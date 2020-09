Belarus: Ein Katalysator für Regimewechsel und die Friedensalternative Oppositionelle Elemente in Belarus haben seit langem geplant, die Präsidentschaftswahlen vom 9. September als Katalysator für einen Regimewechsel zu nutzen, und dank der breiten und echten Unzufriedenheit mit Präsident Lukaschenko könnte ihnen dies gelingen. Roger D. Harris Bereits in den 1970er Jahren waren sich die Linke und sogar viele Liberale darüber im Klaren, dass Nixons Abwurf von Napalm auf vietnamesische Dörfer eine verabscheuungswürdige Sache war. In den 1990er Jahren dachten einige, dass Bill Clintons Bombenangriffe auf Jugoslawien vielleicht humanitär waren. In der Gegenwart herrscht die Meinung vor, dass die USA im Namen der "Demokratie" eine globale "Verantwortung zum Schutz" der weniger aufgeklärten Länder haben. Einige Linksliberale verkennen die Täuschung, die Jean Bricmont als "humanitären Imperialismus entlarvt, der die Menschenrechte benutzt, um Krieg zu verkaufen." Als Reaktion auf eine Friedensorganisation, die keine ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus befürwortet, protestierte ein US-Kommentator: "Es gab keine Intervention der USA in dem Land. Es ist an sich nichts Falsches daran, die Demokratie von außen zu unterstützen. Ihre Unterstützung für jemanden, der ein blutiger Diktator zu sein scheint, ist bestürzend." Es stellen sich also einige unvermeidliche Fragen. Was ist ein Diktator? Hat es eine ausländische Intervention in Belarus gegeben? Wer hat das Recht zu intervenieren? Und unterstützt das Eintreten für eine Nichteinmischung implizit einen mutmaßlichen Diktator? Ein Katalysator für Regimewechsel Oppositionelle Elemente in Belarus hatten lange geplant, die Präsidentschaftswahlen vom 9. September als Katalysator für einen Regimewechsel zu nutzen. Ihre Hauptbasis sind aufstrebende Angestellte. Sie wären jedoch nicht in der Lage gewesen, die Zehntausenden von Demonstranten zusammenzubringen, wenn es nicht eine breite und echte Unzufriedenheit mit Präsident Alexander Lukaschenko gegeben hätte. Elemente der Oppositionsführung in Belarus werden teilweise von der Europäischen Union und den USA finanziert und spiegeln deren politische Interessen wider. Sie haben die rot-weiße Fahne übernommen, die während der Nazi-Besetzung gehisst wurde. Ihr Wiederbelebungs-Reformpaket, das einem fast identischen Programm für die Ukraine nachempfunden ist, fordert die vollständige neoliberale Privatisierung der Wirtschaft und eine Angleichung an den NATO-Westen. Von der Opposition durchgeführte Exit-Umfragen wurden als Beleg für groben Wahlbetrug angeführt, wobei Lukaschenko nur 3% der Stimmen erhielt. Andere Beobachter akzeptierten, dass Lukaschenko zwar die Mehrheit, aber nicht die offizielle Stimmenzahl von 80% erreicht hatte. Golos, eine pro-oppositionelle Wahlbeobachtungsorganisation, die sich auf Daten stützt, die von den von den USA unterstützten Jugendorganisationen gesammelt wurden, berichtete, dass Lukaschenko mit 61,7% gewonnen habe. BBC News beklagt, dass bei der Wahl in Belarus "keine unabhängigen Beobachter eingeladen wurden". Dennoch gab es eine Wahlbeobachtungsdelegation aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die berichtete, dass die Wahl vom 9. August "offen und kompetitiv war und sicherstellte, dass die belarussischen Bürger ihren Willen frei ausdrücken konnten". Der GUS-Bericht erfüllte jedoch nicht die Art von Aussage oder "Unabhängigkeit", die von der BBC verlangt wird, die selbst eine quasi-staatliche Körperschaft des britischen Staates ist und durch eine staatliche Zwangsabgabe finanziert wird. Die Stimmen der politischen Tendenzen und Parteien in Belarus und anderswo in Europa, die sich als sozialistisch oder kommunistisch bezeichnen, aber kritisch gegenüber ihren Heimatregierungen sind, werden von den westlichen Medien ausgegrenzt. Sogar linke Kanäle wie Democracy Now! folgen der Flagge der US/NATO und beten das Narrativ vom Regimewechsel nach, ohne alternative Ansichten zu liefern. DN! beklagt das "massive Durchgreifen gegen jede Art von unabhängiger Berichterstattung" in Belarus, während sie im Heimatland des Imperiums als Torwächter für Informationen fungieren. Objektiv gesehen kennt niemand mit Sicherheit das tatsächliche Ergebnis der Wahl. Definitionen eines Diktators Nicht gewählt oder in betrügerischer Absicht gewählt zu sein, ist nicht die einzige Definition eines Diktators. Für die US-Regierung