Klaus Madersbacher: Von besonderer Größe bei einem, der intelligenzfrei "Testen, testen, testen!" verkündet, obwohl das gar nicht möglich ist, und vielleicht auch gar nicht gewünscht, um nicht nackt dazustehen wie weiland der Kaiser, weil die Zahlen etwas ganz anderes sagen als die verbreiteten Schreckensmeldungen, würde ich nicht gerade sprechen. Davon, dass ganz Österreich und seine Menschen zur Zeit in einem Zustand der Rechtlosigkeit gehalten werden, wie er seit dem Mittelalter nicht mehr geherrscht hat, schweigen die grünen Schwarzen und ihre Meister, alles gelernte Parteifunktionäre und sonst nix. Vielleicht wissen sie gar nicht, was sie da betreiben, nette freundliche Leute, die sie anscheinend sind ... Corona-Virus klingt irgendwie zu nett und zu unschuldig. Dollfuss-Virus wäre besser angebracht, nachdem sich das, was sich für die kommenden Zwanziger-Jahre abzeichnet, offenkundig an den Dreißiger-Jahren des letzten Jahrhunderts orientiert. Mit dem Dollfuss-Virus in den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch, mit Ausgehverbot und dem allgemeinen solidarischen Bemühen, "Leben zu retten" - irgendwie genial ... Anonymus: Und was wäre jetzt die Alternative? Klaus Madersbacher: Die Alternative zum Einsperren der Bevölkerung ist einmal fürs erste das Einhalten der Verfassung und des Rechts – wer sind die Verantwortlichen für diese unerhörte Vorgangsweise, für diesen Verfassungsbruch, um nicht zu sagen Verfassungsputsch? Gibt´s eigentlich den Bundespräsidenten noch? Was den Corona-Virus betrifft, so stellt sich immer eindeutiger heraus, dass es sich um eine „Grippe“ handelt, wie sie alljährlich durchs Land geistert und ihre Opfer fordert, ohne zu einem Massenhype gemacht zu werden, ja gemacht zu werden – und dazu braucht´s bestimmte Leute, die das können und denen die entsprechenden Mittel und Wege zur Verfügung stehen. Dass die Wirtschaft in einem bisher noch nie gesehenen Ausmaß zusammenkracht, ist ein anderes Kapitel. Da gibt es auch bestimmte Leute, denen daran gelegen ist, den Widerstand der arbeitenden Bevölkerung gegen das, was auf sie zukommt, zu unterbinden. Da fallen mir gerade die Milizsoldaten ein, die demnächst einberufen werden, wo doch die Zeit der Lawinen schon vorbei ist. Mit der „Seuche“ als Rauchschleier lässt sich eine Zeitlang die Bevölkerung ruhig halten, wie man sieht. Soll das Militär für Ruhe sorgen, wenn den Menschen die Augen aufgehen und sie erkennen, was ihnen angetan worden ist und was auf sie zukommt? So etwas hatten wir ja schon, und die entsprechende Tradition lebt auch noch.