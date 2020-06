Die USA haben die Annexion Israels noch nicht beschlossen, werden weitere Gespräche führen Israelische Politiker bleiben hinsichtlich der Auswirkungen gespalten Jason Ditz Ein hochrangiges Treffen von Beratern des Weißen Hauses sollte die US-Position zur geplanten Annexion des Westjordanlandes durch Israel abstecken. Stattdessen kam und ging das Treffen, und es wurden keine anderen Entscheidungen getroffen, als ein weiteres Treffen abzuhalten. Botschafter Friedman, ein Befürworter der Annexion, ist nach Israel zurückgekehrt, während Präsident Trump vorschlägt, weitere Treffen abzuhalten, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird. Dies dürfte für Israel einen gewissen Druck mit sich bringen, mit allem zu warten, bis die Vereinigten Staaten von Amerika herausgefunden haben, ob sie es unterstützen oder nicht. Das dürfte nicht schwer sein. Während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Annexion befürwortet, warnen einige hohe Sicherheitschefs davor, dass die Annexion zu Gewalt seitens der Palästinenser führen wird, und während einige dieses Risiko herunterspielen, räumen israelische Politiker ein, dass sie über die möglichen Auswirkungen gespalten sind. Die Palästinenser sind in ihrer Opposition einheitlicher, wobei die Hamas sagt, dass es sich um ein kriminelles Unterfangen handelt und dass sie die Annexion als eine "Kriegserklärung an das palästinensische Volk" betrachten würde. Gewaltsame Proteste gegen die Annexion eines großen Teils Palästinas scheinen so gut wie sicher. Es ist diese Besorgnis, die einige US-Vertreter dazu veranlasst, Israel die Annexion verlangsamen zu sehen, indem es vorerst nur die Siedlungen übernimmt und die Tür zu einem palästinensischen Staat nicht formell schließt. Dies würde zum einen allen erlauben, den Vorwand aufrechtzuerhalten, dass weitere Gespräche noch möglich sind, und zum anderen den Palästinensern einen Vorwand geben, Akte der Verzweiflung zu vermeiden.