wiedereröffnung ihrer Botschaften in Damaskus geplant hat, die voraussichtlich problemlos verlaufen wird. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben dies bereits getan. Italien und Großbritannien renovieren ihre Botschaften im Hinblick auf die Wiedereröffnung. Gleichzeitig fliegt die irakische Luftwaffe Einsätze zur Unterstützung der syrischen Regierung. Vor kurzem hat Syrien das sehr hochentwickelte russische Flugabwehrsystem S-300 erhalten und lernt es zu bedienen, das in Zusammenarbeit mit der syrischen Kurzstreckenabwehr und den russischen Systemen arbeitet. Russische Luftverteidigungs- und elektronische Kampfsysteme sowie russische Flugzeuge operieren von den beiden russischen Stützpunkten in Syrien aus zur Unterstützung der syrischen Militäroperationen.

Die Assad-Regierung kontrolliert fast alles in den zwei Dritteln des Landes westlich des Euphratflusses. Die Provinz Idlib, die im Nordwesten Syriens an die Türkei grenzt (die einzige bedeutende Ausnahme, die nicht unter der Kontrolle der USA steht), ist eine Mischung aus Al-Qaida, türkischen, uigurischen und anderen Terroristen. Die Türken setzten sich gegen die Syrer und Russen durch, ihnen die Provinz Idlib zu überlassen. Unter erheblichem Druck bleibt diese Vereinbarung vorerst bestehen. Die Al Tanf-Tasche, in der die Hauptverkehrsader vom Irak nach Syrien führt (in der Nähe des Bereichs, in dem Jordanien, Syrien und der Irak aufeinander treffen), bleibt unter US-Kontrolle. Östlich des Euphrats (ein weitaus dünner besiedeltes Gebiet) gibt es von den USA unterstützte kurdische Kräfte, zusammen mit isolierten Gebieten von ISIS-Terroristen. Die Kurden, die wissen, dass Assad den Krieg gewonnen hat, und die versuchen, eine drohende türkische Invasion zu vermeiden, haben gegen die Einwände der USA begonnen, das Territorium an die syrische Armee zu übergeben.

Im Einklang mit unserer jüngsten Geschichte scheinen Amerikas außenpolitische und militärische Einrichtungen entschlossen zu sein, unseren reduzierten Einfluss in der Region zu ignorieren. Über die Einwände der irakischen Regierung hinweg haben wir beschlossen, unsere Streitkräfte von Syrien direkt über die Grenze nach Irak zu verlegen. Das hat vorhersehbar die anhaltende Diskussion in Bagdad über die vollständige Ausweisung von US-Truppen aus dem Irak verstärkt. Unsere Diplomaten haben auch deutlich gemacht, dass die Türkei viel weniger Beachtung verdient als die Kurden. Auch das wird nachhaltige Auswirkungen haben, da die Türken seit Ende der 1970er Jahre gegen eine kurdische separatistische Bewegung und damit verbundene kurdische Terroristen kämpfen. Die Türkei ist, wie man sich erinnern sollte, ein wichtiges Land - ein NATO-Mitglied an einem kritischen strategischen Standort mit einem wichtigen Luftwaffenstützpunkt (Incirlik), den sie uns, außer wenn wir Missionen zur Unterstützung der Kurden fliegen, zu benützen erlaubt.

Die USA sollten Syrien so schnell wie möglich verlassen. Die Verlegung unserer Streitkräfte über die Grenze in den Irak, wo sie schnell wieder nach Syrien zurückkehren können, wird die syrische oder irakische Regierung nicht zufriedenstellen und erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass die Iraker uns irgendwann und vielleicht schon bald sagen werden, wir sollen gehen. Je früher wir unsere Besessenheit mit dem Mittleren Osten beenden - und sowohl Syrien als auch den Irak verlassen -, desto besser.

Nachdem die amerikanischen Streitkräfte den Mittleren Osten an seinen geeigneten Platz auf den Listen der Bedrohungen für Amerika verbannt haben, müssen sie sich darauf konzentrieren, den russischen Fortschritten in mindestens drei kritischen Bereichen zu begegnen:

Flugabwehrsysteme

Russlands modernstes Flugabwehrsystem, das S-400 Triumf, ist das leistungsfähigste Flugabwehrsystem der Welt - es hat keinen echten Konkurrenten. Betrachten Sie einige der Unterschiede zwischen dem S-400 und dem US Patriot/PAC-3. Das S-400 kann Ziele auf 600 Kilometer identifizieren und Ziele auf 400 Kilometer erreichen. Patriot kann Ziele auf 180 Kilometer identifizieren und Ziele auf 96 Kilometer erreichen. Das S-400 kann gleichzeitig 72 Angriffe ausführen und 160 Ziele verfolgen. Patriot kann gleichzeitig 36 Ziele angreifen und 125 verfolgen. Das S-400 kann Ziele angreifen, die mit Mach 14 unterwegs sind, Patriot kann Ziele angreifen, die mit Mach 6,5 unterwegs sind. Das S-400 ist in 5 Minuten, Patriot in 30 Minuten einsatzbereit. Schließlich verwendet das S-400 Radar mehrere Frequenzbänder, die zur Identifizierung von Tarnflugzeugen entwickelt wurden, Patriot verfügt über ein einziges passives Radar. Es gibt Vermutungen, dass das S-400-System die F-35, unser neuestes Tarnflugzeug, verfolgen kann. Während das S-400 nicht im Kampf getestet wurde, war das beim Patriot der Fall, und die Ergebnisse waren enttäuschend. Zu den Käufern von S-400 gehören die Türkei, China, Indien und Saudi-Arabien. Die Russen entwickeln auch das System S-500 zur Verteidigung gegen ballistische Raketen, ein Bereich, in dem das S-400 nicht voll funktionsfähig ist. Unser gleichwertiges System ist das Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System, das, wie das Patriot, eine enttäuschende Bilanz aufweist.

Raketen

Russland hat kürzlich den Hyperschall-Gleiter Avangard getestet, der mit Mach 27 unterwegs ist, eine Reichweite von 16.000 Kilometern abdecken und auf seiner Flugbahn wiederholt den Kurs ändern kann. Dieses System wird in diesem Jahr eingeführt. Wir haben nichts, was sich dagegen wehren könnte, und sind bei der Entwicklung von Vergleichbarem weit hinten. Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) zum Beispiel hat kürzlich angekündigt, dass sie Ende dieses Monats mit der "Entwicklung und Demonstration neuer Design- und Materiallösungen für scharfe, stabile, gekühlte Vorderkanten von Hyperschallfahrzeugen beginnen werden" - etwas, wie sie zugeben, für das sie keine praktischen Konzepte im Flugbereich vorweisen konnten.

Elektronische Kriegsführung

Russland hat einen großen Vorsprung in der elektronischen Kriegsführung. Im April 2014 kreuzte die USS Donald Cook, einer unserer modernsten Zerstörer, im Schwarzen Meer, als ein russisches Flugzeug mit einem elektronischen Pod das Schiff dreimal ansteuerte. Beim dritten Durchgang verlor die Cook ihre Elektronik. Während das elektrische System ausgefallen war, tat das russische Flugzeug so, als würde es das Schiff angreifen. Es dauerte einige Minuten - im Zeitalter der Hyperschall-Raketen tödlich - bis die Cook wieder einsatzbereit war. Die Cook, die sich über die vorgesehene Zeit hinaus im Schwarzen Meer aufgehalten hatte, zog umgehend ab. Die US Navy hat angekündigt, dass sie verlangen wird, dass in Zukunft gebaute Schiffe resistent gegen elektronische Störungen sind.