Die Beschränktheit der New York Times gegenüber China Jacob G. Hornberger In einem Leitartikel mit dem Titel "Chinas schlecht geplanter Angriff auf die freie Presse" beschuldigt die New York Times die chinesische Regierung, Journalisten, die für die Times, das Wall Street Journal und die Washington Post arbeiten, auszuweisen und von der Voice of America und der Zeitschrift Time detaillierte Informationen über ihre Operationen in China zu verlangen. Chinas Vorgehen ist eine Vergeltungsaktion für die Entscheidung der US-Regierung, die Zahl der chinesischen Staatsbürger in den Vereinigten Staaten zu begrenzen, die für fünf staatliche chinesische Medienunternehmen arbeiten. Die Times nennt Chinas Entscheidung zur Vergeltung ein "unglückliches Echo des Kalten Krieges". In ihrem Leitartikel betont die New York Times, dass sich die US-Medien von den chinesischen Medien dadurch unterscheiden, dass erstere in Privatbesitz und unabhängig sind, während die chinesischen Medien in Staatsbesitz sind und von der chinesischen Regierung kontrolliert werden. Die Times zitiert den US-Außenminister und ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo und argumentiert, dass sich Chinas Vorgehen "nicht auf der Ebene von Äpfeln zu Äpfeln" abspielt. Aber während amerikanische Medien nicht direkt im Besitz und unter der Kontrolle der US-Regierung sind, könnte man der chinesischen Regierung nachsehen, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass viele dieser Medien oft dazu neigen, sich in internationalen Streitigkeiten auf die Seite der US-Regierung zu stellen. Nirgendwo im Leitartikel der Times wird die US-Regierung für ihre Entscheidung kritisiert, die Zahl der chinesischen Bürger, die für diese Medien arbeiten, zu begrenzen. Warum nicht? Welche Rolle spielt die US-Regierung bei der Festlegung dieser Obergrenze? Wen kümmert es, wie viele chinesische Bürger in den Vereinigten Staaten für staatliche Medien arbeiten? Die Roten kommen! (schon wieder) Die "Times" rechtfertigt das Verhalten der US-Regierung implizit mit der Aussage, dass diese chinesischen Bürger manchmal aus "Spionen" bestehen. Oh, nein! Keine Spione! Sie meinen, kommunistische Spione! Oh mein Gott! Wie beängstigend ist das! Die Roten kommen wieder, um uns zu holen, genau wie während des Kalten Krieges, als es, wie uns gesagt wurde, eine internationale kommunistische Verschwörung mit Sitz in Moskau, Russland (ja, dieses Russland) gab, um Amerika und den Rest der Welt zu übernehmen! Ich frage mich, welche geheimen Informationen diese chinesischen Spione sammeln. Vielleicht erhalten sie geheime Informationen über die brutalen Sanktionen, die die US-Regierung gegen die Bevölkerungen des Iran und Nordkoreas verhängt. Oder vielleicht sammeln sie Informationen über Pläne der US-Regierung, mehr chinesische Bürger wegen der Verletzung dieser brutalen Sanktionen anzuklagen. Operation Mockingbird (Spottdrossel) Sicherlich ist die New York Times mit der Operation Mockingbird vertraut, dem Programm der US-Regierung, nachrichtendienstliche Mittel in der Mainstream-Presse zu platzieren, ein Programm, mit dem US-Mainstream-Journalisten bereitwillig und eifrig kooperierten, indem sie zu geheimen, patriotischen US-Agenten wurden, während sie vorgaben, unabhängige Journalisten zu sein. Sicher, nachdem das geheime Programm aufgedeckt wurde, versprach die US-Regierung, es nicht mehr zu tun, aber man könnte der chinesischen Regierung verzeihen, wenn sie solchen Versprechungen nicht viel Glauben schenkt. Schließlich ist bekannt, dass die US-Regierung im Interesse der "nationalen Sicherheit" lügt. Ist es nicht erst 10 Jahre her, dass die US-Regierung dabei erwischt wurde, wie sie "unabhängige" Journalisten für das Schreiben von Kommentaren für das staatliche Medienunternehmen der US-Regierung Radio Martí bezahlte? U.S.-Sozialismus Tatsächlich war ein amüsanter Teil des Leitartikels der New York Times der Hinweis auf die Voice of America. Die Times erkannte an, dass es sich bei diesem speziellen Medienkanal um eine "vom Kongress finanzierte US-Agentur" handelt, und wies darauf hin, dass "ihre Charta von ihr verlangt, 'genaue, ausgewogene und umfassende Nachrichten und Informationen zu verbreiten'". Nun, das sollte alle beruhigen. Sie wissen schon, etwa so wie andere staatliche Medien der US-Regierung, zum Beispiel Radio Martí, dessen tägliche Sendungen über den Kommunismus und Kuba eindeutig ein weiteres "unglückliches Echo des Kalten Krieges" sind. Ich kann nicht umhin, zu denken, dass die New York Times eine skeptischere Haltung einnehmen würde, wenn die Statuten dieser staatlichen chinesischen Medien dasselbe aussagten wie die Statuten von Voice of America und Radio Martí. Tatsächlich kann ich nicht umhin, mich zu fragen, warum die Times es versäumt hat, das staatliche Eigentum der US-Regierung an den Medien zu verurteilen. Besteht nicht die Gefahr, dass die chinesische Regierung, wenn sie in diesem Punkt schweigt, zu dem Schluss kommt, dass die Times als selbsternannter Apologet für die US-Regierung und deren staatliche Programme dient? Glaubwürdigkeit gewinnen Darüber hinaus ist die Tatsache, dass die New York Times die chinesische Regierung des "Angriffs" beschuldigt, an sich schon etwas seltsam. Es scheint mir ziemlich klar zu sein, dass der Kampf von der US-Regierung begonnen wurde, als sie diese Obergrenze für die Anzahl der chinesischen Bürger, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten dürfen, festgelegt hat. Seit wann gilt im üblichen Sprachgebrauch ein Vergeltungsschlag auf einen Angriff hin selbst als Angriff? Wenn die New York Times in China bleiben will, wäre vielleicht ein guter Weg zur Erlangung einer gewissen Glaubwürdigkeit die Veröffentlichung eines Leitartikels, in dem die US-Regierung aufgefordert wird, ihre lächerliche paranoide Obergrenze für die Zahl der in den Vereinigten Staaten arbeitenden chinesischen Staatsmedien zurückzunehmen. Gleichzeitig könnte der Leitartikel das sozialistische Konzept der staatseigenen Medien sowohl der US-Regierung als auch der chinesischen Regierung verurteilen. Der Leitartikel könnte auch die US-Regierung auffordern, ihre Angriffe auf China zu beenden, indem sie ihre Sanktionen gegen das chinesische Volk aufhebt, die strafrechtliche Verfolgung der chinesischen Geschäftsfrau Meng Wanzhou wegen angeblicher Verletzung der US-Sanktionen gegen den Iran einstellt und ihren unmoralischen und destruktiven Handelskrieg gegen China beendet. In diesem Zusammenhang könnte die New York Times vielleicht auch gleich die US-Regierung auffordern, ihre nie endenden Angriffe gegen das kommunistische Kuba zu beenden, indem sie ihr brutales, zerstörerisches und paranoides jahrzehntelanges Embargo gegen das kubanische Volk aufhebt, das eindeutig ein weiteres "unglückliches Echo des Kalten Krieges" darstellt.