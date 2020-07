USA suchen gerichtliche Genehmigung für die Beschlagnahme iranischer Benzintanker Behaupten, dass die Beteiligung eines Geschäftsmannes die Vereinigten Staaten von Amerika berechtigt, Tankschiffe zu beschlagnahmen Jason Ditz US-Bundesanwälte argumentieren vor einem Gericht in Washington, DC, dass vier iranische Tanker voller Benzin auf dem Weg nach Venezuela von den Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines Zivilverfahrens beschlagnahmt werden sollten. Die Schiffe haben 1,1 Millionen Fass Benzin geladen. Die rechtliche Grundlage für diesen Schritt bildet eine Behauptung der USA, dass der iranische Geschäftsmann Mahmoud Madanipour in irgendeiner geringfügigen Weise daran beteiligt ist, so dass die Gesamtheit der Tanker mitsamt dem Benzin beschlagnahmt werden kann, da ihm Verbindungen zu den Revolutionsgarden vorgeworfen werden. Die Trump-Administration will nicht, dass der Iran Benzin verkauft, will nicht, dass Venezuela Benzin kauft, und scheint bereit zu sein, juristische Hürden zu überwinden, um den einen daran zu hindern, Geschäfte mit dem anderen zu machen. Bisherige Bemühungen waren jedoch nicht so erfolgreich, wie die Administration vielleicht gehofft hatte. Ein Schiff, das die USA zuvor aus dem gleichen Grund beschlagnahmt hatten, wurde schließlich freigegeben, nachdem Bundesmarshals versucht hatten, die Ladung Benzin zu versteigern und niemand das Mindestgebot erreichte.