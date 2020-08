Israel sagt, dass 1/3 der syrischen Luftabwehr in den vergangenen zwei Jahren zerstört wurde Die israelische Luftwaffe sagt, dass die Angriffe wahrscheinlich nachlassen werden, wenn die Spannungen anderswo zunehmen Jason Ditz Die israelische Luftwaffe hat neue Einzelheiten zu den Angriffen gegen Syrien vorgelegt und erklärt, sie habe in den vergangenen zwei Jahren etwa ein Drittel aller syrischen Luftabwehrsysteme zerstört. Syrien hat 844 Boden-Luft-Raketen abgefeuert. Das sind eine Menge Schüsse und Zerstörungen, die aus regelmäßigen israelischen Luftangriffen innerhalb Syriens resultieren. Nun sagt die israelische Luftwaffe, dass sie die Zahl der Angriffe in Syrien in Zukunft zurückschrauben wird. Das liegt daran, dass Syrien trotz der Zerstörungen eine bessere und stärkere Luftabwehr aus Russland installiert hat, was solche Angriffe sehr viel gefährlicher macht. Syrien hat es bisher vorgezogen, S-200-Systeme zum Abfangen zu verwenden, ein älteres System, aber die S-300 sind verfügbar und werden wahrscheinlich eingesetzt, wenn die S-200 auslaufen. Israel hat jahrzehntelang behauptet, es verfüge über die Technologie, um die in Russland hergestellten S-300 zu schlagen. Obwohl Russland dies bezweifelt, scheint Israel sie nicht direkt testen zu wollen, wenn es das vermeiden kann. In Anbetracht dessen und der Spannungen mit der Hisbollah werden sie wahrscheinlich ihren Schwerpunkt anderswo hin verlagern.