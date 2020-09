Israelische Angriffe töten Dutzende syrischer Soldaten und "iranische Milizionäre". Aber wer zählt schon mit?

Gideon Levy

Es sind die langweiligsten und auf die niedrigste Priorität gesetzten Berichte von allen. Die meisten israelischen Medien machen sich nicht einmal die Mühe, sie zu veröffentlichen. Sie sind wie ein Bus, der in Nepal in einen Fluss stürzt, wie Opfer im Bürgerkrieg im Tschad oder eingeschlossene Minenarbeiter in Sibirien.

Dasselbe gilt für die Opfer eines erneuten israelischen Luftangriffs in Syrien. Wer hat davon gehört? Wer weiß davon, wen interessiert es? Wer hat die Energie, sich damit zu befassen? Militärkorrespondenten plappern, wie es ihre Gewohnheit ist, unbegründete Erklärungen nach, die von Militärsprechern diktiert werden, diplomatische Korrespondenten in den Emiraten feiern, während am Montagabend 11 weitere Menschen bei einem Angriff im Süden Syriens, der Israel zugeschrieben wird, getötet werden. Am Mittwochabend meldete Syrien einen weiteren Angriff.

Nach Angaben des Damaskus Center for Human Rights waren drei der Opfer syrische Soldaten und sieben "iranische Milizionäre", was automatisch jeden Bombenanschlag rechtfertigt. Auch eine Dorfbewohnerin wurde getötet und ihr Mann verwundet, aber solche Dinge passieren halt. Eine tote Frau in Syrien ist wirklich nicht der Rede wert.

Sind diese Luftangriffe unerlässlich? Was ist ihr Ziel? Welche Risiken sind damit verbunden? Was wird bombardiert und warum? Es ist der Iran, wissen Sie. Alles geschieht unter einem dichten Nebelschleier, die israelischen Medien arbeiten offen und freudig zusammen, niemand hält inne, um Fragen zu stellen oder es zur Diskussion zu stellen. Die Sonne geht im Osten auf, und Israel bombardiert Syrien. Was ist hier nicht klar? Was ist nicht selbstverständlich? Nur wer nichts versteht oder nichts weiß, wagt Fragen zu stellen.

Der Armeesprecher, als Reaktion auf den Angriff: "Die israelische Armee arbeitet Tag und Nacht, um sicherzustellen, dass ihre strategischen Ziele in der nördlichen Arena in angemessener Weise erreicht werden." Wir scheinen mit diesem Blabla zufrieden zu sein. Eine größere Beleidigung der eigenen Intelligenz kann man sich kaum vorstellen. Schließlich arbeitet die israelische Armee auch im Westjordanland Tag und Nacht, wo wir mit den Ergebnissen und der Vorgehensweise vertraut sind, aber die Medien und die öffentliche Meinung werden alles schlucken. Solange kein einziges Haar auf dem Kopf eines jüdischen Soldaten berührt wird, ist nichts von Interesse. Nur zu, bombardiert Syrien, bombardiert den Libanon, bombardiert den Iran, bombardiert Gaza nach Herzenslust.

Alle paar Wochen findet in Syrien ein Luftangriff statt, in der Regel mit tödlichem Ausgang. Am 20. Juli wurden bei einem Angriff auf Damaskus fünf Todesopfer gemeldet. Am 23. Juni wurden bei einem Angriff, der Israel zugeschrieben wird, fünf Iraner und zwei Syrer getötet. Am 4. Juni gab es neun Opfer bei einem Bombenangriff von Kampfflugzeugen, die aus dem libanesischen Luftraum feuerten und Israel und nicht Luxemburg zugeschrieben wurden. Am 7. Februar gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass ein Angriff der israelischen Streitkräfte in Damaskus ein Passagierflugzeug mit 172 Menschen an Bord in Gefahr gebracht habe. Drei Monate zuvor gab es Berichte über 23 Todesopfer und Dutzende Verletzte bei einem Luftangriff, der Israel zugeschrieben wurde.

Stellen Sie sich nur 11 israelische Todesopfer, drei Soldaten und sieben Mitglieder der Siedlermiliz bei einem syrischen Luftangriff vor, als Spiegelbild dessen, was diese Woche in Syrien geschah. Ein Krieg würde folgen. Aber 11 syrische Tote bei einem israelischen Bombenangriff, wer zählt die schon? Stellen Sie sich einen ständigen Aderlass mit Dutzenden von israelischen Todesopfern über mehrere Monate hinweg vor. Israel würde sich das niemals gefallen lassen, und das zu Recht. Aber in Syrien ist das in Ordnung. Es wird so lange weitergehen, wie Israel weitermachen kann. Es wird so lange andauern, bis Israel einen Preis für seine Angriffe bezahlt.

Israel ist entschlossen, den Iran daran zu hindern, in Syrien Fuß zu fassen. Tragen die Angriffe zu diesem Prozess bei? In welchem Ausmaß? Die Möglichkeit, dass Israel eines Tages einen schrecklichen Preis für all diese Kriegstreiberei bezahlen wird, wird nicht einmal zur Diskussion gestellt. Das ist israelische Hybris, die sich normalerweise auszahlt. Meistens, aber nicht immer.