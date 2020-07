Schließungen für kleine Unternehmen, unerwartete Gewinne für Großkonzerne Beschränkungen, die die Verbreitung des Coronavirus einschränken sollen, haben die Main Street hart getroffen und dem Großkapital einen Boom beschert. Curtis Ellis Die Konzernmedien und die Kritiker Präsident Trumps - eigentlich das Gleiche - debattieren darüber, ob "die zu frühe Wiedereröffnung der Wirtschaft dazu geführt hat, dass das Virus außer Kontrolle geraten ist". Es gibt zwar reichlich Beweise dafür, dass das Virus nicht außer Kontrolle geraten ist, aber es gibt noch mehr Beweise dafür, dass "die Wirtschaft" nicht zum Erliegen gekommen ist. Große Teile der Wirtschaft - große Unternehmen, Finanzen, Technik, Medien, Regierung, Rüstungsindustrie - sind nie stillgelegt worden. Vielleicht lag es daran, dass diese Virus-Profiteure nicht wollten, dass wir merken, dass es ihnen während der Abriegelung besser geht als je zuvor, so dass sie die "Wir stecken da alle zusammen drin"-Fiktion hochgespielt haben. WalMart, Target und Costco waren nicht dabei. Dollar General war auch nicht dabei. Amazon war nicht wirklich drin. Jeff Bezos machte große Gewinne, indem er mit genau den Artikeln hausieren ging, die der Ladenbesitzer in Ihrer Nachbarschaft nicht verkaufen durfte. Es waren auch nicht nur die Großpackung-Massenhändler und Online-Händler, die dafür verantwortlich waren, dass unser Land mit billigen chinesischen Waren überschwemmt wurde, die von dem Virus profitierten, der unser Land überschwemmte. Fast-Food-Franchise-Läden blieben geöffnet, Drive-In-Fenster wurden mit Volldampf geöffnet, während Restaurants in unabhängigem Besitz ihre Gasdüsen kühlten. Fabriken und Werkstätten, die keine Verteidigungs- oder Regierungsverträge hatten, wurden geschlossen. Viele werden nicht wieder eröffnen. Was als "die wirtschaftliche Schließung" in Rechnung gestellt wurde, wäre zutreffender als die Schließung kleiner Unternehmen zu bezeichnen. Robert Fairlie, ein Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Kalifornien, Santa Cruz, untersuchte für das National Bureau of Economic Research die frühen Auswirkungen von COVID-19 auf Kleinunternehmer. Er fand heraus, dass die Zahl der arbeitenden Geschäftsinhaber zwischen Februar und April 2020 von 15 Millionen auf 11,7 Millionen gesunken ist - ein Rückgang um 22 Prozent. Die Auswirkungen auf Unternehmen im Minderheitenbesitz waren sogar noch schlimmer. Die Zahl der afroamerikanischen Geschäftsinhaber fiel von 1,1 Millionen auf 640.000 - ein Rückgang um 41 Prozent. Harvard-Forscher, die über 5.800 US-Kleinunternehmer befragten, berichten von massiven Verlagerungen von Kleinunternehmen durch die Pandemie, und die Aussichten auf ihr Überleben werden geringer, je länger die Krise anhält. "Wenn den Unternehmen gesagt wird, dass sie mit einer sechsmonatigen Krise rechnen müssen, fällt die durchschnittliche Erwartung, dass sie [bis Dezember 2020] offen bleiben, auf 38 Prozent", so die Studie. Es könnte bis zu einem Jahr dauern, bis man weiß, welche Auswirkungen die Krise auf kleine Unternehmen hat. Die Auswirkungen sind je nach Art der Unternehmen unterschiedlich. Die befragten Restaurationsbetriebe geben sich selbst nur eine Überlebenschance von 15 Prozent, wenn die Krise sechs Monate andauert, Unternehmen im Tourismus- und Beherbergungsgewerbe 27 Prozent. Diejenigen im Bank- und Finanzwesen, im Immobiliensektor und bei den freiberuflichen Dienstleistungen gehen jedoch davon aus, dass es ihnen weitaus besser ergehen wird als den anderen, stärker exponierten Branchen. Daten von Yelp, der Online-Review-Website für Kleinunternehmen, zeigen, dass fast 66.000 Unternehmen seit dem 1. März geschlossen wurden, wobei die höchste Schließungsrate in den letzten beiden Juniwochen zu verzeichnen war. Einzelhandelsgeschäfte wurden besonders hart getroffen, wobei Schönheitspflegegeschäfte die Liste der Opfer anführten. Restaurants waren als nächstes betroffen. Die NBER-Studie ergab, dass afroamerikanische Unternehmen häufiger in den risikoreicheren Sektoren angesiedelt sind. Inzwischen ist klar, dass die Pandemie einen Trend beschleunigt, der schon seit einiger Zeit im Gange ist: die Konsolidierung der Wirtschaft durch die Konzerne. Kleine Unternehmensgründungen sind auf einem historischen Tiefstand. Die Kauffman Foundation berichtet unter Berufung auf ihre eigene Forschung und Daten aus der US-Volkszählung, dass der Anteil der weniger als ein Jahr alten Unternehmen an allen Unternehmen zwischen 1978 und 2012 um fast 44 Prozent zurückgegangen ist. MIT-Forscher