Pompeo: USA werden "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen, um die Untersuchung von Kriegsverbrechen durch den IStGH zu verhindern Pompeo sagt, Untersuchung untergräbt afghanisches Friedensabkommen Jason Ditz Außenminister Mike Pompeo reagierte verärgert auf die Forderung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), die Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten von Amerika zu untersuchen, und erklärte die Gruppe zu einer "unberechenbaren politischen Institution, die sich als juristische Instanz ausgibt". Pompeo sagte, es sei unverantwortlich, überhaupt nach dem afghanischen Friedensabkommen eine Untersuchung vorzuschlagen, und schwor, dass die Vereinigten Staaten von Amerika "alle notwendigen Maßnahmen" ergreifen würden, um US-Personal vor der Untersuchung zu schützen. Dies entspricht in etwa der US-Politik bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen, und in der Vergangenheit haben die Vereinigten Staaten von Amerika den Niederlanden, dem Gastgeber des Gerichts, mit einer militärischen Aktion gedroht, um amerikanische Soldaten vor einer Anklage zu schützen. Die USA vertreten den Standpunkt, dass nicht einmal vorstellbar ist, dass gegen Amerikaner wegen ihrer Verbrechen ermittelt wird. Das US-Außenministerium schränkt die Visa für IStGH-Beamte ein, um sie davon abzuhalten, im Rahmen von Ermittlungen in die USA zu kommen.