Amerikas erbärmliches Gefängnis in Kuba

William J. Astore

Die US-Regierung hält immer noch 41 Gefangene im Gefangenenlager Guantánamo Bay in Kuba fest. Unglaublich, dass einige dieser so genannten fremden feindlichen Kämpfer bis zu 15 Jahre lang ohne Gerichtsverhandlung inhaftiert waren, ohne dass ihnen ein Verbrechen zur Last gelegt wurde. Wie ist das in einer Demokratie möglich? Was sagt das über unser Land aus?

Ich besitze zufällig eine alte Karte von Kuba aus dem Jahr 1897, die Guantánamo Bay zeigt, das sich an der südöstlichen Küste Kubas befindet. Hier ist ein Foto von einem Ausschnitt meiner alten Karte, die die Bahia de Guantánamo zeigt:

Wer hätte voraussehen können, dass das, was unsere Regierung 1903 in einem imperialen Landraub als Basis von Kuba "pachtete", ein Jahrhundert später zum Ort eines abscheulichen Gefängnisses für muslimische Männer werden würde, die in einem "globalen Krieg gegen den Terror" hauptsächlich aus Zentralasien entführt wurden?

Unmittelbar nach dem 11. September 2001 benötigte die US-Regierung einen Ort, an den sie Gefangene schicken konnte, die in der chaotischen Razzia in der Anfangsphase des Krieges als Verdächtige eingesammelt wurden. Unter anderem wählten sie den US-Marinestützpunkt in Guantánamo, der als "sicherer" Ort galt, der sowohl isoliert ist als auch nicht in den USA liegt und weit weg von den Medien. Was als Notlösung, als vorübergehendes Verwahrungslager gedacht war, wurde zum Dauerzustand. Präsident Obama hat geschworen, es zu schließen und ist gescheitert; Präsident Trump hat geschworen, es mit neuen Chargen von Gefangenen zu erweitern.

In einem bemerkenswerten Artikel auf TomDispatch.com erinnert uns Erin Thompson daran, dass die Gefangenen in Guantánamo Menschen sind. Sie tat (und tut) dies, indem sie ihre Kunstwerke kuratierte und ausstellte. Ihre Gemälde, Schiffsmodelle und andere Kreationen erinnern uns daran, dass sie existieren, dass sie schaffen, dass sie hoffen, dass sie träumen. Die US-Regierung hat darauf mit der Geltendmachung von Eigentumsrechten an ihrer Kunst reagiert.

Amerikas Gefängnis in Guantánamo Bay war ein spektakulärer Fehlschlag. Allein seine Existenz bedeutet einen riesigen Propagandasieg für Terroristen und Möchtegern-Terroristen überall. Es ist ein Schandfleck für unsere Demokratie (was davon übrig ist). In den Augen eines Großteils der Welt offenbart sie die USA selbst als Terroristen.

Die Langlebigkeit dieses Gefängnisses zeigt, dass Amerika seinen eigenen "Krieg gegen den Terror" verliert: Unserer Regierung fehlt der Mut, diese Männer vor Gericht zu stellen, weil sie befürchtet, dass einige freigelassen werden könnten und vielleicht zukünftige Angriffe anführen, trotz eines nationalen Sicherheitskomplexes, der etwa drei Viertel einer Billion Dollar ausgibt, um solche Angriffe vorherzusagen und zu verhindern.