fanden heraus, dass die vier größten Unternehmen der mittelständischen Industrie im Jahr 2012 einen deutlich größeren Anteil am Umsatz hatten als 1982. Die Konsolidierung in der Finanzindustrie, bei der regionale Banken geschluckt oder aus der Existenz gedrängt werden, hat einen entsprechenden Tribut von den unabhängigen Unternehmen gefordert. Kleinere Regionalbanken sind die wichtigste Kreditquelle für Kleinunternehmen. Die Unruhen, die auf den Mord an George Floyd folgten, haben auch Unternehmen in schwarzem Besitz getroffen, die im Einzelhandelssektor unverhältnismäßig stark zurückgehen. Dies ist nicht das erste Mal, dass schwarze Unternehmen unter dem Streben nach rassischer Gleichheit leiden. Besser kapitalisierte Konkurrenten verdrängten kleine Unternehmen in schwarzem Besitz nach der Integration. Der Filmemacher John Sayles hat die unbeabsichtigte Konsequenz der Bürgerrechtsbewegung in einem elegischen Austausch aus seinem Film "Sunshine State" eingefangen. Ein Veteran der Bewegung erklärt, wie es war - und was verloren ging: "Früher war man schwarz, man kaufte schwarz. Zu Zeiten von Jim Crowe musste man sich die Schuhe putzen lassen, wollte mit dem Taxi zum Bahnhof fahren, wollte Rippchen, Fischsandwich, wahrscheinlich gehörte der Laden, in dem man es bekam, einem Schwarzen. Jetzt dienen die Drive-Throughs jedem. Aber wem gehören sie? Uns nicht. Alles, was unsere Leute tun, ist Papierhüte tragen und die Pommes frites einpacken." Die heutige Integration der nationalen Wirtschaft in die "Weltwirtschaft" hat unzählige Amerikaner aller Couleur mit Papierhüten ausgestattet. Jim Cramer von CNBC fragt, ob es in Amerika nach der Schließung nur noch drei Einzelhändler geben wird: Amazon, WalMart und Costco. Wenn ja, dann wäre das ein Dreiergespann aus Katastrophen - wirtschaftlichen, geostrategischen und politischen. Start-ups und Kleinunternehmen sind traditionell Amerikas Innovationsmotor. Industriekonzentration führt zu Stagnation, nicht zu Innovation. Kartelle teilen den Markt auf und setzen Preise fest, um die Gewinne zu steigern; sie haben keine Notwendigkeit, neue, bessere Produkte zu entwickeln. Die Konsolidierung von Unternehmen stellt auch eine geopolitische Bedrohung dar. Die Konsolidierung des US-Einzelhandels trug dazu bei, Chinas Aufstieg voranzutreiben, als es zur Werkstatt der Welt wurde. WalMart nutzte seine marktbeherrschende Stellung, um den Verkäufern ein Angebot zu machen, das sie nicht ablehnen konnten. Die Käufer in Bentonville diktierten den Preis, den sie zahlen würden: den China-Preis, d.h. was es kostete, die Waren aus China zu beziehen. Die Schachtel auf dem Regal in Gang sechs trug den bekannten Namen Hamilton Beach, aber die Kaffeemaschine darin wurde in China und nicht in Wisconsin hergestellt. (China plant, das wirtschaftliche Chaos der Pandemie zu nutzen, um die globalen Lieferketten stärker in den Griff zu bekommen. Der chinesische Drache ist, zusammen mit unseren eigenen Private-Equity-Haien, bereit, auf kleinere Unternehmen und Start-ups mit vielversprechender Technologie zuzugreifen, die in diesen schweren Zeiten verwundbar sind.) Diese Übernahme der Wirtschaft durch Konzerne liegt auch nicht in unserem politischen Interesse, da die Eigentümer kleiner Unternehmen eher konservativ sind. Die Main Street ist die traditionelle Basis der Republikanischen Partei. Bei ihrer Gründung unterstützte die Partei eine dezentralisierte Gesellschaft mit Handwerkern, Bauern und Fabriken, die Seite an Seite als Produzenten und Konsumenten in der regionalen Wirtschaft arbeiten. Ein Jahrhundert später finanzierten wohlhabende kleine und mittelgroße regionale Geschäftsleute den konservativen Aufstand hinter Barry Goldwater und Ronald Reagan im Jahr 1964 (und dem America First Committee eine Generation zuvor). Diese unabhängigen Geschäftsleute aus Städten und Gemeinden in den USA misstrauten dem östlichen Establishment. Sie sahen, wie ein Regierungskartell die Kredit- und Rohstoffpreise manipulierte, um Finanziers und Spekulanten auf Kosten der Produzenten zu begünstigen. Als die moderne GOP (Grand Old Party = Republikanische Partei, d.Ü) die Main Street zugunsten der Wall Street verließ, verriet sie ihr Erbe und ihre Basis, während sie ihren politischen Gegnern Beihilfe leistete. Die Konzernriesen folgen der Linie der sozialen Gerechtigkeit der Linken. Sie unterstützen Philanthropie, Sprachkodizes und Werbeboykotte, wie es die Kommissare fordern. Wenn die Konservativen zulassen, dass die Pandemie die Übernahme der Wirtschaft durch die Konzerne beschleunigt, untergraben wir unsere stärkste Unterstützungsbasis: die kleinen Unternehmen.