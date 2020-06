US-Militärhubschrauber im Einsatz, um Demonstranten in Washington zu zerstreuen Niedrig fliegende Black Hawk-Hubschrauber werden benutzt, um Demonstranten zu erschrecken Jason Ditz In einer Flughöhe zwischen 30 und 90 Metern wurden US-Militär-Kampfhubschrauber, die von einigen aus der Menge als Black-Hawk-Helikopter identifiziert wurden, nach Washington DC geschickt, wo sie im Stadtviertel Chinatown und über anderen Gebieten, in denen Demonstranten gemeldet wurden, auftauchten. Dies ist die erste Manifestation der sehr veröffentlichten Rede Präsident Trumps über den Einsatz des amerikanischen Militärs gegen Demonstranten, um diese zu "dominieren" und die Ordnung wiederherzustellen. Trump regte eine landesweite Operation mit "Hunderten und Tausenden" von Soldaten an. Bei den Bemühungen, Teile der Hauptstadt zu räumen, setzten die USA auch Tränengas gegen Demonstranten und Priester in dem Bereich um die St. John's Episcopal Church ein, damit Präsident Trump die Kirche von außen besuchen konnte, um ein Foto mit einer Bibel in der Hand zu bekommen. Diejenigen, die mit der Kirche verbunden sind, standen diesem "Fototermin" sehr kritisch gegenüber. Pfarrerin Gina Gerbasi, die von der Polizei gewaltsam von der Kirche weggebracht wurde, nannte diese Vorgänge ein "absolutes Sakrileg". Die Bischöfin der Diözese fügte hinzu, dass auch sie über den Umzug empört war und bemerkte, dass Trump überhaupt nicht betete und offenbar nur ein Foto wollte.