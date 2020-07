China, Russland legen Veto ein gegen die Beibehaltung der syrischen Hilfsrouten in die Türkei Der Westen will zwei Übergänge haben, Russland sagt, dass nur einer nötig ist Jason Ditz Russland und China legten beide am Freitag ihr Veto gegen ein Abstimmungsergebnis im UN-Sicherheitsrat ein, die den grenzüberschreitenden Hilfstransfer nach Syrien steuern sollte. Die vorherige Version dieser Verfügung läuft am Freitagabend aus. Dies war eine weitere Ost-gegen-West-Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, die die Spaltung in Bezug auf die Zukunft Syriens widerspiegelt, und es steckte mehr in dieser Sprachregelung, als man zunächst dachte. Es ging um die Zahl der Grenzübertritte von der Türkei in das von der Türkei kontrollierte Syrien. Da Syrien nach wie vor gegen von der Türkei unterstützte Rebellen kämpft, möchten Syriens Verbündete die Möglichkeiten für grenzüberschreitende Machenschaften so gering wie möglich halten, und das bedeutet, dass die Hilfelieferungen auf einen einzigen Grenzübergang beschränkt bleiben. Die UNO hat in ihrem Gesetzesentwurf eine Genehmigung für zwei Übergänge erteilt, weshalb Russland und China ihr Veto dagegen eingelegt haben. Westliche Vertreter, die für einen Regimewechsel sind, unterstützten den UN-Plan einheitlich und verurteilten Russland im Anschluss an das Veto lautstark wegen der humanitären Auswirkungen, die das Veto möglicherweise haben könnte. Sie betonten das Risiko von Covid-19 in Syrien und meinten, es werde nicht genug für das Gesundheitssystem getan.