ist ein Diktator ein Führer, der dem Imperium gegenüber nicht loyal ist. Washington betrachtet den demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, als Diktator. Während Juan Guaidó, der sich selbst an einer Straßenecke in Caracas zum Präsidenten von Venezuela proklamierte und sofort von der US-Regierung anerkannt wurde, als legitimes Staatsoberhaupt gilt. Der Monarch von Saudi-Arabien wird von Washington als legitim angesehen, auch wenn sich das regierende Haus Saud nicht einmal die Mühe macht, Scheinwahlen durchzuführen. Dies ist ein Land, in dem Frauen keine Grundrechte haben, in dem Sklaverei praktiziert wird und in dem diejenigen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, routinemäßig geköpft werden. Aber Saudi-Arabien ist der größte Käufer von US-Militärausrüstung in der Welt und übertrifft den nächsten Konkurrenten um den Faktor 2,6. Der saudische Monarch steht also nicht auf der offiziellen US-Liste der Diktatoren. Dann gibt es noch die Führer, die von den USA nach Putschversuchen ausgewählt und eingesetzt wurden, wie zum Beispiel in der Ukraine im Jahr 2014. Dort suchten sich die USA den Anführer für die Ukraine nach dem Putsch buchstäblich per Hand aus einer Schurkengalerie von Neonazis aus. Intervention des Westens in Belarus Die USA haben in Belarus keine Soldaten stationiert und haben bisher auf Drohnenangriffe auf Beerdigungen oder Hochzeitsfeiern verzichtet. Trotz dieser lobenswerten Zurückhaltung der einzigen Supermacht der Welt wäre es falsch anzunehmen, dass die USA in Belarus nicht eingreifen. Ein US-Hybridkriegsprogramm ist mindestens seit 2004 in Kraft, als die USA den Belarus Democracy Act verabschiedeten, mit dem regierungsfeindliche NGOs in Belarus geschaffen und Kredite verboten wurden. Belarus steht unter einseitigen US-Sanktionen, die nach Internationalem Recht illegal sind, aber durch eine Erklärung des Präsidenten gerechtfertigt werden, in der ein "nationaler Notstand" vorgetäuscht wird, weil Belarus "eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten darstellt". USAID, das oberirdische Gesicht der CIA, gibt in Orwellschen Sprache die Pläne des US-Regimewechsels für Belarus an: Um das Entstehen eines ... marktorientierten Belarus zu fördern ... arbeitet USAID ... daran, den Übergang des Landes zu einer Marktwirtschaft durch Programme zu stimulieren, die ... die Privatwirtschaft unterstützen. Das ist die imperiale Denkweise, die die USA dreist für sich in Anspruch nehmen, um einen angeblich souveränen Staat in eine neoliberale Abhängigkeit zu "überführen". Die Website der quasi-staatlichen National Endowment for Democracy (NED), ein Ableger der CIA, listet rund drei Dutzend aktuelle Projekte in Belarus auf, die euphemistisch als Stärkung "unabhängiger" Online-Medien, der Zivilgesellschaft, der Kultur und des öffentlichen Diskurses bezeichnet werden. Die jahrelange harte Arbeit des NED zeigte sich in der medialen Raffinesse der Opposition in Belarus. Die Zweitplatzierte der belarussischen Präsidentschaftswahlen mit 10% der offiziellen Stimmen, Sviatlana Tsikhanouskaya, floh nach Litauen, wo sie mit dem stellvertretenden US-Außenminister Stephen Biegun zusammentraf. Obwohl sie sich selbst als unpolitisch bezeichnete und keine politische Erfahrung hatte, erklärte sie sich bereit, die Führung in Belarus zu übernehmen. Tatsächlich hat die 37-Jährige alle Voraussetzungen für einen Marionettenpräsidenten, da sie fotogen ist und Englisch spricht. Am 4. September sprach sie vor dem UN-Sicherheitsrat und forderte, Sanktionen gegen ihr eigenes Volk zu verhängen. Die Europäische Union spielt eine noch offenkundigere Rolle bei der Förderung des Regimewechsels in Belarus und plant die Ausweitung der Sanktionen. Die offen antisemitische Regierung Polens, mit der Belarus eine gemeinsame Grenze teilt, hat ein irredentistisches Interesse daran, Teile des Landes "zurückzuerobern", die einst Teil eines polnischen Imperiums waren. Das russische Erbe Belarus war eine Sowjetrepublik, die erst 1990 nach dem Zerfall der UdSSR zu einem souveränen Land wurde. Belarus hat starke historische und kulturelle Affinitäten zu seinem russischen Nachbarn im Osten. Etwa 70% der Belarussen sprechen zu Hause Russisch. Im Jahr 2000 gründeten Belarus und Russland den Unionsstaat, eine supranationale Konföderation für wirtschaftliche Integration und gemeinsame Verteidigung. Die USA und die Europäische Union sehnen sich danach, die Farbenrevolution in Belarus zu nutzen, um die militärische Besetzung der russischen