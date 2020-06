China will sich nicht an Atomgesprächen zwischen USA und Russland beteiligen Außenministerium lehnt US-Einladung ab Jason Ditz China wird nicht an den US-Russland-Gesprächen am zur nuklearen Abrüstung teilnehmen, wobei das Außenministerium die Einladung der Vereinigten Staaten von Amerika als "lächerlich" betrachtet. Russland hat dies heruntergespielt, indem es sagte, es habe nie erwartet, dass China teilnehmen würde. Die USA und Russland sollen darüber diskutieren, wie die Begrenzung der Atomwaffen wieder in Gang gebracht werden kann. Die USA haben versucht, dies an die Bedingung zu knüpfen, dass auch China eingeschränkt wird, obwohl China weitaus weniger Waffen besitzt als die USA oder Russland. Russland hat gesagt, dass es mit bilateralen oder breiter angelegten Gesprächen einverstanden ist. China ist überhaupt nicht interessiert, und die offene Frage ist, ob die Vereinigten Staaten von Amerika die Gespräche wegen China weiter hinauszögern werden. Russland hat bereits davor gewarnt, dass es für eine rechtzeitige Verlängerung von New START, mit oder ohne China, zu spät sein könnte. So oder so drohen US-Regierungsvertreter mit einem neuen Wettrüsten.