Syrische Dorfbewohner bewerfen US-Militärkonvoi mit Steinen Syrische staatliche Medien zeigen, wie der Konvoi das Dorf verlässt Jason Ditz Ein US-Militärkonvoi wurde am Mittwoch aus dem syrischen Dorf Farafrah verjagt, wobei Einheimische Steine auf die Fahrzeuge warfen. Syrische Staatsmedien waren anwesend und filmten den Vorfall. Es wurden keine Todesopfer gemeldet. Dies ist das zweite Mal, dass sich eine US-Militärpatrouille in einem Gebiet wiederfand, in dem sie im Nordosten Syriens sehr unwillkommen war. Obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika vermuten, dass die syrischen Streitkräfte das Volk in Aufruhr versetzen, scheinen die Einheimischen vor allem darüber verärgert zu sein, dass die USA während der türkischen Invasion ihr Territorium verlassen haben und zurückkommen, wann immer es ihnen passt. Die US-Soldaten im Nordosten Syriens sind nominell auf dem Weg, um "das Öl zu kontrollieren", und es ist nicht klar, warum sie diese Patrouillen in Gebieten durchführen, die sie gar nicht mehr beanspruchen. Die Fahrzeuge fuhren jedoch schnell los, als sie mit einer Menschenmenge konfrontiert wurden. Das Pentagon hat sich noch nicht offiziell zu diesem Vorfall geäußert, ebenso wenig wie die kurdischen SDF-Kräfte, die immer noch zeitweise mit den US-Truppen zusammenarbeiten.