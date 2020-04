Sollen die Christen einfach den Mund halten, wenn die Regierung spricht? Laurence M. Vance Ich bin nicht auf Twitter aus demselben Grund, aus dem ich nicht auf Facebook bin: ich habe zu wenig freie Zeit, um sie zu verschwenden. Allerdings erhalte ich gelegentlich Beispiele für einige der lächerlicheren Dinge auf Twitter und Facebook von Freunden und Bekannten, die mehr Freizeit haben als ich. Ein Beispiel dafür ist ein Tweet eines Pastors, der offensichtlich an jedem Wort hängt, das die Mainstream-Medien und die Regierung über das Coronavirus zu sagen haben, da er der Meinung ist, dass alle Kirchen während dieses Coronavirus-Wahnsinns geschlossen werden sollten, damit die Christen "soziale Distanzierung" praktizieren können. Hier ist ein neuerer Tweet von ihm, den mir ein Freund geschickt hat: Bei uns Amerikanern scheint unsere vom Menschen gegebene Redefreiheit unsere von Gott befohlene Ehrfurcht vor Autorität überwunden zu haben. Wir müssen dies zurechtrücken, denn sich gegen gottgegebene Autorität zu beschweren und ihr zu trotzen, ist Sünde (es sei denn, sie sagen uns, wir sollen etwas Sündhaftes tun). Um klar zu sein, nicht etwas Unangenehmes. Etwas Sündhaftes. Wo soll ich anfangen? 1. Der Pastor zitiert weder die Schrift noch die Verfassung. Schande über ihn. 2. Alle Autorität kommt letztlich von Gott (Römer 13,1), was sogar Satan anerkannt hat (Lukas 4,6). Aber dies bedeutet oder impliziert nicht, dass Christen blind alles akzeptieren sollten, was die Regierung sagt. Es bedeutet auch nicht, dass Christen einfach den Mund halten sollten, wenn die Regierung spricht. 3. Die Redefreiheit ist gottgegeben, nicht von Menschenhand gegeben. Der Erste Verfassungszusatz besagt nicht, dass der Kongress den Amerikanern die Redefreiheit gewährt. Vielmehr verbietet er dem Kongress, die Redefreiheit einzuschränken. Der Pfarrer ist in kläglicher Unkenntnis der Verfassung. 4. Der Erste Verfassungszusatz schränkt die Regierung darin ein, die freie Religionsausübung zu verbieten. Eine der Grundlagen der christlichen Religion ist die sonntägliche Gottesverehrung in den Kirchen. Verbietet die Regierung nicht die freie Religionsausübung, wenn sie den Kirchen vorschreibt, dass sie ihre Versammlungen schließen oder auf zehn oder weniger Personen beschränken müssen? 5. Der Erste Verfassungszusatz schützt auch das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln, vor staatlichen Eingriffen. Schließt dies nicht das Recht der Christen ein, sich in ihren Kirchen zu versammeln? 6. Christen ist geboten, die Zusammenkunft ihrer selbst nicht aufzugeben (Hebräer 10,25). Es ist eine Sünde, sich nicht daran zu halten. Warum unterstützt der Pastor also die Regierung, welche Christen auffordert, etwas Sündhaftes zu tun? 7. Die Bibel sagt, dass Christen "Gott mehr gehorchen sollten als den Menschen" (Apg 5,29). Denn Gott befiehlt Christen, sich zu versammeln. 8. Es ist keine Sünde, wenn Christen ein bequemes rotes Hemd tragen. Wenn die Regierung allen Amerikanern vorschreibt, bequeme rote Hemden zu tragen, um den Coronavirus abzuwehren, sollten Christen sich dann weigern, rote Hemden zu tragen, oder sollten sie einfach den Mund halten, wenn die Regierung spricht? 9. Die Bibel sagt den Christen, sie sollten "sich nicht täuschen lassen" (Galater 6,7). Die Coronavirus-Panik und der Wahnsinn, die die Vereinigten Staaten erfasst haben, beruhen allesamt auf Verzerrungen und Lügen der Regierung. Schon eine kleine Lektüre jenseits der Mainstream-Medien macht dies ganz deutlich; z.B. David Stockman, Bill Sardi und Jon Rappoport, um nur drei zu nennen. Der Pastor wird getäuscht. 10. Es sind Pastoren wie derjenige, der den lächerlichen Tweet verfasst hat, von dem sich Christen sozial distanzieren sollten. Er wird unter den ersten sein, die die nächste Regierungslüge oder den nächsten Regierungskrieg unterstützen - natürlich im Namen der "Sicherheit" oder "nationalen Sicherheit".