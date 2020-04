US-Marine versucht 'gefährliche' Begegnung mit iranischen Booten hochzuspielen Boote waren fast eine Stunde lang nahe beieinander Jason Ditz Die US-Marine und die Küstenwache waren an "Operationen" im nördlichen Persischen Golf, d.h. in der Nähe der iranischen Hoheitsgewässer, beteiligt. Dies bedeutete unweigerlich, dass der Iran ihre Aktivitäten überwachte und dass die Marine diese Überwachung als "gefährliche und provokative Aktionen" betrachtete. Die US-Schiffe und Hubschrauber sind in dem Gebiet im Einsatz, und die Marine veröffentlicht Fotos von viel kleineren iranischen Booten, die in die Nähe kommen. Die Fotos zeigen nicht, was die Boote da machen, sondern sie werden von der Navy als "unsicher" bezeichnet. Die Marine behauptet in einem Fall, dass sich ein Boot im Umkreis von 10 Metern befand, hat aber keine solchen Fotos gezeigt. Die iranische Regierung gab keine Erklärungen zu den Schiffen oder Booten ab und scheint die Angelegenheit für keine große Sache gehalten zu haben, nur für die üblichen Spannungen im Golf, die so oft vorkommen. Die Tatsache, dass die US-Marine versucht, die Sache zu übertreiben, stellt die übliche Reaktion der USA darauf dar, dass alles, was sie in der Nähe des Irans tun, irgendwie unter die Lupe genommen wird, einen Vorwand, um die Spannungen in einer Zeit zu schüren, in der die USA und der Iran oft kurz vor einem Krieg gestanden haben.