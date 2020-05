Coronavirus-Propaganda ahmt Kriegspropaganda nach Jeff Deist In der Zeit vor der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 führten die Bush-Regierung und ihre Komplizen in den Medien eine unerbittliche Propagandakampagne, um politische Unterstützung für einen der katastrophalsten außenpolitischen Fehler in der amerikanischen Geschichte zu bekommen. Fast zwei Jahrzehnte später, mit vielleicht einer Million toter Iraker und Tausenden von toten amerikanischen Soldaten, zahlen wir immer noch für diesen Fehler. Vizepräsident Dick Cheney, Justizminister John Ashcroft, stellvertretender Justizminister John Yoo und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld waren die Hauptakteure hinter der Propaganda - die wir als zielgerichtete Nutzung von Informationen und Fehlinformationen zur Manipulation der öffentlichen Meinung zugunsten staatlicher Maßnahmen definieren können. Der Irak und sein Präsident Saddam Hussein standen vordergründig im Mittelpunkt, aber ihr größeres Ziel war es, für einen breiteren und ergebnisoffenen "Krieg gegen den Terror" zu plädieren. So schufen sie eine Erzählung mit einer Mischung aus Halbwahrheiten, schwach plausiblen Erfindungen und glatten Lügen: - Der Irak und der ruchlose Saddam Hussein standen "hinter" den, d.h. sie unterstützten die saudischen Terroristen, die für die Anschläge vom 11. September auf die USA verantwortlich waren; - Hussein und seine Regierung lagerten Yellowcake-Uran in dem Bemühen, nukleare Fähigkeiten zu entwickeln; - Hussein war mit al-Qaida verbunden. - Im Hintergrund lauerte der Iran als staatlicher Geldgeber des Terrorismus, der in Abstimmung mit der Hamas Angriffe gegen die USA koordinierte und ermöglichte; - Hisbollah, al-Qaida und andere Terrorgruppen arbeiteten im gesamten Nahen Osten in einer Art undurchsichtiger, aber koordinierten Bemühung gegen die USA; - Wir müssen "sie dort drüben bekämpfen, damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen"; - Die Iraker würden unsere Truppen als Befreier begrüßen. Und so weiter. Aber die Propaganda "funktionierte" im aussagekräftigsten Sinne: Der Kongress stimmte fast mit 3:1 für eine Militäraktion gegen den Irak, und Gallup zeigte, dass 72 Prozent der Amerikaner die Invasion, wie sie 2003 begann, unterstützten. Medien aus dem gesamten Spektrum wie die Washington Post bejubelten den Krieg. Die National Review leistete ihren Teil pflichtbewusst und bezeichnete Pat Buchanan, Ron Paul, Justin Raimondo, Lew Rockwell und andere ausgesprochene Gegner der Invasion als "unpatriotische Konservative". Tragischerweise hat das amerikanische Volk den Cheerleadern des Krieges nie direkt die Beweislast auferlegt, um ihre absolut verrückten Bemühungen um eine Neugestaltung des Nahen Ostens zu rechtfertigen. Im Nachhinein ist dies offensichtlich, aber damals hat die Propaganda ihre Arbeit getan. Desinformation gehört untrennbar zur Vernebelung des Krieges dazu. Was wird im Nachhinein unsere Reaktion auf die COVID-19-Propaganda deutlich machen? Werden wir die Abschaltung der Wirtschaft so sehr bedauern, wie wir die Invasion des Irak bedauern sollten? Die Besetzung der Charaktere ist natürlich unterschiedlich: Trump, der verzweifelt den Status eines "Kriegspräsidenten" anstrebt; Dr. Anthony Fauci; der Epidemiologe Neil Ferguson; Gouverneure von Bundesstaaten wie Cuomo, Whitmer und Newsom; und eine Vielzahl von Medienakteuren, denen es danach juckt, uns eine neue Normalität aufzuzwingen. Wie die Architekten des Irakkriegs benutzen sie COVID-19 als Rechtfertigung, um eine bereits bestehende Agenda voranzutreiben, nämlich eine größere staatliche Kontrolle über unser Leben und unsere Wirtschaft. Doch weil zu viele