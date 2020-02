Trump: Der Iran-Krieg war 'näher, als Sie dachten' Trump: die iranische Führung ist "zu stolz oder zu dumm", um Forderungen zu akzeptieren Jason Ditz Während eines zweistündigen Mittagessens im Weißen Haus und später bei der Rede zur Lage der Nation spielte Präsident Trump die Idee eines Krieges gegen den Iran hoch, stellte einen Konflikt als eine ausgemachte Sache dar und meinte, dass es nur darauf ankomme, "welchen Weg sie wählen". Während des von ihm veranstalteten Mittagessens sagte Trump zu Reportern, dass der Krieg gegen den Iran "näher war, als Sie dachten". Das Weiße Haus lehnte es ab, sich dazu zu äußern, und bestand darauf, dass das Mittagessen "inoffiziell" sei und dass es unethisch sei, dass die Reporter danach fragten. Trump sprach weiter über die Lage der Union und jubelte über "stolze Iraner, die ihre Stimme gegen verantwortungslose Machthaber erheben" und führte auf seine Sanktionen zurück, dass es der iranischen Wirtschaft "sehr schlecht geht". Trump forderte den Iran auf, die Jagd nach Atomwaffen aufzugeben, obwohl es übereinstimmende Beweise dafür gibt, dass der Iran gar nicht nach solchen Waffen strebt, und er deutete an, dass die iranische Führung "zu stolz oder zu dumm" sei, um die US-Forderungen zu akzeptieren. Trump schien wieder einmal unbekümmert zu suggerieren, dass es ganz von ihnen abhängt, ob der Iran die Forderungen akzeptiert, und fügte hinzu: "Mal sehen, welchen Weg sie wählen, es liegt ganz an ihnen". Dies ist noch viel unheilvoller, wenn man es mit den Warnungen vor dem Krieg während seines Mittagessens kombiniert. Während sich Trumps andere Themen zur Lage der Nation im Nahen Osten auf das Ende des Kriegs gegen ISIS und das mögliche Ende des Afghanistan-Krieges konzentrierten, schien er in Bezug auf den Iran von einer weiteren Eskalation zu sprechen, während er sich selbst als für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani verantwortlich bezeichnete und so die Erzählung über die Einleitung eines solchen Krieges ergänzte.