Westgrenze zu vollenden. Belarus ist das letzte Stück in diesem Puzzle, jetzt, da Lettland und Estland im NATO-Lager sind und die Ukraine auf dem Weg dorthin ist. Russlands Engagement war weitgehend eine Reaktion auf diese feindselige militärische Umzingelung. Eine Eskalation der Spannungen motiviert Russland nur dazu, defensiver zu sein. Das beste Gegenmittel gegen das russische Eindringen ist Entspannung und nicht ein neuer Kalter Krieg. Außerdem ist die Regierung, die die US-Friedensbewegung am besten beeinflussen kann, ihre eigene. Die gegenwärtige Sackgasse in Belarus Die farbige Revolution in Weißrussland ist nun ins Stocken geraten, und die gegnerischen Kräfte scheinen festgefahren zu sein. Ohne sich auf eine Debatte über Lukaschenko einzulassen, ist die entscheidende Frage, wie die arbeitenden Menschen in Belarus ihr Schicksal am besten bestimmen können. Die Opposition behauptet, dass die 26-jährige Herrschaft Lukaschenkos in Belarus durch fragwürdige Wahlen, Misswirtschaft und Korruption degeneriert sei. Aber die Heilung könnte schlimmer sein als die Krankheit, wie im Falle Libyens, vor allem, wenn es der zarten Barmherzigkeit des US-Imperiums überlassen bleibt, den neuen "demokratischen" Führer und die nachfolgende Regierungsform zu diktieren. Belarus hat ein niedriges Niveau an Arbeitslosigkeit, Sozialwohnungen, fast keine Obdachlosigkeit und ein zugängliches und erschwingliches Gesundheits- und Bildungswesen vorzuweisen. Diese Faktoren der sozialen Wohlfahrt stehen im Vergleich zu den harten neoliberalen Sparmaßnahmen und der zivilen Desintegration seiner Nachbarn, die nun in den NATO-Block einbezogen sind, in einem günstigen Licht da. Die entscheidende Frage ist, wie die Weißrussen ihre Errungenschaften in einem umstrittenen internationalen Milieu verteidigen können. Tony Kevin, der ehemalige australische Botschafter in Polen, fasst die derzeitige festgefahrene Situation zusammen: "Belarus ist in Gefahr, denn im politischen Zwielicht von Lukaschenko herrscht Verwirrung und Angst: Die Menschen haben ihre ideologischen Verankerungen verloren, und es gibt keine kohärente nationale Vision, wie sie in Russland unter Wladimir Putin ab dem Jahr 2000 wiederhergestellt wurde. Die Belarussen sehen hoffentlich die Gefahr, in der sie sich befinden werden, wenn sie Lukaschenko absetzen, ohne zu wissen, was danach kommt". Ungeachtet dessen, was die Sicherheitskräfte tun könnten, könnte Lukaschenko leicht abgesetzt werden, wenn die Beschäftigten in den großen Industriebetrieben in einen wilden Streik treten würden. Einige unzufriedene Beschäftigte haben ihre Arbeit niedergelegt, aber die Mehrheit schaut auf die warnenden Beispiele des Wendehalses Solidarität in Polen, des Ausverkäufers Russlands Jelzin und der Neonazis in der Ukraine. In diesen und anderen Beispielen wurden staatliche Unternehmen zu Schnäppchenpreisen an neue Oligarchen und westliche Finanziers verschleudert. Fabrikeinrichtungen wurden geplündert, Arbeitskräfte drastisch abgebaut und Arbeitsrechte aufgehoben. Ohne das Schreckgespenst eines weiteren von den USA unterstützten Putsches wie in der Ukraine mit ihren strengen neoliberalen Sparmaßnahmen wäre Lukaschenko wahrscheinlich Geschichte gewesen. Die Friedensalternative Das Prinzip der Nichteinmischung ist in der UN-Charta verankert. Es gibt kein einseitiges Recht, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen souveränen Staates einzumischen. Der größte Verletzer dieses grundlegenden Internationalen Rechts ist die einzige Supermacht der Welt. Die Folge, so der verstorbene uruguayische Politologe Eduardo Galeano: "Jedes Mal, wenn die USA ein Land 'retten', verwandeln sie es entweder in ein Irrenhaus oder in einen Friedhof." Eine nicht-interventionistische Haltung sollte nicht mit einer Unterstützung Lukaschenkos verwechselt werden. Der Widerstand gegen den US/NATO-Interventionismus ist ebenso wenig eine Unterstützung Lukaschenkos wie der Widerstand gegen die Invasion des Irak eine Unterstützung Saddam Husseins war. Belarus braucht mehr als die binäre Wahl von Lukaschenko und die gescheiterte ukrainische Option. Um Raum dafür zu gewinnen, bedarf es keiner ausländischen Intervention in Belarus. Für uns in den USA bedeutet das, unsere eigene Regierung davon abzuhalten, in unruhigen Gewässern zu fischen, und die Menschen in Belarus entscheiden zu lassen. Sie haben die Macht und brauchen sich nicht von denen unter uns, die im November zwischen Trump oder Biden wählen werden, sagen zu lassen, wie Demokratie aussieht.