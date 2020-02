O'Brien: Ein Taliban-Angriff würde wahrscheinlich den afghanischen Friedensvertrag zum Scheitern bringen Befürchtet, dass ein Kämpfer den gesamten Friedensprozess zum Scheitern bringen könnte Jason Ditz Der nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien diskutierte am Sonntag über die Verringerung der Gewalt in Afghanistan und deutete ominöserweise an, dass der Friedensprozess durch einen einzigen Angriff der Taliban wahrscheinlich zusammenbrechen würde, wobei er bemerkte, dass Trump das Friedensabkommen beim letzten Mal wegen eines solchen Angriffs annulliert hat. Auf diese Weise wurde der ursprüngliche Friedensprozess abgebrochen, auch wenn zustande gekommen war, ohne dass sich die beiden Seiten darauf geeinigt hätten, die Angriffe zu stoppen. Dieses Mal machen alle klar, was erwartet wird, und bisher hält der Prozess an. Ob der Abbau der Gewalt eine ganze Woche dauern wird oder nicht, bleibt abzuwarten, und es ist realistisch, zu befürchten, dass ein einziger Angreifer den gesamten Prozess bedrohen könnte. Dies deutet erneut darauf hin, dass das Engagement der USA für den Frieden sehr vorübergehend ist. Dass O'Brien bereits über das Scheitern eines Abkommens spricht, ist beunruhigend, denn es deutet darauf hin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika planen könnten, dieses Abkommen wieder rückgängig zu machen, und bereits die Grundlage dafür schaffen, die Schuld den Taliban zuzuschieben.