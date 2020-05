Venezuela: Militär wird iranische Tanker zur Küste eskortieren Venezuelas Verteidigungsminister dankt Iran für Zusammenarbeit Jason Ditz Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino kündigte am Mittwoch an, dass das Militär seines Landes iranische Benzintanker willkommen heißen und an die Küste eskortieren wird. Er dankte dem Iran für seine Zusammenarbeit und versicherte, dass die Tanker sicher in den Hafen gelangen werden. Venezuela sieht sich wegen der US-Sanktionen mit Treibstoffknappheit konfrontiert, und die Beschwerden der USA über die iranischen Tanker wurden als Drohung gesehen, zu versuchen, sie zu stoppen. Venezuela ist eindeutig der Ansicht, dass es den Schiffen selbst entgegenkommen und sich mit ihnen zusammen tun muss. Der Iran hat wegen der US-Sanktionen ein Übermaß an Brennstoff, und Venezuela hat aus dem gleichen Grund Schwierigkeiten, sich zu versorgen. Die beiden Länder kommen in dieser Angelegenheit zusammen und handeln Berichten zufolge Benzin gegen Gold. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben dieses Vorgehen verurteilt, aber es gibt kein internationales Gesetz, das dies verbietet. Abgesehen von unspezifischen Drohungen reagierten die USA, indem sie ein chinesisches Unternehmen auf eine "schwarze Liste" setzten, weil es einer Fluggesellschaft geholfen hatte, die angeblich das Gold nach Abschluss des Handels in den Iran transportiert.