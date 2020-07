Trump will demnächst Bundesbeamte in mehrere Städte schicken Kündigt 'Aufstockung' von Agenten in Chicago an; wird Albuquerque der nächste Ort sein? Jason Ditz Inmitten anhaltender Beunruhigung über eine Razzia des Bundes in Portland, Oregon, kündigte Präsident Trump am Mittwoch an, dass die Bemühungen fortgesetzt werden, und sagte, dass Hunderte "sehr fähige" Bundesbeamte "umgehend" als nächstes nach Chicago geschickt werden. In Portland ist das harte Durchgreifen nominell dazu gedacht, Proteste von was Trump als "Anarchisten" bezeichnete einzudämmen. In Chicago stellt sich die Situation ganz anders dar, obwohl Trump versuchte, eine Parallele zu ziehen und verlauten ließ, dass die Demonstranten in Chicago "mehrere Bundesgesetze" verletzen. Das ist die Rechtfertigung vom Mittwoch, aber nur einen Tag davor hatte Trump angedeutet, dass das große Problem die große Zahl von Schießereien in Chicago und die hohe Kriminalität sei. Man könne dort einen größeren Fall geltend machen anhand der Zahl von 2.151 Menschen, die 2019 in Chicago erschossen wurden. Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser von der Bundesregierung durchgeführten Razzien werden wahrscheinlich fortbestehen, und zwar in doppelter Hinsicht im Hinblick auf die inkonsistente Darstellung in Chicago. Präsident Trumps Bemühungen, es hier um politische Demonstranten gehen zu lassen, und sein Versprechen, Städte, die von "liberalen Demokraten" geführt werden, ins Visier zu nehmen, wird diese Angelegenheit nur noch gereizter ausfallen lassen. Neben Chicago werden wahrscheinlich noch eine Reihe anderer Großstädte die nächsten sein. Anfang dieser Woche nannte Trump Chicago, Detroit, Philadelphia, Baltimore und Oakland als mögliche Ziele. Am Mittwoch gab es Berichte, dass Kansas City auf der Liste stand, und Trump deutete auch an, dass Albuquerque, New Mexico, ganz oben auf seiner Liste stehe.