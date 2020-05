Wie schlimm ist es? Jeff Deist Wie schlimm ist es? Das ist die Frage, die sich jeder stellt, wenn wir uns mit dem wirtschaftlichen Gemetzel auseinandersetzen, das durch weltweite Wirtschaftsstillstände, Unterbrechungen der Lieferkette und anhaltende Quarantäne von Millionen von Menschen verursacht wird. Stehen wir vor einer weiteren Großen Depression oder einfach vor einer tiefen Rezession, eher wie 2008? Und ebenso wichtig: Sind die verweichlichten Amerikaner auf beides vorbereitet? Haben wir begonnen, all dies psychologisch zu verarbeiten? Haben wir uns wirklich mit der Ungeheuerlichkeit der Situation abgefunden, mit dem noch nie dagewesenen Risiko, das von Unternehmensschließungen ausgeht? Sind die Amerikaner so an einen bestimmten materiellen Lebensstandard gewöhnt, dass sie nicht verstehen, wie zerbrechlich er ist? Hier ist, was wir wissen. Seit Februar sind 30 bis 40 Millionen Amerikaner arbeitslos geworden. Vier oder 5 Millionen stellen jede Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die reale Arbeitslosenquote liegt wahrscheinlich bei über 20 Prozent, während die Erwerbsquote wie ein Stein fällt. In Staaten wie Hawaii kann die Arbeitslosigkeit bis zu 35 Prozent betragen. Ökonomen der Deutschen Bank prognostizieren für das zweite Quartal 2020 einen absolut erschreckenden Rückgang des US-BIP um 40 Prozent. In der Zwischenzeit haben Millionen amerikanischer Haushalte und Unternehmen am 1. März einfach aufgehört, Miete oder Hypotheken zu zahlen, und die Konkurse verbreiteten sich wie ein Lauffeuer über die großen amerikanischen Einzelhändler. Unzählige kleine lokale Unternehmen, von denen viele aus dem Rennen um die neuen, kürzlich vom Kongress geschaffenen SBA-Kredite (Small Business Administration) ausgelassen wurden, werden einfach nicht wieder eröffnen, was auch immer in den nächsten Monaten geschieht. Obwohl wir also ein Gefühl dafür haben, wie tief der wirtschaftliche Schaden ist, können wir nur raten, wie lange er andauern könnte. Bleibt das Virus über Monate oder Jahre eine reale oder vermeintliche Bedrohung? Und wenn ja, wie lange werden die Regierungen der Bundesstaaten zumindest einen Teil der Unternehmenssperren aufrechterhalten? Wird sich die US-Wirtschaft, wie vom Cheerleader der Trump-Administration, Larry Kudlow, versprochen, in einer gepriesenen V-förmigen Erholung befinden? Wird es eher wie ein U aussehen, mit Monaten oder Jahren der Stagnation am Boden? Oder schlimmer noch, wie ein L, bei dem keine Erholung in Sicht ist? Der Rückblick auf die Krise von 2008 liefert ein nüchternes Argument gegen eine schnelle Erholung im Laufe dieses Jahres. Betrachten Sie diese Analogie: Die meisten Achterbahnen verfügen über einen so genannten "Lift Hill", einen kettengetriebenen steilen Anstieg zu Beginn, der nervöse Fahrer an die Spitze eines steilen Abstiegs bringt. Die Überwindung dieses ersten Hügels sorgt nicht nur für die aufregendsten Momente, sondern erzeugt auch Energie, um die Achterbahnwagen weiter auf dem Weg der Fahrt voranzutreiben. Wie viel weiter und schneller die Fahrt geht, hängt von der Höhe des Hügels und der Masse des Achterbahnzuges ab. Größer und höher führen zu einem steileren Sturz. Ohne einen zusätzlichen mechanischen Eingriff erreicht die Achterbahn aufgrund der einfachen Reibung nie wieder die Höhe des ursprünglichen Hügels. Der Kongress und die US-Notenbank sind damit beschäftigt, diese Reibung mit Hilfe von staatlichen Anreizen und "Liquidität" der Zentralbank zu überwinden. Aber nach unserer Analogie ist die potentielle Energie der Achterbahn während der prägnanten Pause auf dem Gipfel des Hebehügels am höchsten; ihre kinetische Energie ist am Boden des ersten Falls am höchsten. Kein nachfolgender Hügel, keine anschließende Drehung oder Wendung entspricht ganz dem Gefühl dieses ersten freien Falls. Erinnern Sie sich anhand dieser schrecklichen Tage des Jahres 2008, wie ein Unfall immer schneller wird. Zuerst erklimmen ein paar Wagen auf der Achterbahn den Hügel, lange bevor der Rest des Zuges in die Tiefe stürzt. Mitte September dieses Jahres war Lehman Brothers der erste Wagen der Achterbahn, der über den Hügel in den Abgrund fuhr. Es dauerte einige Wochen bis zum 29. September, bis die Anleger begriffen, was passierte, und den Dow mit dem größten Tagesverlust der Geschichte in den Abgrund stürzen ließen. Aber der Dow erreichte seinen endgültigen Tiefststand erst im März 2009. Neun Millionen verlorene Arbeitsplätze wurden erst weit in das nächste Jahrzehnt hinein zurückgewonnen. Und die US-Immobilienpreise erreichten ihren Tiefpunkt erst 2012. Abstürze sind schnell, wie von diesem ersten Höhepunkt einer Achterbahn. Wiederherstellungsarbeiten sind es nicht, aus dem einfachen Grund, weil die Produktion schwieriger ist als die Zerstörung. Obwohl die Große Rezession von 2008 offiziell achtzehn Monate "dauerte", dauerten ihre Auswirkungen viel länger und sind bis heute spürbar. Ihre Narben sind bei zwei Buchstützengenerationen, den Millennials und den Baby Boomers, immer noch besonders sichtbar. In krassen Worten ausgedrückt, viele der ersteren scheiterten am Start, und viele der letzteren fanden den bequemen Ruhestand außerhalb ihrer Reichweite. Millionen von Millennials strebten nach mehr Bildung und Abschlüssen (mit der daraus resultierenden Verschuldung), um den aufgeweichten Arbeitsmarkt zu überstehen; Millionen von älteren Arbeitnehmern gaben einfach auf und humpelten weiter, bis sie Anspruch auf Sozialversicherung hatten. Jetzt stehen beide nur ein Jahrzehnt später vor einer weiteren Krise. Wie schlimm wird der Große Absturz im Jahr 2020 sein? Noch beunruhigender ist die Frage, ob es sich um eine selbst zugefügte Wunde handelt, die durch staatlich verordnete Betriebsschließungen verursacht wurde, die zunehmend in einem krassen Missverhältnis zur tatsächlichen Bedrohung durch das COVID-Virus zu stehen scheinen. Der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Lacalle und ich werden versuchen, beide Fragen in einem Live-Webinar Ende dieser Woche zu beantworten, insbesondere im Zusammenhang mit dem, was Regierungen und Zentralbanken in den letzten Monaten unternommen haben. Der erste Schritt bei der Bewältigung einer Krise besteht darin, zu verstehen, wie schwerwiegend sie wirklich ist.