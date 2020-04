Trump und Pentagon machen widersprüchliche Aussagen zu Angriffen auf iranische Boote Pentagon sagt, Trump's Tweet sei nur eine Warnung Jason Ditz Wenn Präsident Trump auf Twitter verkündet, dass er eine Regierungsstelle beauftragt hat, etwas zu tun, ist oft tagelang nicht klar, ob er es ihnen überhaupt mitgeteilt hat. Dies wird zuletzt im Tweet vom Mittwoch veranschaulicht, iranische Boote im Persischen Golf "abzuschießen". Nach Trumps Äußerung, nach der Weigerung des Weißen Hauses, einen Kommentar abzugeben, und mehreren Äußerungen vonVertretern des Verteidigungsministeriums ist es überhaupt nicht klar, ob die USA tatsächlich planen, iranische Boote anzugreifen, wobei Beamte des Pentagon vermuten, dass es sich dabei um "eine wichtige Warnung" und nicht um einen wörtlichen Angriffsbefehl handelte. Pentagon-Beamte fielen auf mit ihrer Weigerung zu sagen, wie sich Trumps Bemerkungen auf eine hypothetische Situation in der Zukunft auswirken würden. Sie scheinen dies als eine Drohung/Warnung um ihrer selbst willen zu interpretieren und nicht als angeordnete Militärpolitik. Dies geschieht recht häufig bei den Tweets von Präsident Trump, die als das Wort des Präsidenten dargestellt werden, aber oft nicht über das Twitterverse hinaus in eine umsetzbare Politik gehen und bei denen andere Regierungsvertreter auf Nachfrage in dieser Angelegenheit Verwirrung vortäuschen.