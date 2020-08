Ein selbstzerstörerischer Krieg gegen chinesische Software

Julian Sanchez

Donald Trump hat seine Drohungen gegen in chinesischem Besitz befindliche Technologieunternehmen wahr gemacht und Executive Orders erlassen, die darauf abzielen, nicht nur die beliebte Video-Sharing-App und Plattform TikTok, sondern auch die in chinesischem Besitz befindliche Messaging-App WeChat ab dem 20. September effektiv zu verbieten.

Erstere ist eine Plattform für Rede und Ausdruck, die von Millionen von Amerikanern genutzt wird, aber die Anordnung, die auf letztere abzielt, könnte letztlich noch störender sein. Die enorme Popularität von WeChat in China - mit mehr als einer Milliarde Nutzern weltweit ist das mit großem Abstand die beliebteste App des Landes - macht WeChat zu einem unverzichtbaren Instrument für Amerikaner (und Besucher), um mit Familie, Freunden und Geschäftskontakten dort zu kommunizieren. WeChat wird nicht nur für die Nachrichtenübermittlung genutzt: es ist auch eine wichtige Zahlungsplattform mit Hunderten von Millionen aktiven Nutzern (weit mehr als inländische Äquivalente wie Apple Pay), was den Auftrag, "Transaktionen" mit dem Unternehmen zu sperren, zu einem schweren selbst zugefügten Schlag für jedes amerikanische Unternehmen macht, das versucht, auf asiatischen Märkten zu konkurrieren. Es wird auch die amerikanischen Hersteller von Mobilgeräten benachteiligen, die bei dem Versuch, asiatischen Verbrauchern Hardware zu verkaufen, auf der sie möglicherweise nicht in der Lage sind, die beliebteste Software einfach zu installieren, nicht weiterkommen werden.

Und während der Fall der "nationalen Sicherheit" für den Angriff auf TikTok kaum mehr als ein Versuch sein mag, amerikanischen Unternehmen Vorteile zu verschaffen, indem die Muttergesellschaft der App, ByteDance, gezwungen wird, die App billig zu verkaufen, ist es schwieriger zu erkennen, wie WeChat mit seiner hauptsächlich chinesischen Nutzerbasis seine amerikanischen Aktivitäten als separates, lebensfähiges Unternehmen ausgliedern könnte. Bedenken, dass die App ein Ziel für die chinesische Überwachung ist, sind im Fall von WeChat zumindest einleuchtender als bei TikTok, aber insofern als Benutzer in den USA die App am häufigsten zur Kommunikation mit Menschen in China nutzen, ist das ein Risiko, das gleichermaßen für traditionelle Telefonanrufe und Textnachrichten gilt: wenn Sie mit Menschen in einem anderen Land kommunizieren, besteht das Risiko, dass die Regierung des Landes mithört. Darüber hinaus wird die Verordnung nichts gegen die mutmaßlichen Bedenken unternehmen, dass WeChat dazu benutzt wird, "persönliche und geschützte Informationen von chinesischen Staatsbürgern, die die Vereinigten Staaten besuchen", zu überwachen - von denen die meisten vermutlich mit ihren eigenen mobilen Geräten und Software, die sie von zu Hause mitbringen, in die USA kommen werden. Ähnlich inkohärent ist die TikTok-Verordnung: sie stellt fest, dass viele Bundesbehörden bereits (und vernünftigerweise) die Installation der App auf Regierungsgeräten verboten haben, was die Ernsthaftigkeit der Bedrohung unterstreichen soll, lässt aber die Frage offen, warum Amerikanern, die nicht für die Regierung arbeiten, verboten werden muss, ihre eigenen Entscheidungen darüber zu treffen, ob die App ein inakzeptables Risiko darstellt.

Dies ist eine radikale Abkehr von der Position, die die Vereinigten Staaten schon immer eingenommen haben und die sich auch auf der Website des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten (USTR) in einem Anfang des Jahres veröffentlichten "fact sheet" widerspiegelt:

Wenn Regierungen unnötige Barrieren für grenzüberschreitende Datenflüsse errichten oder ausländische digitale Dienste diskriminieren, sind lokale Firmen oft am meisten betroffen, da sie die Vorteile grenzüberschreitender digitaler Dienste, die die globale Wettbewerbsfähigkeit erleichtern, nicht nutzen können.

Der USTR verurteilt insbesondere Chinas "pauschale Beschränkungen für grenzüberschreitende Datentransfers und breit angelegte Datenlokalisierungsmandate". Dennoch ist die Logik der Executive Orders effektiv eine Forderung nach Datenlokalisierung. Wenn TikTok aufgrund der rein theoretischen Möglichkeit, dass dem Unternehmen befohlen werden könnte, in den USA gespeicherte Daten mit China zu teilen, sanktioniert werden kann, dann könnte praktisch jedes ausländische Technologieunternehmen, das in den USA tätig ist, in ähnlicher Weise ins Visier genommen werden. (Und da die Vereinigten Staaten von Amerika wie China der Regierung erlauben, heimlich Ausländerdaten von US-Firmen ohne richterliche Anordnung zu verlangen, wäre es durchaus gerechtfertigt, wenn andere Länder wiederum unsere Firmen ins Visier nähmen). Nachdem wir jahrzehntelang von anderen Ländern verlangt haben, dass sie amerikanischen Unternehmen einen fairen Wettbewerb auf ihren Märkten gestatten, haben wir eine Politik der Verhängung eines Todesurteils durch Beschluss der Exekutive gegen ausländische Unternehmen angekündigt, denen es gelingt, auf unseren Märkten zu erfolgreich zu konkurrieren.