Amerikaner hartnäckig an der alten Normalität festhalten, ist eine Propagandakampagne erforderlich. So sind wir fast täglich mit einem Ansturm neuer "Fakten" konfrontiert, von denen sich die meisten als nur wenig wahr, äußerst zweifelhaft oder schlichtweg falsch herausstellen: - Das Virus aerosoliert und schwebt umher, so dass wir alle sechs Fuß voneinander entfernt sein müssen (Warum nicht zwanzig Fuß? Warum nicht eine Meile?); - Das Virus lebt überall auf Oberflächen, tagelang; - symptomlose Menschen können es unwissentlich verbreiten; - Antikörper können sich auf natürliche Weise entwickeln oder auch nicht; - Menschen können sich öfter als einmal infizieren; - Junge gesunde Menschen unterliegen nicht nur selbst einem großen Risiko, sondern stellen auch eine Gefahr für ihre älteren Familienmitglieder dar; - Dünne, durchlässige Papiermasken verhindern in gewisser Weise, dass mikroskopisch kleine Virussporen ein- oder ausgeatmet werden; - Menschen sind in der Wohnung sicherer; - Die Rate der neuen infizierten "Fälle" in den ersten Wochen, in denen das Virus Amerika erreicht, würde sich fortsetzen oder sogar exponentiell ansteigen; - Soziale Distanz und Quarantänen "retten" in der Tat Leben; - Testen ist der Schlüssel (Aber was ist, wenn eine Person eine Stunde nach einem negativen Test einen überfüllten Lebensmittelladen besucht?) - Eine zweite Welle von Infektionen steht kurz bevor; und - Unser persönliches und berufliches Leben kann nicht ohne einen Impfstoff weitergehen, was übrigens noch zwei Jahre dauern kann. Auch hier stimmt vieles nicht und soll auch gar nicht wahr sein, sondern eher das Verhalten und die Meinungen der Öffentlichkeit beeinflussen. Und auch hier sollte die überwältigende Beweislast eindeutig bei denjenigen liegen, die eine Blockade der Gesellschaft befürworten und die als Reaktion auf einen einfachen Virus eine moderne Große Depression riskieren würden. Wie viel Schaden wird der Lockdown verursachen? Abgesehen von den wirtschaftlichen Aspekten werden Historiker den schieren Tribut, den diese selbst zugefügte Wunde fordert, dokumentieren müssen. Zu diesem Tribut gehören all die Dinge, die die Amerikaner ohne die Abriegelung in ihrem persönlichen und beruflichen Leben getan hätten und die eine Verminderung des Lebens selbst darstellen. Kann das gemessen oder in Zahlen ausgedrückt werden? Wahrscheinlich nicht, aber diese Gruppe von Forschern und Akademikern argumentiert, dass wir bereits mehr als eine Million "verlorene Lebensjahre" aufgrund der verheerenden Auswirkungen von Arbeitslosigkeit, verpasster medizinischer Versorgung und allgemeinem Unwohlsein erlitten haben. Und wie messen wir andererseits das Blut und die Vermögenswerte, die im Irak verloren gehen? Wie viel PTSD werden die Soldaten erleiden? Wie viele Milliarden Dollar werden in Zukunft für die medizinische Versorgung der Kriegsveteranen erforderlich sein? Wie viele Kinder werden ohne Väter aufwachsen? Und wie viele Millionen Leben im Nahen Osten sind durch dieses zusammengeschusterte politische Trickstück für immer zunichte gemacht worden? Propaganda tötet, aber sie funktioniert auch. Politiker aller Couleurs werden vom Coronavirus profitieren; das amerikanische Volk wird leiden. Perverserweise hat einer der schlimmsten COVID-Propagandisten - der bereits erwähnte Gouverneur Andrew Cuomo von New York - gestern die Glocke geläutet, als die New Yorker Börse wieder für den Handel geöffnet wurde. Er gibt jetzt zu, dass die Modelle falsch waren und dass sein Lockdown nichts dazu beigetragen hat, den Empire-Staat davor zu bewahren, die höchsten Pro-Kopf-Todesfälle durch COVID zu erleiden. Wie die Architekten des Irak-Krieges gehört er auf die Liste der Kriminellen. Aber dank der Propaganda wird er als geeignet für das Präsidentenamt gefeiert.