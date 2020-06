Trump befiehlt den Abzug von 9.500 US-Soldaten aus Deutschland Während die deutsch-amerikanischen Spannungen zunehmen, beschneidet Trump die Truppenstärke Jason Ditz Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Deutschland haben den Punkt erreicht, an dem die Trump-Administration angekündigt hat, dass 9.500 Soldaten aus Deutschland zurückkehren werden. Damit verbleiben 25.000 US-Soldaten dort, was die neue "Deckelung" für die maximale Truppenstärke darstellt. Die USA haben Deutschland seit Jahren wegen der Militärausgaben drangsaliert, und dazu gehört auch die Drohung Trumps, die Truppen zurückzuziehen. Umfragen haben gezeigt, dass Deutschland allerdings dazu neigt, den Abzug der US-Truppen zu bevorzugen. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Rahmen des Kalten Krieges viel mehr Truppen in Deutschland. Die Truppen sind nominell immer noch da, um gegen Russland zu kämpfen, auch wenn sich jetzt eine große Zahl von NATO-Ländern zwischen Deutschland und Russland befindet. Trump war sehr daran interessiert, Deutschland dazu zu bewegen, als Bedingung für den Verbleib der Soldaten mehr an die NATO und mehr an die USA zu zahlen, und diese derzeitige Kürzung ist wahrscheinlich ein Vorspiel für die Forderung nach mehr Geld. Deutschland war jedoch nicht wirklich bestrebt, Trump zu besänftigen, und wird sich vielleicht einfach damit abfinden.